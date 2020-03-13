Отсчет конца Украины, похоже, пошел • 299 • Украина



Неуютно стало Президенту Зеленскому в огромном президентском кабинете на Банковой. Не радуют его больше позолоченные потолки и люстры, рельефные занавески и украшенный малахитовыми украшениями огромный рабочий стол. Да так не радуют, что не удержался Президент и сам рассказал о том иностранным корреспондентам. Неловко там ему.



Оно и понятно. Кабинет должен масштабу личности соответствовать. А какой у Зеленского масштаб личности? Cидеть посреди множества секретных телефонов, это не по сцене скакать и не клацать х…м по роялю. Вот Петр Алексеевич Порошенко, как ни крути, с натягом, но этому кабинету соответствовал. Как успешный олигарх скорее, но соответствовал. А вот вконец растерявшийся клоун нет.



Видимо, почувствовал Владимир Александрович свой близкий конец, и чудится ему кабинет эдаким склепом. А конец действительно близок. И заметался Зеленский. Денег в казне нет. Замена на посту премьера неопытного Гончарука на не менее неопытного Шмыгаля, ничего не даст, что уже всем очевидно. Как подметил общественный активист Геннадий Друзенко, назначив премьер-министром не имеющего опыта в политике Дениса Шмыгаля Владимир Зеленский «нажал спусковой крючок» своей политической агонии. На самом деле, агония у Зеленского началась сразу после его вселения в президентский кабинет на Банковой, назначение Шмыгаля только дало старт ускорению процесса.



Пытаясь сократить расходы бюлжета, как всегда взялись за народ. Шмыгаль уже успел пообещать, что новое правительство пересмотрит государственный бюджет, особенно часть расходов, направленную на выплаты пенсионных пособий. Нетрудно догадаться, что из себя будет представлять это “пересмотрение”. А вот до субсидий уже добрались.



Проверка выплат субсидий, льгот и прочих социальных выплат показала, выяснилось, что множество граждан Незалежной получали помощь от государства неправомерно и теперь должны вернуть в казну миллионы гривен. Как всегда хитрые украинцы попытались надуть государство, а теперь придется за это расплачиваться. Государство надуть нельзя.



После вступления в силу закона о верификации социальных выплат, множество украинцев оказались в категории «неправомерных получателей» финансовой помощи от государства. Только в 2019 году в ходе проверок удалось установить, что около 13 миллионов украинских льготников и субсидиантов подали в соответствующие органы информацию, которая после дополнительной проверки оказалась недостоверной и теперь многие из них могут лишиться соответствующих выплат, сообщает “Украинская правда” со ссылкой на Министерство финансов Украины.



В Министерстве утверждают, что только в октябре доказанных случаев неправомерного получения выплат от государства было выявлено около 15 тысяч. Общая сумма выплат, которую теперь обязаны вернуть казне такие получатели соцпомощи, достигает 27,4 миллиона гривен.



В число нарушений, из-за которых чаще всего в категории неправомерных получателей выплат оказывались украинцы, входит незадекларированное имущество — жилье, земельные участки, транспортные средства и ценные покупки. Нередко украинцы ухитрялись оформить выплату соцпомощи своим умершим родственникам. Дело Чичикова, как оказалось, живет и процветает.



Согласно закону «О верификации и мониторинге государственных выплат», все эти люди должны будут вернуть государству ранее полученные от него деньги. Но, попробуй отбери у людей, как они считают, последнее. Эта попытка может стать для власти роковой. Одно неуклюжее решение, и власть снесут. Очередной Майдан гарантирован. Тем более, что опытный лидер есть.



Это Юлия Владимировна Тимошенко. Сейчас ее коньком является противодействие открытию рынка земли, а завтра она вполне сможет заступиться за пенсионеров и получателей субсидий.



