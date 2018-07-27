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Отрезвляющие военные инциденты. Не пора ли Москве задуматься?

27 июля 2018, 06:09  •  248 • Аналитика


События, произошедшие за последние двое суток на Донбассе и в южной части Сирии, вне всяких сомнений, отложатся в памяти политологов, военных экспертов и осведомлённых обозревателей «всемирной паутины» как своеобразный демонстрационный период проверки на вшивость наших американских и израильских друзей и верховных переговорщиков, с которыми любая попытка заключения устных договорённостей зачастую приводит к уже ставшему традицией геополитическому надувательству и наглому втаптыванию в грязь любых стремлений Москвы урегулировать существующие конфликты с помощью дипломатических инструментов. Так, в первые же две недели после переговоров президента России Владимира Путина с премьер-минстром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем и исторической встречи российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки во вполне объяснимую логическую цепочку выстроились такие события, как:


— выделение украинской стороне 200-миллионного пакета военной помощи в виде новой техники, вооружения и оборудования;
— предоставление консорциуму «Raytheon — Lockheed Martin» ассигнований в размере 307,5 млн. долларов от оборонного ведомства США на производство свежей партии противотанковых ракетных комплексов FGM-148 «Javelin» для поставок в первую очередь Украине, Эстонии;

— первое с момента подписания очередного «хлебного» псевдоперемирия применение украинскими войсковыми формированиями 122-мм реактивных систем залпового огня 9К51 «Град» по городской инфраструктуре Докучаевска в ночь на 25 июля;
— наконец, перехват истребителя-бомбардировщика Су-22М4 в районе Голанских высот израильской батареей зенитно-ракетного комплекса «Patriot», что в оборонном ведомстве еврейского государства аргументировали как вынужденную контрмеру против пилотируемого сирийского ЛА, лётчик которого не отвечал на запросы и углубился в воздушное пространство сопредельного государства.

И даже несмотря на то, что данный список ввиду наличия у средств массовой информации лишь ограниченного количества известных или подлежащих обнародованию новостей и сводок не может с точностью до мельчайших деталей отразить сложившийся военно-политический расклад, возможность прогнозирования наиболее вероятных сценариев развития ситуации сохраняется. Если обратить внимание на «донбасскую развязку», то здесь была замечена любопытная деталь. Одновременно с проведением переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в финской столице 16 июля 2018 года нелегитимный президент «незалежной» Порошенко тотчас же прибыл на командно-штабной корабль Военно-морских сил США LCC/JCC-20 USS «Mount Whitney», являющийся флагманом 6-го оперативного флота ВМС США. Какие вопросы обсуждали Порошенко и советники с главнокомандующим вооружёнными силами США в Европе Кертисом Скапаротти, неизвестно, ведь визит на главный корабль оперативно-стратегического звена 6-го флота был подведён исключительно под обсуждение первых результатов военно-морских учений «Sea Breeze-2018». Между тем именно после этих недолгих консультаций на докучаевском операционном направлении «проснулись» украинские батареи ствольной артиллерии, изначально наносившие удары по передовым укрепрайонам 1-го АК народной милиции ДНР на окраинах Докучаевска, а затем переключившиеся на жилые кварталы города.

