Отравленные и парализованные: Самые знаменитые больные клиники Навального

Автор:

Владимир Хомяков

Но вот теперь Навальный пребывает в Германии, в одной из лучших и старейших в Европе клиник – "Шарите", так что за излечение от отравления (или что там у него со здоровьем) я более или менее спокоен. А вот поднятый вокруг этой темы информационный шум, сильно смахивающий на истерику, мне нравится всё меньше. Потому как напоминает своеобразную артподготовку перед наступлением. На Россию, естественно.

Когда "обвинение – царица доказательств"

Казалось бы, что общего у "сталинских репрессий" СССР и нынешнего демократического Запада? На первый взгляд – ничего. Но это только на первый взгляд…

Тогда нацеленные на выявление максимального числа "врагов народа" наши компетентные органы из кожи вон лезли, чтобы спущенный им партийными органами план по отлову таковых выполнить и перевыполнить. А уж те не стеснялись, демонстрируя свою якобы эффективность предоставлением наверх цифр "разоблачённых врагов". Что порой приводило в отчаяние даже "отца народов" Сталина, оставившего на "расстрельных" списках представленных главой Украинской ССР Никитой Хрущёвым (будущим главным разоблачителем "сталинских репрессий") известную резолюцию "Уймись, дурак!".

Тем не менее, в отличие от периода Гражданской войны, когда особых доказательств вины приговорённого не требовалось вовсе (зачастую, чтобы поставить к стенке человека, вполне хватало его "классового происхождения"), в 30-е худо-бедно пытались соблюсти хотя бы видимость правовых приличий. Поэтому в следственных органах доминировал подход, сформулированный, как говорят, тогдашним генеральным прокурором СССР Андреем Януарьевичем Вышинским: "признание – царица доказательств". Согласно которому полученные тем или иным способом от человека (а зачастую просто выбитые из него) признания вины служили вполне достаточным основанием, чтобы приговорить его к длительному сроку, а то и к расстрелу.

Да, было и такое в нашей истории, что уж скрывать! Более того, не скажу, чтобы позаимствованные из того времени подходы совсем уж не применяются в России сегодня. Но вряд ли кто думал тогда, по прошествии "эпохи репрессий", что подходы этого осуждаемого решительно всеми исторического периода станут фактически юридической нормой на уровне международного права, причём – в исполнении самых что ни на есть "демократичных" стран планеты – США и Евросоюза.

Эти прогрессивные ребята не просто восприняли подход незабвенного Андрея Януарьевича о необязательности каких-либо доказательств при наличии "чистосердечного признания", но пошли гораздо дальше, объявив ненужной формальностью и само признание. Отныне в международных отношениях господствует принцип: "Обвинение – царица доказательств". И если какие-то факты этому обвинению не соответствуют, то тем хуже для фактов…

Бред в стиле "хайли лайкли"

Особо забавляет меня, как журналиста со стажем, появившаяся и продвигаемая оппозиционными блогерами версия о том, что-де Навального отравили "Новичком". То есть, тем самым боевым (!) отравляющим веществом, которое в России уже давно не производится, а запасы его (как и всё химическое оружие) в одностороннем порядке уничтожены ещё в 2017 году. Но которым, как весь Запад доподлинно знает, в британском Солсбери русские шпионы отравили своего бывшего коллегу Скрипаля с дочерью. То есть и сегодня создаётся вполне определённый ассоциативный ряд: мол, травили тем же самым, значит – те же самые и по приказу тех же самых. Топорно, конечно. Но для интернетно-клипового мышления современной молодёжи – вполне достаточно, чтобы картинка сложилась и вызвала соответствующую реакцию. Что, собственно, и требуется.

Вообще, политический водевиль (иначе не назовёшь) со Скрипалями своей абсурдностью доводов и отсутствием логики потрясает воображение. Да, доказательств нет никаких. Но растиражированное всеми СМИ название предполагаемой отравы "Nоvichok" звучит столь же по-русски, как "матрёшка", "водка" и "балалайка", а потому никакие вопросы по поводу того, из какой страны его привезли в мирную Великобританию, чтобы травануть несчастных Скрипалей, ни у кого на Западе даже не возникали. Понятно, что сделали это русские. Понятно, что "новичок" привезли с собой в самолёте (рискуя перетравить весь борт и себя в том числе), а никак не с британской военно-химической базы в 10 км от Солсбери, где его по сей день производят. И уже потом коварно подмешивали эту отраву в гречку, смазывали ею дверные ручки, распыляли и т. д. Если бы бдительные британские медики совершенно случайно не оказались рядом с совершенно случайно оказавшимся у них в аптечке антидотом (антидот от любого боевого отравляющего вещества, понятное дело, у любого британского медика всегда при себе имеется!), то, может, и уморили бы Скрипалей злые русские.

Запад доподлинно знает: в британском Солсбери русские шпионы отравили своего бывшего коллегу Скрипаля. Фото: wsbuzz.com / Globallookpress

Да, логики никакой, доказательств – никаких, но ведь их и не требуется! Для того, чтобы поднять истерику на весь мир и ввести против России новые санкции, вполне достаточно обвинения в стиле "хайли лайкли", которое в том же британском суде не "прокатило" бы даже по случаю кражи со стола в закусочной гамбургера. А в политике… в политике можно!