Кадровые перестановки в правительстве она уже прокомментировала. По словам Тимошенко, в Украине ничего не изменится с приходом нового премьер-министра и изменений в Кабинете министров. По ее мнению, новый состав все также будет продвигать открытие рынка земли, хотя экономического и аграрного блока в правительстве нет. Тимошенко требует провести референдум, на котором украинцы должны сами решить, открывать ли рынок земли или же оставить возможность лишь аренды. Лидер “Батькивщины” призвала все оппозиционные партии, аграрные ассоциации, фермеров и всех желающих присоединиться к ее партии . По поводу изменений в правительстве, Тимошенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский трусливо пытается переложить свою ответственность на других. По ее мнению, это неправильно, непорядочно и непрофессионально.



А Зеленскому уже почти все предрекают скорую отставку. Президент совсем запутался, чахнет просто на глазах. Пытаясь быть хорошим для всех, он совершает ошибку за ошибкой. Амплуа «хорошего парня из народа», которое помогло ему стать главой украинского государства, больше не работает. Рейтинг падает. А эпидемия коронавируса и то, как будет справляться с ней команда главы государства, способны добить Зе-власть. В глазах у Зеленского, несмотря на то, что он обнимается с людьми, которые выходят из коронавирусных палат, пусть даже здоровые, появился какой-то вселенский страх.



Этот страх связан с тем, что он не понимает, что происходит вокруг. И вирус может явиться самым суровым испытанием. Украина к вирусу не готова. Нет даже тест-систем. И денег на них. Банковая с Зеленским во главе берет взаймы под 30% годовых, а к олигархам за помощью в борьбе с короновирусом обратиться боится. Общественность уже предложила администрации президента возглавить движение для закупки богатыми людьми за свои деньги тест-системы и проводить бесплатные тесты для народа, но это может привести к панике, и Зеленский просто боится.



И на фоне всего этого крысы уже побежали с корабля. Бывший Премьер Гончарук сбежал в Португалию, якобы на лечение. Готовится бежать и экс-Президент Порошенко.

Телеграм-канал Klymenko Time сообщает о двух сценариях.



После увольнения со своего поста Руслана Рябошапки, который фактически прикрывал Порошенко, команда экс-президент, который находится в непосредственной близости от своего ареста, заготовила две легенды, согласно которым Петр Порошенко может внезапно заболеть и выехать из Украины на лечение, или же он покинет страну в связи с политическими преследованиями.



В данный момент команда бывшего президента тщательно следит за ситуацией и ждет дальнейших действий, которые предпримет Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура Украины в отношении Петра Порошенко, поэтому сейчас оба варианта рассматриваются как равноправные. Выбор будет сделан на основании того, какое именно подозрение вручат пятому главе Украины.



В средствах массовой информации пока отсутствуют данные о том, куда именно намерен сбежать Петр Порошенко, но всей вероятности он остановит свой выбор на Великобритании.



На сегодняшний день побег из Украины для Порошенко является крайне нежелательным выбором, поскольку он является обладателем огромных активов в стране: как собственным бизнесом, так и его фракцией в Верховной Раде Украины. Поэтому, не исключено, бывший президент все же намерен стоять до последнего и надеется на хорошую стратегию защиты своей команды.



А тем временем экс-Премьер Алексей Гончарук, 4 марта ушедший в отставку с поста премьер-министра Украины, уже покинул Украину. Авиарейс, в качестве пассажира которого был замечен экс-глава правительства, направился в столицу Португалии Лиссабон, сообщила Страна.ua.



По данным издания, Гончарук воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air, которая осуществляет рейсы до Лиссабона из киевского международного аэропорта «Жуляны». В распоряжении издания также оказалось фото, на котором Гончарук запечатлен в салоне самолета.



В настоящее время неизвестно, с какой целью Алексей Гончарук отправился в Португалию, и сколько времени он намеревается провести на территории этой страны. Неизвестна также дата возвращения экс-премьера в Украину, и собирается ли он возвращаться вообще.



Украина замерла в ожидании неминуемой страшной развязки. Никто не готов брать на себя ответственность и становиться министрами, как, например, Тигипко, который отказался от должности премьер-министра. Зеленский уже созрел на замену Авакова на посту министра внутренних дел, но, во первых не на кого, а во вторых, никто не хочет.