Вечером того же дня произошёл и первый наиболее вопиющий случай нарушения режима прекращения огня со стороны противотанкового расчёта ВСУ, который умышленно нанёс удар противотанковым управляемым реактивным снарядом по жилому дому № 21 по ул. Горной, в результате чего минно-взрывную травму и осколочные повреждения получила женщина Тубол В.И. 55-го года рождения. С этого момента и начался новый виток эскалации, указывающий на полное отсутствие каких-либо здравых ЦУ украинской верхушке со стороны Вашингтона. К началу активного этапа президентской кампании в «незалежной» стоит ожидать многократной интенсификации боевых действий на донбасском театре военных действий, которая будет подкрепляться стремлением Порошенко сохранить за собой президентское кресло методом введения военного положения, а также попыткой Вашингтона как можно скорее разбить армейские корпуса ЛДНР руками численно превосходящих украинских войсковых формирований, надеясь на невмешательство в процесс Москвы, купировать действия которой планируется угрозой введения новых санкционных «пакетов». В соответствии с данным замыслом Штаты планируют в ближайшие месяцы добиться полного падения рейтинга действующего руководства нашей страны с дальнейшим расшатыванием ситуации уже в её границах. И какого-либо иного сценария здесь в ближайшее время не предвидится, несмотря на ту долю позитивной риторики, которую выражают наши переговорщики по итогам бесчисленного количества раундов переговоров с так называемыми «западными партнёрами»; всё это типичная политическая формальность, не относящаяся к реальному положению дел.
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Отсутствуют видимые подвижки и в плане окончательного урегулирования напряжённости в южных регионах Сирийской Арабской Республики, где своё истинное лицо вновь показывает израильская сторона. Едва просторы глобальной сети успела облететь просочившаяся от израильского телеканала «13 Решет» новость о достижении договорённости с Москвой на отведение иранских подразделений Корпуса стражей исламской революции, «Хезболлы», иракских ополченцев и различных шиитских отрядов на дистанцию 100 км от укрепрайонов ЦАХАЛа на Голанских высотах, как тактические истребители ВВС Израиля (F-15I «Ra`am» и F-16I «Sufa») вновь осуществили дальний низковысотный рейд в район северного участка сирийско-ливанской границы через горные хребты Антиливана, откуда и осуществили пуск тактических крылатых «Делила» или малозаметных планируемых управляемых авиабомб GBU-39/B «Small Diameter Bomb» по иранскому оборонному предприятию севернее Масьяфа, организовавшему серийное производство оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Fateh-110/313» c дальностью действия 200 и 500 км соответственно. Аргументировать этот рейд можно лишь в том случае, если отталкиваться исключительно от опасений израильского руководства и командования Армии обороны Израиля относительно возможности нанесения ударов «Фатехами-110/313» из района сирийского Эль-Карьятейна по удалённым районам Израиля, вплоть до городов Ашкелон и Баэр-Шева.
Отстоять честь и безопасность. С оружием в руках


Но давайте задумаемся: для чего КСИРу атаковать Голанские высоты без веских на то причин? Естественно, любой удар со стороны иранских подразделений возможен лишь в качестве «ответки» на агрессию со стороны ЦАХАЛа. Что же касается агрессии в отношении истинных бойцов с терроризмом на сирийской земле, то здесь израильские ВВС продолжают бить новые «рекорды». Чего только стоит дальний ракетный удар израильской авиации по военной инфраструктуре правительственных сил Сирии севернее авиабазы Нейраб, а также по военной базе Ард эль-Куруби, на которые прибыли подразделения КСИР и отряды «шиитской милиции» для формирования наступательного «костяка» перед штурмом оставшегося оппозиционно-террористического плацдарма — «идлибского гадюшника»! Если взглянуть на карту сирийского театра военных действий, можно определить, что дистанция от АвБ Нейраб до Голанских высот достигает примерно 350 км.

Оперативно-тактические баллистические ракеты «Фатех-100» такой дальностью действия не обладают. Если же брать в расчёт модернизированные «Фатех-313», то для удара по столь удалённым целям верхний участок их траектории может проходить на высоте от 70 до 100 км, что обуславливает лёгкость обнаружения посредством мощного израильского радиолокационного комплекса системы предупреждения о ракетном нападении EL/M-2080 Block-B «Super Green Pine», который в считанные секунды (на восходящем участке траектории «Фатех-313», после её выхода из-за радиогоризонта) выдаст целеуказание на пункт боевого управления комплексом «Iron Dome», а также ракетам-перехватчикам «Хец-2», которые применяются в составе систем ПРО типа «Arrow-2». Не обладая возможностью интенсивного противозенитного маневрирования, а также встроенных комплексов средств преодоления противоракетной обороны противника, «Фатех-313» будут легко перехвачены противоракетами «Тамир» и «Хец-2».

