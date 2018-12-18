«Отречение от православия»: что может стоять за призывами украинских националистов начать «охоту на московских попов»

Депутат Верховной рады и бывший глава «Правого сектора»* Дмитрий Ярош призвал начать «охоту на московских попов». Собеседники RT в политических партиях Украины не исключают, что Киев будет использовать радикалов для захвата церквей Украинской православной церкви Московского патриархата. Между тем эксперты считают, что простые верующие не останутся в стороне и встанут на защиту своих приходов.

Депутат Верховной рады Украины и бывший лидер радикальной экстремистской организации «Правый Сектор» Дмитрий Ярош на своей странице в социальной сети в Facebook призвал к преследованиям священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Охота на московских попов, которые верно служат Путину и (патриарху. — RT) Кириллу — дело, угодное Богу и Родине», — заявил украинский политик.

По словам Яроша, причиной для такого заявления послужила позиция большинства архиереев УПЦ МП, отказавшихся 15 декабря участвовать в так называемом «объединительном соборе» под руководством Петра Порошенко.

«Иерархия так называемой УПЦ МП, которая не нашла национального мужества, сил и аргументов перейти в Украинскую церковь, также является не служителями Бога, а агентурной сетью ФСБ и Путина, а значит, врагами Украины», — не скупился на эпитеты Ярош.

По итогам собрания, состоявшегося 15 декабря в Софийском соборе Киева, было объявлено о создании новой автокефальной церковной структуры во главе с «митрополитом» неканонической Украинской православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) Переяславским и Белоцерковским Епифанием. В начале января 2019 года эта организация должна получить подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии — грамоту, подтверждающую, что «церковь» является самоуправляемой.

Из архиереев УПЦ МП в «соборе» Порошенко приняли участие лишь приближённый к украинскому президенту митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). В ответ собравшийся 17 декабря Синод УПЦ МП отстранил их «за уклонение в раскол». Митрополита Симеона также освободили от управления епархией.

Униатские мечты

Призвавший к преследованиям УПЦ МП Дмитрий Ярош, как он сам заявляет, православным не является. По конфессиональной принадлежности депутат Рады — униат, прихожанин Украинской греко-католической Церкви, подчиняющейся Папе Римскому. И именно объединение православных с греко-католиками депутат-националист считает следующим «эпохальным шагом в развитии нации и государства».

«Будущее Украины как христианской державы — в объединении Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви, признании этого объединения как Константинополем, так и Ватиканом», — подчеркнул Ярош.

Ранее глава УГКЦ Святослав (Шевчук) поддержал проведение «объединительного собора» у православных и призвал «преодолевать то, что нас разъединяет».

Глава украинских униатов Святослав (Шевчук)

Reuters

© Max Rossi

«Отныне мы идём вместе в историю, к единству, к правде», — подчеркнул глава украинских униатов.

Как отметил в интервью RT руководитель Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, Ярош обнажил истинную цель создания «автокефальной церкви» на Украине.

«Заявление Яроша демонстрирует, что сам проект украинской автокефальной церкви не православный, а униатский. Впервые с идеей Киевского патриархата выступил ещё униатский митрополит Иосиф (Вениамин) Рудский в 1624 году и развил в XX веке униатский митрополит Андрей (Шептицкий)», — отметил эксперт.

В начале Первой мировой войны Шептицкий предложил австрийскому императору Францу-Иосифу план отторжения Украины от России, где особое место занимало отделение церкви.

По замыслу главы украинских греко-католиков, новая украинская церковь должна была быть внешне православной, но по сути униатской. Сейчас, по словам Фролова, украинские политики действуют в духе этого плана столетней давности.

Подготовка к штурмам

Как отмечают эксперты, слова Яроша об «охоте на московских попов» следует расценивать как часть информационной подготовки к кампании преследования верующих и священнослужителей УПЦ МП.

«Охота на московских попов» — это призыв к преследованию канонической церкви и православия», — утверждает Кирилл Фролов.

17 декабря спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал, что в четверг, 20 декабря, украинский парламент может проголосовать за два законопроекта, внесённые ещё в 2016 году, которые серьёзным образом могут сказаться на деятельности канонической православной церкви на Украине.

Согласно законопроекту №5309 УПЦ МП как организация, «чей центр находится вне Украины, в державе, которая законодательно признана осуществившей военную агрессию против Украины» обязана будет переименоваться в Русскую Православную Церковь на Украине». Перерегистрацию и смену названия должен будет осуществить каждый церковный приход на своём собрании, что, как отмечают эксперты, открывает возможности для захватов храмов националистами.