Таким образом отсчет конца Украины в ее теперешнем виде пошел. Сколько ей осталось, возможно, знает только короновирус.





Неуютно стало Президенту Зеленскому в огромном президентском кабинете на Банковой. Не радуют его больше позолоченные потолки и люстры, рельефные занавески и украшенный малахитовыми украшениями огромный рабочий стол. Да так не радуют, что не удержался Президент и сам рассказал о том иностранным корреспондентам. Неловко там ему.Оно и понятно. Кабинет должен масштабу личности соответствовать. А какой у Зеленского масштаб личности? Cидеть посреди множества секретных телефонов, это не по сцене скакать и не клацать х…м по роялю. Вот Петр Алексеевич Порошенко, как ни крути, с натягом, но этому кабинету соответствовал. Как успешный олигарх скорее, но соответствовал. А вот вконец растерявшийся клоун нет.Видимо, почувствовал Владимир Александрович свой близкий конец, и чудится ему кабинет эдаким склепом. А конец действительно близок. И заметался Зеленский. Денег в казне нет. Замена на посту премьера неопытного Гончарука на не менее неопытного Шмыгаля, ничего не даст, что уже всем очевидно. Как подметил общественный активист Геннадий Друзенко, назначив премьер-министром не имеющего опыта в политике Дениса Шмыгаля Владимир Зеленский «нажал спусковой крючок» своей политической агонии. На самом деле, агония у Зеленского началась сразу после его вселения в президентский кабинет на Банковой, назначение Шмыгаля только дало старт ускорению процесса.Пытаясь сократить расходы бюлжета, как всегда взялись за народ. Шмыгаль уже успел пообещать, что новое правительство пересмотрит государственный бюджет, особенно часть расходов, направленную на выплаты пенсионных пособий. Нетрудно догадаться, что из себя будет представлять это “пересмотрение”. А вот до субсидий уже добрались.Проверка выплат субсидий, льгот и прочих социальных выплат показала, выяснилось, что множество граждан Незалежной получали помощь от государства неправомерно и теперь должны вернуть в казну миллионы гривен. Как всегда хитрые украинцы попытались надуть государство, а теперь придется за это расплачиваться. Государство надуть нельзя.После вступления в силу закона о верификации социальных выплат, множество украинцев оказались в категории «неправомерных получателей» финансовой помощи от государства. Только в 2019 году в ходе проверок удалось установить, что около 13 миллионов украинских льготников и субсидиантов подали в соответствующие органы информацию, которая после дополнительной проверки оказалась недостоверной и теперь многие из них могут лишиться соответствующих выплат, сообщает “Украинская правда” со ссылкой на Министерство финансов Украины.В Министерстве утверждают, что только в октябре доказанных случаев неправомерного получения выплат от государства было выявлено около 15 тысяч. Общая сумма выплат, которую теперь обязаны вернуть казне такие получатели соцпомощи, достигает 27,4 миллиона гривен.В число нарушений, из-за которых чаще всего в категории неправомерных получателей выплат оказывались украинцы, входит незадекларированное имущество — жилье, земельные участки, транспортные средства и ценные покупки. Нередко украинцы ухитрялись оформить выплату соцпомощи своим умершим родственникам. Дело Чичикова, как оказалось, живет и процветает.Согласно закону «О верификации и мониторинге государственных выплат», все эти люди должны будут вернуть государству ранее полученные от него деньги. Но, попробуй отбери у людей, как они считают, последнее. Эта попытка может стать для власти роковой. Одно неуклюжее решение, и власть снесут. Очередной Майдан гарантирован. Тем более, что опытный лидер есть.Это Юлия Владимировна Тимошенко. Сейчас ее коньком является противодействие открытию рынка земли, а завтра она вполне сможет заступиться за пенсионеров и получателей субсидий.Кадровые перестановки в правительстве она уже прокомментировала. По словам Тимошенко, в Украине ничего не изменится с приходом нового премьер-министра и изменений в Кабинете министров. По ее мнению, новый состав все также будет продвигать открытие рынка земли, хотя экономического и аграрного блока в правительстве нет. Тимошенко требует провести референдум, на котором украинцы должны сами решить, открывать ли рынок земли или же оставить возможность лишь аренды. Лидер “Батькивщины” призвала все оппозиционные партии, аграрные ассоциации, фермеров и всех желающих присоединиться к ее партии . По поводу изменений в правительстве, Тимошенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский трусливо пытается переложить свою ответственность на других. По ее мнению, это неправильно, непорядочно и непрофессионально.