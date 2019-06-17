Отрезвляющая норма: Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания для нетрезвых водителей, действия которых привели к тяжёлым травмам или смерти людей. Так, за тяжкий ущерб здоровью виновник ДТП может получить от трёх до семи лет заключения, тогда как раньше максимальное наказание не превышало четырёх лет. В случае гибели человека суд может приговорить нарушителя к 12 годам лишения свободы, при большем количестве жертв — к 15 годам. В Госдуме отметили, что угроза более строгого наказания виновников дорожно-транспортных происшествий проявила себя как эффективный инструмент.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП для нетрезвых водителей. Согласно поправкам, увеличены сроки лишения свободы, если был нанесён тяжкий вред здоровью или авария привела к гибели человека.

Так, нетрезвый водитель может получить срок лишения свободы от трёх до семи лет, если совершит ДТП, в котором здоровью пострадавшего был нанесён тяжкий вред. Ранее суд мог присудить только четыре года.

В случае, если действия пьяного водителя привели к гибели человека, суд вправе назначить ему от пяти до 12 лет лишения свободы. По старым нормам — от двух до семи лет.

Если же погибли двое и больше, то нетрезвый водитель может получить от восьми до 15 лет заключения. До поправок суд назначал наказание от четырёх до девяти лет.

Этот документ Госдума приняла 30 мая, Совфед одобрил его 11 июня. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что человек осознанно садится за руль в состоянии опьянения, а потому «справедливо, если ответственность за такое преступление будет приравнена к умышленному убийству».

Профильный комитет Совфеда в своём заключении указывал, что ужесточение наказания позволит эффективнее вынуждать нетрезвых водителей отказываться от поездок.

«Принятие федерального закона позволит повысить эффективность превентивного воздействия уголовного закона в части наказания за преступные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, совершенные в состоянии опьянения», — говорится в документе.

«Нужна мощная система профилактики»

Ужесточение наказания — это один из наиболее важных инструментов, с помощью которого можно воздействовать на водителей, которые намерены выпить поездкой, убеждён первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«На этот счёт есть соответствующие исследования и даже элементарные наблюдения. Мы полагаем, что на сегодня это один из важнейших инструментов влияния на пьяных водителей, на людей, которые потенциально готовы выпить и потом совершить не пойми что», — сказал он RT.

Отметим, что если в 2018 году общее число ДТП снизилось на 0,8% по сравнению с 2017, то число аварий, спровоцированных водителями в состоянии алкогольного опьянения, выросло на 1,3%. При этом число ДТП с пьяными водителями грузовиков выросло на 6,7%, а с нетрезвыми мотоциклистами — на 4,9%.

В 2019 году Минтранс намерен добиться снижения смертности на российских дорогах на 10% — до 11,7 случаев на 100 тыс. населения.

Для дальнейшего снижения числа ДТП с пьяными водителями Синельщиков предлагает проводить профилактические мероприятия.

«Конечно, только данный закон не сможет повлиять на количество пьяных ДТП, он не является панацеей от всех тех бед, которое происходят на дорогах. Здесь нужна мощная система профилактики со стороны органов внутренних дел и со стороны дорожных служб», — подчеркнул он.

Проводить разъяснительные работы с населением предлагает и вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

«К данной проблеме надо подходить профилактически и не допускать, чтобы водители садились в нетрезвом виде за руль», — сказал он в беседе с RT.

Внесёнными поправками также ужесточены наказания за нарушение правил безопасности людьми, управлявшими лёгкими и сверхлёгкими самолётами и маломерным водными судами. Если в результате нарушения ими правил эксплуатации пострадавший получил тяжкий вред здоровью или крупный ущерб, суд может назначить наказание до двух лет лишения свободы.

В том случае, если в результате нарушения правил по неосторожности человек погиб, то максимальное наказание может составить до пяти лет заключения.

Подписанный Владимиром Путиным закон также вносит изменения в ст. 15 УК РФ (категории преступлений). Теперь в понятие «преступление средней тяжести» входят деяния по неосторожности, за которые наказание не превышает десяти лет заключения, а к «тяжёлым» отнесены те, за которые суд назначил не более 15 лет.