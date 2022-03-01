Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощь...
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
Главная / В мире

Отрицание Байдена: Американцам посоветовали не беспокоиться о ядерной войне

01 марта 2022, 01:35  •  22 • В мире
Американский лидер отрицательно ответил на соответствующий вопрос о ядерной схватке.
В США не видят повода беспокоиться о ядерной войне. Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможном разрушительном противостоянии. Как передаёт Reuters, американский лидер не видит повода для беспокойства.
Таким образом Байден оценил приказ о приведении в особый режим боевого дежурства сил сдерживания России, в том числе ядерных.
При этом в Пентагоне уточнили, что сейчас американские военные анализируют ситуацию и не уверены, что имел в виду Владимир Путин, передаёт информагентство.
Ранее стало известно, что в НАТО впервые намерены провести развёртывание элементов сил реагирования в контексте коллективной обороны.
С соответствующим заявлением выступили представители военного комитета Североатлантического альянса. В заявлении комитета также говорится, что многие союзники по военному блоку предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


22
Источник
Похожие новости
24 февраля 2022, 10:55
Боевые корабли Китая вторглись в территориальные воды Тайваня
26 февраля 2022, 18:20
Переполох в верхах – так реагируют в Вильнюсе на развал киевского режима
27 февраля 2022, 07:06
Геополитический вызов: как в МИД России ответили на возможное принятие Финляндии и Швеции в НАТО
25 февраля 2022, 07:50
«Произвести психологическое впечатление»: зачем в НАТО объявили о развёртывании Сил быстрого реагирования
27 февраля 2022, 07:06
«Зарабатывание очков»: как Макрон выстраивает свою позицию вокруг Украины
28 февраля 2022, 19:45
Для Украины готовят отряд из сирийских боевиков. Кто за этим стоит?
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2022, 23:15
Девять европейских стран выступили за немедленное включение Украины в ЕС
28 февраля 2022, 23:15
Развёртывание сил реагирования - внезапное заявление от военного комитета НАТО
28 февраля 2022, 22:05
Сенатор рассказал об ожиданиях от переговоров между Россией и Украиной
28 февраля 2022, 23:15
Западные санкции скоро ударят по карманам европейцев. Чижов предупредил: готовьтесь
28 февраля 2022, 23:15
"Это плохая идея": Псаки объяснила, почему Байден отказался закрывать небо ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2022, 07:35
США оставили две загадки в призыве к Зеленскому бежать из Киева
24 февраля 2022, 03:20
Паника Зеленского: президент Украины обратился к гражданам России по-русски
24 февраля 2022, 20:50
Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
24 февраля 2022, 07:25
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
24 февраля 2022, 15:00
Русский флаг взвился в Херсонской области Украины
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.