Случаи, когда собрания вместо прихожан организовывали заезжие группы боевиков, что приводило к переходу храмов в собственность украинских униатов или УПЦ КП, и ранее были не редкостью, особенно на Западной Украине.

Ещё один закон, который, по словам Парубия, могут принять в ближайший четверг, зарегистрирован под номером № 4128. Он также облегчает захват храмов, поскольку устанавливает, что для перехода религиозной общины из одной церкви в другую необходимо простое большинство голосов на собрании данной организации.

Ещё в октябре Дмитрий Ярош анонсировал отвод подчинённых ему формирований «Украинской добровольческой армии» (УДА) с линии фронта в Донбассе, чтобы сосредоточиться на действиях внутри Украины. По мнению экспертов, эти силы могут принять участие в силовых захватах и провокациях против канонической церкви на Украине.

Боевики УДА

Facebook

© Страница учебного центра УДА в Facebook

В ожидании провокаций

Руководство страны намерено силой переводить церкви из Московского патриархата в новую украинскую церковь, говорит источник RT в партии «Блок Петра Порошенко».

«Силовые методы, которые готовы использовать националисты, могут обернуться против руководства страны. Представьте, если радикалы нападут на беззащитных прихожан? Не исключено, что многие выйдут защищать свои церкви», — утверждает собеседник RT.

«Стоит ожидать новых провокаций, они возможны под Новый год, — отметил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Сейчас в этом заинтересован Порошенко, так что он может дать зелёный свет разного рода националистам, в том числе Ярошу, на совершение диверсий, нельзя также исключать попыток захвата не просто церквей, но и Почаевской и Киево-Печерской лавр».

По словам эксперта, высока вероятность того, что попытки захвата перерастут в кровавые столкновения, «потому что прихожане не будут безучастно смотреть на такие захваты, а националисты будут стремиться продемонстрировать силу».

Националисты «Правого сектора» могут угрожать и оказывать физическое давление на служителей церкви, сообщил в беседе с RT представитель партии «Батькивщина».

«Они могут пойти на любой шаг в якобы борьбе за украинскую церковь. Защитить священников практически некому. Правоохранительные органы, скорее всего, вмешиваться не будут. Священники могут надеяться только на себя и своих прихожан», — отмечает он.

Церковь играет важную роль для населения, поэтому борьба с ней и насильственный перевод под патронат новой украинской церкви может привести к проблемам, считает источник RT в партии «Самопомощь».

«Люди десятилетиями привязаны к батюшкам, ходят в одну и ту же церковь. А теперь им скажут, что церковь не та. Да ещё и приедут агрессивно настроенные националисты. Представьте, какая будет реакция обычных людей. Если власти не хотят наделать глупостей, им не надо трогать церковь», — утверждает собеседник RT.

Возможныйответ

Как утверждает Кирилл Фролов, УПЦ МП наверняка будет вести бескомпромиссную борьбу против попыток захватить храмы, а чтобы защитить права верующих, будет обращаться в том числе и в международные инстанции. Олег Бондаренко, однако, отмечает, что после того, как посольство США в Киеве поддержало создание «новой церкви», западные правозащитники вряд ли вступятся за православных на Украине.

Порошенко заявил о переброске части войск с помощью самолётов «Ничего подобного не будет, — утверждает политолог. — Американцы заинтересованы в дальнейшем поддержании напряжённости на Украине и даже в точечной эскалации. Не надо рассчитывать на то, что кто-то на Западе поставит Порошенко на место».

По словам Кирилла Фролова, очень многое в настоящее время зависит от того, как УПЦ МП сможет организовать работу на приходском уровне.

«Всё зависит от канонической церкви. Если она обратится к активным священникам, то народ пойдёт за ними, а не за новой конфессией, — считает Фролов. — И очень важно сейчас, чтобы архиереи, которые не предали, а таких подавляющее большинство, созывали бы епархиальные собрания и собрания общин, чтобы верующие активизировались, общины стали живыми и не дали бы организовать общины нового раскола».

К тому же, как отметил эксперт, не на руку официальному Киеву играет и тот факт, что главой новой религиозной структуры стал не один из архиереев канонической церкви, а «митрополит Епифаний» — с канонической точки зрения обычный мирянин Сергей Думенко.

Порошенко и Епифаний (Думенко)

Reuters

© Gleb Garanich

«Когда во главе новой конфессии стоит простой мирянин, именующий себя митрополитом Епифанием, то переход в эту структуру значит не просто смену юрисдикции, — отмечает Кирилл Фролов. — Это отречение от самого православия. И для миллионов православных Украины это соображение будет решающим мотивом».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).