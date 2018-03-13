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Отрицаешь вину России - в тюрьму: Британские СМИ узнали о скандальном законопроекте
13 марта 2018, 00:09 • 148 • Политика
Британские журналисты придумали теорию заговора с участием российских спецслужб и ИГИЛ.
Инцидент с отравлением перебежчика и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля начал приобретать уже совершенно абсурдный оборот. Британские журналисты Reuters уверяют, будто бы контролирующие ИГИЛ* российские спецслужбы в ближайшее время заставят лидера террористов Абу аль-Багдади взять на себя ответственность за случившееся. Это, по словам журналистов, якобы должно отвести от России всякие подозрения.
Кроме того, сообщается о том, что в парламент Великобритании внесен законопроект, предусматривающий ответственность за отрицание причастности России к отравлению Скрипаля. Об этом сообщает Telegram-канал "Мышь в овощном".
Напомним, что шпион-перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен неидентифицированным веществом в британском городе Солсбери. Расследование еще толком не завершилось, однако в случившемся уже вовсю обвиняют Россию. При этом внятно объяснить, зачем Кремлю травить перебежчика, если он давно был осужден за шпионаж и добровольно отдан Великобритании в обмен на российскую разведчицу Анну Чапман, никто до сих пор не может.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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