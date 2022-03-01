Отрицание Байдена: Американцам посоветовали не беспокоиться о ядерной войне

Американский лидер отрицательно ответил на соответствующий вопрос о ядерной схватке.

В США не видят повода беспокоиться о ядерной войне. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможном разрушительном противостоянии. Как передаёт Reuters, американский лидер не видит повода для беспокойства.

Таким образом Байден оценил приказ о приведении в особый режим боевого дежурства сил сдерживания России, в том числе ядерных.

При этом в Пентагоне уточнили, что сейчас американские военные анализируют ситуацию и не уверены, что имел в виду Владимир Путин, передаёт информагентство.

Ранее стало известно, что в НАТО впервые намерены провести развёртывание элементов сил реагирования в контексте коллективной обороны.

С соответствующим заявлением выступили представители военного комитета Североатлантического альянса. В заявлении комитета также говорится, что многие союзники по военному блоку предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине.