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Отрядам сопротивления в Панджере дали четыре часа, чтобы сдаться
22 августа 2021, 15:40 • 147 • Политика
Талибы* выдвинули ультиматум руководству сопротивления в провинции Панджшер.
В афганской провинции Панджер, которая до сих неподконтрольна "Талибану"*, руководству был выдвинут ультиматум. Талибы потребовали от местных властей сдаться. На размышление лидеру сопротивления Ахмаду Масуду было дано 4 часа, сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что на данный момент, что отряды талибов находятся в полной готовности, чтобы осуществить захват провинции.
При этом, по версии Al Jazeera, талибы намерены вести переговоры с Масудом. Сообщается, что в ближайшее время они намерены направить к нему делегацию для встречи.
Журналисты сообщили, что члены делегации движения собираются обсудить "ситуацию в Панджшере и предоставить гарантии выполнения требований, которые выдвигает Масуд".
В субботу источник в северной провинции Панджшер сообщил о начале переговоров между Масудом и талибами. Речь идет о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий. О результатах переговоров пока нет никаких данных, отмечает ТАСС.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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