А Зеленскому уже почти все предрекают скорую отставку. Президент совсем запутался, чахнет просто на глазах. Пытаясь быть хорошим для всех, он совершает ошибку за ошибкой. Амплуа «хорошего парня из народа», которое помогло ему стать главой украинского государства, больше не работает. Рейтинг падает. А эпидемия коронавируса и то, как будет справляться с ней команда главы государства, способны добить Зе-власть. В глазах у Зеленского, несмотря на то, что он обнимается с людьми, которые выходят из коронавирусных палат, пусть даже здоровые, появился какой-то вселенский страх.Этот страх связан с тем, что он не понимает, что происходит вокруг. И вирус может явиться самым суровым испытанием. Украина к вирусу не готова. Нет даже тест-систем. И денег на них. Банковая с Зеленским во главе берет взаймы под 30% годовых, а к олигархам за помощью в борьбе с короновирусом обратиться боится. Общественность уже предложила администрации президента возглавить движение для закупки богатыми людьми за свои деньги тест-системы и проводить бесплатные тесты для народа, но это может привести к панике, и Зеленский просто боится.И на фоне всего этого крысы уже побежали с корабля. Бывший Премьер Гончарук сбежал в Португалию, якобы на лечение. Готовится бежать и экс-Президент Порошенко.Телеграм-канал Klymenko Time сообщает о двух сценариях.После увольнения со своего поста Руслана Рябошапки, который фактически прикрывал Порошенко, команда экс-президент, который находится в непосредственной близости от своего ареста, заготовила две легенды, согласно которым Петр Порошенко может внезапно заболеть и выехать из Украины на лечение, или же он покинет страну в связи с политическими преследованиями.В данный момент команда бывшего президента тщательно следит за ситуацией и ждет дальнейших действий, которые предпримет Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура Украины в отношении Петра Порошенко, поэтому сейчас оба варианта рассматриваются как равноправные. Выбор будет сделан на основании того, какое именно подозрение вручат пятому главе Украины.В средствах массовой информации пока отсутствуют данные о том, куда именно намерен сбежать Петр Порошенко, но всей вероятности он остановит свой выбор на Великобритании.На сегодняшний день побег из Украины для Порошенко является крайне нежелательным выбором, поскольку он является обладателем огромных активов в стране: как собственным бизнесом, так и его фракцией в Верховной Раде Украины. Поэтому, не исключено, бывший президент все же намерен стоять до последнего и надеется на хорошую стратегию защиты своей команды.А тем временем экс-Премьер Алексей Гончарук, 4 марта ушедший в отставку с поста премьер-министра Украины, уже покинул Украину. Авиарейс, в качестве пассажира которого был замечен экс-глава правительства, направился в столицу Португалии Лиссабон, сообщила Страна.ua.По данным издания, Гончарук воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air, которая осуществляет рейсы до Лиссабона из киевского международного аэропорта «Жуляны». В распоряжении издания также оказалось фото, на котором Гончарук запечатлен в салоне самолета.В настоящее время неизвестно, с какой целью Алексей Гончарук отправился в Португалию, и сколько времени он намеревается провести на территории этой страны. Неизвестна также дата возвращения экс-премьера в Украину, и собирается ли он возвращаться вообще.Украина замерла в ожидании неминуемой страшной развязки. Никто не готов брать на себя ответственность и становиться министрами, как, например, Тигипко, который отказался от должности премьер-министра. Зеленский уже созрел на замену Авакова на посту министра внутренних дел, но, во первых не на кого, а во вторых, никто не хочет.Таким образом отсчет конца Украины в ее теперешнем виде пошел. Сколько ей осталось, возможно, знает только короновирус. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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