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РЛС системы предупреждения о ракетном нападении, ДРЛО и целеуказания EL/M-2080 Block-B «Super Green Pine»


Исходя из этого, даже подкованный в военно-технических вопросах обозреватель, не говоря уже о специалисте, сообразит, что наличие у подразделений КСИР близ Алеппо этих ракет не представляет серьёзной угрозы для Тель-Авива, тем более что применять их планировали исключительно против протурецких формирований «Free Syrian Army» и «Тахрир аш-Шам», плотно оккупировавших провинцию Идлиб и проводящих подрывную деятельность против правительственных войск Сирии в соседних мухафазах, а также против авиабазы Хмеймим, на которой развёрнуто тактическое авиакрыло Воздушно-космических сил России. Вывод: прослеживается прямая заинтересованность израильской стороны в ослаблении боевого потенциала Сирийской арабской армии, а также дружественных ей сил непосредственно перед планирующимся освобождением «идлибского гадюшника», что может указывать на существования неких неразглашаемых договорённостей между Тель-Авивом и Анкарой.

Примечательно, что Москва была обведена вокруг пальца сразу после невмешательства в операцию «Оливковая ветвь», где наше руководство ошибочно сделало ставку на то, что ГШ ВС Турции продолжит операцию и против отрядов «Сирийских демократических сил» в Манбидже и на восточном берегу Евфрата, поддерживаемых ВВС, ССО и Корпусом морской пехоты США, а также французскими подразделениям марин, включёнными в состав сил западной коалиции. В итоге был утерян кантон Африн, позволивший туркам (при помощи FSA и «ан-Нусры») сформировать мощный «северный фронт» против армии Башара Асада, в то время как 4 июня 2018 года, между внешнеполитическим ведомством Турции и Госдепартаментом США была на скорую руку согласована дорожная карта по стабилизации ситуации в сирийском Манбидже, что на длительный период оставило Моску не у дел. И это не учитывая «турецкого следа» в перехвате нашего Су-25СМ над Идлибом в 3 февраля 2018 года, а также перехвате фронтового бомбардировщика Су-24М ракетой БВБ AIM-9X «Sidewinder», запущенной с узла подвески турецкого F-16C. К большому сожалению, во всех этих инцидентах мы остались потерпевшей стороной: Африн перешёл в руки к «зелёным боевикам» и турецкой армии, которые приложат максимум оперативно-тактического опыта для сохранения Идлиба под контролем, а в ответ на уничтоженные самолёты ВКС России и гибель наших ребят с небес не был «снят» ни один турецкий F-16C/D Block 50+.
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Высшей точкой безобразия, без преувеличения, можно считать последний инцидент с перехватом сирийского Су-22М4 израильским ЗРК «Patriot» над Голанскими высотами. Даже если учитывать тот факт, что операторы «Пэтриота» осуществили пуск 2 зенитных ракет типа MIM-104C из окрестностей Цфата уже тогда, когда не отвечавший на запросы лётчик «Сушки» углубился в воздушное пространство Израиля над Голанами всего на 1800 м, полностью оправдать такое решение командования 138-го северного дивизиона ПВО достаточно трудно. Ведь заведомо было известно, что машина направлялась в южную часть воздушного пространства Сирии для нанесения бомбового удара по позициям формирований ИГИЛ (запрещено в России), удерживающих тактический «карман» Тасил, оставшийся после освобождения «северо-западного крыла FSA» западнее Даръа. Следовательно, никакой угрозы для израильских военнослужащих в данном случае не наблюдалось. Более того, хорошо известно о том, что все действия тактической авиации ВВС Сирии четко согласовываются с командованием российской группировки войск в Сирии и ВКС России по специализированным защищённым каналам военной связи. Те же операции над Тасилом накануне выполняло и звено высокоточных фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Вывод: при адекватном восприятии оперативно-тактической обстановки, при проявлении уважения к российской стороне как главному участнику ближневосточного урегулирования сирийский истребитель-бомбардировщик благополучно бы выполнил поставленную задачу и вернулся на аэродром базирования.
2018 год. Предчувствие смуты