И ведь история со Скрипалями – отнюдь не исключение из правил, а скорее норма. Возьмите хотя бы пресловутые "химические атаки" в Сирии, снятые, как художественное кино, с актёрами, т. н. "Белыми касками", имеющими устойчивую репутацию наёмных вралей и фальсификаторов. Казалось бы, там доказали всё, даже отснятых в кино статистов нашли. Но информационная волна была уже запущена, "возмущённые" американцы отбомбились по Сирии, а разоблачения фальшивки в мировые СМИ фактически не попали. Ведь всем же ясно, что "тиран" Асад мог это сделать (так про него в телевизоре сказали), а значит – о чём думать?! "Хайли лайкли" и – бомбить…

Можно вспомнить и пресловутый "Боинг-747", сбитый над Донбассом, в чём, разумеется, тут же обвинили "пророссийских ополченцев". А потом, когда выяснилось, что ЗРК "Бук", способного сбить самолёт на высоте 10 тыс. м, у них просто не было, придумали, что его специально для этого пригнали из России (ну, чтобы сбить гражданский самолёт – это же русские!), а потом по-скорому увезли обратно. Что? Факты противоречат? Район, откуда стреляли, контролировали украинские ВСУ? Ракета, которой сбит самолёт, уже несколько лет находилась на вооружении одной из украинских частей? Таинственно исчезли все диспетчеры, зачем-то заводившие гражданский лайнер в воздушное пространство зоны боевых действий? Данные фотосъёмки с пролетавшего американского спутника янки категорически отказываются предъявлять? Ну да. И что это меняет?! Обвинение сформулировано и озвучено в тот же день, виновный назначен, так какие вам ещё нужны доказательства?! "Хайли лайкли"…

Виновные в трагедии с малайзийским боингом были назначены, когда его обломки ещё не остыли. Фото: Ria Novosti/ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Или вот ещё одна нашумевшая история. В одном из фильмов "бондианы" главный злодей убивает хороших людей из золотого пистолета золотыми пулями, что, конечно, запомнилось обывателю. Но страшные русские должны были отчебучить нечто, ещё более потрясающее воображение западного мира – и тогда экс-сотрудника Березовского Александра Литвиненко травят сверхдорогим радиоактивным полонием (почему не ядом попроще? но это же русские!!!), следы которого потом "находят" в ряде мест, где он бывал. Хотя, как единодушно утверждают физики, подобное возможно, только если полоний находится у человека в руках, а не внутри. Но кто, когда речь идёт о политике, слушает физиков?! Литвиненко обрили голову (так жалостливее и более соответствует голливудскому образу "поражённых лучевой болезнью"), положили в клинику и снимали о нём целое телешоу, пока человек не умер. Зато все на Западе и многие у нас убеждены по сей день, что "Литвиненко отравили люди из ФСБ, причём именно радиоактивным полонием". "Хайли лайкли"…

Вот и с Навальным, боюсь, готовится нечто в этом же роде.

Беспристрастный диагноз германских медиков? Ой, бросьте!..

Не раз и не два от наших людей приходилось слышать: вот, мол, в Омской клинике, где Навального с того света вытаскивали (кстати, если хотели бы убить, могли просто не вытащить), понятное дело, диагноз поставили тот, который им российские власти велели. Зато уж теперь в лучшей берлинской клинике "Шарите" и спасут пострадавшего, и диагноз ему правильный поставят, чтобы всему миру правду рассказать!

Так вот, насчёт последнего у меня лично серьёзные сомнения имеются. Потому как именно в этой самой клинике, где сегодня лечат Навального, некогда поставили диагноз отравления (естественно – российскими спецслужбами) Виктору Ющенко. Между тем ряд серьёзных врачей-инфекционистов утверждают, что болезнь, изуродовавшая лицо экс-президента Украины, легко узнаваема: согласно всем симптомам, это – лепра, а проще говоря – проказа, инкубационный период которой длится порой 10 и более лет. Ющенко в итоге более или менее вылечили, он перенёс 24 многочасовые пластические операции, но следы болезни, разумеется, остались. Однако для политических целей накануне уже подготовленных Западом президентских выборов нужен был принципиально иной диагноз – отравление народного героя злыми русскими. И "беспристрастные" медики из "Шарите" нужный диагноз выдали. Получилось, примерно как в известном фильме "День выборов": "Так, Игорь Владимирович, вы ниоткуда не падали. На Игоря Владимировича сегодня ночью совершено покушение!"

В клинике "Шарите" некогда поставили диагноз отравления (естественно – российскими спецслужбами) Виктору Ющенко. Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com / Globallookpress В клинике "Шарите" некогда поставили диагноз отравления (естественно – российскими спецслужбами) Виктору Ющенко. Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com / Globallookpress

В той же клинике, помнится, ещё и у Юлии Тимошенко "паралич конечностей" диагностировали, который мгновенно прошёл, едва отпала нужда позировать в инвалидной коляске. И "отравление, но не до конца" у Петра Верзилова – организатора скандальных выходок акционистских групп "Пусси райот" и "Война" – они же нашли. Так что не надо заблуждаться насчёт "беспристрастных диагнозов" германских медиков: что им велят "найти" у Навального, то и найдут. А дальше… по отработанной технологии всё пойдёт: обвинение "путинского режима", "хайли лайкли", истерика в мировых СМИ, а там, глядишь, и до санкций новых дело дойдёт! Заодно и строительство "Северного потока" заблокировать можно, а то иначе всё никак не получается…

Что же до Навального, то искренне желаю ему скорейшего выздоровления. Ибо живой он для России (да и для "путинского режима" тоже!) куда менее опасен, чем "безвинно убиенный", на костях которого можно устроить очередной информационно-санкционный балаганчик. Не говоря уже о том, что при определённых обстоятельствах, если кому придёт в голову сделать его "сакральной жертвой", лечение в элитной берлинской клинике при всех выставленных вокруг полицейских кордонах может оказаться для него куда менее безопасным, чем в самой непрезентабельной омской больнице.