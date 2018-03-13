Отрицаешь вину России - в тюрьму: Британские СМИ узнали о скандальном законопроекте

• 148 • Политика

Британские журналисты придумали теорию заговора с участием российских спецслужб и ИГИЛ.

Инцидент с отравлением перебежчика и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля начал приобретать уже совершенно абсурдный оборот. Британские журналисты Reuters уверяют, будто бы контролирующие ИГИЛ* российские спецслужбы в ближайшее время заставят лидера террористов Абу аль-Багдади взять на себя ответственность за случившееся. Это, по словам журналистов, якобы должно отвести от России всякие подозрения.

Кроме того, сообщается о том, что в парламент Великобритании внесен законопроект, предусматривающий ответственность за отрицание причастности России к отравлению Скрипаля. Об этом сообщает Telegram-канал "Мышь в овощном".

Напомним, что шпион-перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен неидентифицированным веществом в британском городе Солсбери. Расследование еще толком не завершилось, однако в случившемся уже вовсю обвиняют Россию. При этом внятно объяснить, зачем Кремлю травить перебежчика, если он давно был осужден за шпионаж и добровольно отдан Великобритании в обмен на российскую разведчицу Анну Чапман, никто до сих пор не может.

* Запрещенная в России террористическая организация.