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Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
26 июня 2020, 01:00 • 32 • Политика
Макаревич отметил, что Парад Победы ему не нужен, а также оскорбил всех, кто намерен принять участие в голосовании за поправки в Конституцию. "Ты лох, а они - "катающие", - сказал музыкант в адрес тех, кто намерен пойти на избирательные участки.
Музыкант Андрей Макаревич, заявивший, что не нуждается в Параде Победы, отказался принять участие в голосовании за поправки в Конституцию и вдобавок оскорбил всех, кто пойдёт на избирательные участки. Слова лидера группы "Машина времени" прозвучали в новом ролике Ксении Собчак под названием "ОСТОРОЖНО: КОНСТИТУЦИЯ! Почему я не иду голосовать?".
Макаревич появляется на 49-й минуте видео. Он сразу заявляет, что голосовать не пойдёт. При этом он назвал всех, кто намерен прийти на избирательные участки, лохами и идиотами.
Впрочем, музыканту уже не впервой оскорблять граждан России. Он уже называл русских "злобными дебилами", сравнивая их с добрыми и дружелюбными американцами.
Кстати, сегодня сенатор Андрей Климов заявил, что вмешательство в голосование по поправкам в Конституцию России происходит через подконтрольные СМИ и НКО. Как пишут "Невские новости", иностранные структуры попытаются спровоцировать в центре Москвы антигосударственный митинг в день голосования, назначенный на 1 июля.
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