Вопрос лишь в том, заинтересован ли Израиль в ликвидации подконтрольной ИГ «буферной зоны» на участке границы в районе Голанских высот? Конечно же, нет. Это подтверждается как заявлением израильского главы военной разведки генерал-майора Херци Халеви, сделанным 15 июня 2016 года в ходе 16-й Герцлиевской конференции, так и полным затишьем на линии соприкосновения между Голанскими высотами и «плацдармом» Тасил; здесь можно констатировать лишь одно — негласный договор о ненападении между командованием АОИ и полевыми командирами псевдохалифата, выгодный для обеих сторон. А здесь какой-то асадовский Су-22М4 «нарисовался» в роли раздражителя, да ещё и нарушителя, — вот вам и результат. Куда более интересным моментом является то, что сценарий уничтожения сирийской «Сушки» мог быть заранее спланированным, как это произошло с нашим Су-24М двумя с половиной годами ранее. И данные выводы небезосновательны, ведь радиолокационное сопровождение Су-22М4 было установлено непосредственно с момента отрыва его шасси от полотна взлётно-посадочной полосы авиабазы Т4 «Тияс», о чём стало известно от командования АОИ буквально в первых же заявлениях.

Также регулярно обновляющаяся тактическая онлайн-карта syria.liveuamap.com со ссылкой на «Твиттер»-страничку «@CivMilAir» отобразила, что 2 израильских самолёта радиолокационного дозора и наведения (РЛДН) и РТР G550 CAEW EITAM возвращались в направлении авиабазы Неватим примерно через час после перехвата Су-22М4. Логично предположить, что машины могли подняться в воздух и осуществлять миссию ДРЛО ещё за полчаса до появления «Сушки» в районе Тасила. Здесь вырисовывается такая картина, что именно этот Су-22М4 мог просто оказаться не в то время и не в том месте, благодаря чему и был выбран Северным подразделением воздушного контроля ВВС Израиля («ЙАБА Цфонит») в качестве своеобразной «сакральной жертвы» для попытки демонстрации того, кто же остаётся «хозяином» в ближневосточном небе после возвращения к соглашению о разделении сил от 1974 года. Налицо согласованная с Пентагоном дерзкая военная акция для «приструнения» Москвы и союзников, призванная закрепить эффект от переговоров Д. Трампа с Владимиром Путиным относительно «безопасности Израиля». Очевидно, что даже в случае отсутствия сирийской «Сушки» в этом районе 24 июля в этот же день или несколькими сутками позднее Тель-Авив нашёл бы другую «сакральную жертву», на которую была бы спроецирована сила.

Иран как вторая Северная Корея

Су-22М4 ВВС Сирии


Конечно же, у сирийских подразделений ПВО будет ещё целое море возможностей для того, чтобы отыграться на израильских F-15I, F-16I и F-35I «Adir» по примеру уничтожения F-16I «Sufa» с помощью ЗРК С-125 «Печора-2М» в феврале этого года, ведь тактическая авиация Хель Хаавир нарушает воздушное пространство Сирии регулярно, нанося ущерб военной инфраструктуре государства и боеспособности его армии, а также дружественным подразделениям. Куда более во всём этом военно-политическом хаосе беспокоит очередной период «мягкотелого поведения» Москвы: изначально был выражен решительный протест, затем — протест отозван (якобы после демонстрации радиолокационной информации от средств объективного контроля АОИ). Но где реакция на удар по авиабазе Нейраб и заводу в Масьяфе? Где «ответка» за удары по военному аэродрому Т4? Где положенные Дамаску С-300ПМУ-2 для защиты воздушного пространства и стратегических объектов нашего главного союзника. А по Донбассу вопросов возникает ещё больше, и перечислять их нет уже никакого желания.
Карта-то козырная! Трамп — американский народный президент


С подобной позицией то ли ещё будет… По-видимому, ключ к раскрытию лишь малой толики причин столь пренебрежительного и надувательского отношения к России в «большой игре» находится в тех самых аплодисментах большинства наших депутатов (кроме Натальи Поклонской) делегации американских конгрессменов во главе с сенатором Ричардом Шелби, который с огромным удовольствием проголосует как за «Крымскую декларацию» США, так и за новый санкционный «пакет» в рамках законопроекта CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Источники информации:
http://checheninfo.ru/165826-vs-izrailya-sbili-siriyskiy-samolet-v-rayone-golanskih-vysot.html
http://missiledefenseadvocacy.org/missile-defense-systems-2/allied-air-and-missile-defense-systems/allied-sensor-systems/green-pine-radar-elm-2080-israel/
https://syria.liveuamap.com/
http://www.ntv.ru/novosti/1995445/
Автор: Евгений Даманцев

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