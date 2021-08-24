Отряд русских кораблей после казуса с Испанией приняли в Алжире

Отряд кораблей ВМФ России встретили в порту Алжира. Деловой заход судов продлится до 25 августа.

После казуса с Испанией, которая не дала разрешение на заход русским морякам в порт Сеуту, наши экипажи направились к Алжиру. Отряд кораблей - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательный буксир "Алтай" и танкер "Академик Пашин" - были встречены в порту столицы североафриканского государства.

Моряки смогут пополнить в Алжире запасы воды и отдохнуть.

В пресс-службе Северного флота указали, что посол России в Алжире намерен посетить экипажи кораблей.

Отмечается, что программой делового захода русских судов, который продлится до среды, предусмотрен ряд протокольных мероприятий с участием командования отряда кораблей и командования Центрального военно-морского района ВМС Алжира.

Напомним, ранее трусость Испании, отказавшей в заходе наших кораблей, обличили русские дипломаты. В Мадриде ссылались, будто русские не предоставили информацию о проходе судов. Однако, подчёркивали в посольстве России в Мадриде, все сведения были переданы испанцам.