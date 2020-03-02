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Отсчёт пошёл: Что нужно сделать пенсионерам до 1 декабря, чтобы не потерять деньги
02 марта 2020, 19:35 • 65 • Политика
Пенсионерам дали срок до 1 декабря 2020 года для смены фонда для хранения пенсионных накоплений.
Пенсионный фонд России (ПФР) в очередной раз напомнил российским пенсионерам о необходимости принятия решения о смене фонда для хранения пенсионных накоплений. Если до 1 декабря 2020 года этого не будет сделано, деньги автоматически уйдут во Внешэкономбанк.
Что происходит
Пенсия в России формируется за счёт взносов, которые уплачивает работодатель в ПФР. Размер этого взноса составляет 22%. Однако он делится на две неравные части. Первая составляет 16% и идёт на формирование страховых взносов. Вторая - 6% - является накопительной. Ей можно управлять.
Зачем что-то и куда-то переводить
У пенсионера есть три варианта того, что делать с накопительной частью пенсии. Вариант первый - оставить её в ПФР. Вариант второй - перевести её в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Вариант третий - перевести её в страховую часть пенсии. При этом важно понимать, что вклады в страховую часть пенсии не формируют пенсию, а лишь гарантируют (страхуют) право на её выплату в будущем. А накопительная часть - это сумма на личном счёте.
Государственный мораторий
В 2013 году был принят закон о введении моратория в РФ на формирование накопительной части пенсии. В связи с этим накопительная пенсия со взносов работодателя сейчас не формируется ни у кого. Однако всё, что было накоплено до моратория, по-прежнему с вами. Действие моратория истекает в конце 2022 года.
Как и куда переводить деньги
В конечном итоге каждый должен ответить на этот вопрос сам в соответствии со своей жизненной ситуацией. Однако есть данные статистики, которые могут помочь сделать выбор.
По информации экспертов, за 2011-2018 годы большинство НПФ в среднем дали доходность около 6%, что ниже показателя инфляции, определённой Росстатом. Тем не менее лучшие НПФ заработали 8-10%, что опережает инфляцию.
Управляющие компании в среднем заработали около 7% и опередили инфляцию. Лучшие УК заработали 9-11% годовых. А УК ВЭБ сработала выше среднего - 7,5% годовых. Пенсионные накопления под управлением государства росли быстрее, чем цены.
Как не потерять деньги
Переводить накопления без потерь инвестиционного дохода можно не чаще, чем один раз в 5 лет. Таким образом, писать заявление о досрочном переводе денег выгодно тем, кто формирует свои накопления у текущего страховщика с 2016 года. Сделать это можно в электронной форме через портал госуслуг или в любом территориальном органе ПФР лично.
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