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Отрицание Байдена: Американцам посоветовали не беспокоиться о ядерной войне
01 марта 2022, 01:35 • 22 • В мире
Американский лидер отрицательно ответил на соответствующий вопрос о ядерной схватке.
В США не видят повода беспокоиться о ядерной войне. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможном разрушительном противостоянии. Как передаёт Reuters, американский лидер не видит повода для беспокойства.
Таким образом Байден оценил приказ о приведении в особый режим боевого дежурства сил сдерживания России, в том числе ядерных.
При этом в Пентагоне уточнили, что сейчас американские военные анализируют ситуацию и не уверены, что имел в виду Владимир Путин, передаёт информагентство.
Ранее стало известно, что в НАТО впервые намерены провести развёртывание элементов сил реагирования в контексте коллективной обороны.
С соответствующим заявлением выступили представители военного комитета Североатлантического альянса. В заявлении комитета также говорится, что многие союзники по военному блоку предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине.
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