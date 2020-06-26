Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию

Музыкант Андрей Макаревич, заявивший, что не нуждается в Параде Победы, отказался принять участие в голосовании за поправки в Конституцию и вдобавок оскорбил всех, кто пойдёт на избирательные участки. Слова лидера группы "Машина времени" прозвучали в новом ролике Ксении Собчак под названием "ОСТОРОЖНО: КОНСТИТУЦИЯ! Почему я не иду голосовать?".

Макаревич появляется на 49-й минуте видео. Он сразу заявляет, что голосовать не пойдёт. При этом он назвал всех, кто намерен прийти на избирательные участки, лохами и идиотами.

Ты лох, а они - "катающие". Я не хочу себя чувствовать идиотом, - сказал Макаревич в интервью Собчак.

Впрочем, музыканту уже не впервой оскорблять граждан России. Он уже называл русских "злобными дебилами", сравнивая их с добрыми и дружелюбными американцами.

Кстати, сегодня сенатор Андрей Климов заявил, что вмешательство в голосование по поправкам в Конституцию России происходит через подконтрольные СМИ и НКО. Как пишут "Невские новости", иностранные структуры попытаются спровоцировать в центре Москвы антигосударственный митинг в день голосования, назначенный на 1 июля.