«Отравление в Солсбери»: как не надо снимать фильмы про шпионов • 61 • Аналитика

Фильм вышел таким же кислым, как и лица актеров на постере



COVID-19 и «Новичок»

Трехчасовой трехсерийный псевдодокументальный фильм «Отравление в Солбери» от BBC обещал нам раскрыть наконец все тайны покушения на Скрипалей. Но, как оказалось, британцы показали лишь жизнь простых жителей городка в период «небывалой химической атаки», как говорится в фильме.



Западная документалистика, за редким исключением, достаточна тяжела для восприятия рядовым россиянином. Во-первых, странная манера повествования, зацикленная на бесконечном повторении отдельных тезисов. Кажется, в школе иностранцев не научили оперативно воспринимать информацию, и режиссеру приходится постоянно разжевывать научные и исторические факты. Во-вторых, эмоциональная перегруженность контента: половину содержания большинства фильмов можно смело вырезать. Нельзя сказать, что отечественные документальные фильмы близки к идеалу, но в них, по крайней мере, факты и события «упакованы» гораздо плотнее. Британцам из ВВС во время съемок фильма удалось уйти от многочисленных интервью с очевидцами событий, иначе бы досмотреть до конца этот «паноптикум» вряд ли бы кто смог. «Отравление в Солсбери» создан на основе свидетельств очевидцев, роли которых исполняют неплохие британские актеры. Собственно, игра актеров – это единственное достоинство сериала.





Кадр из фильма. Источник: lenta.ru

Для того чтобы наполнить содержанием трехчасовое кино об отравлении Скипалей, нужно было откровенно тянуть время, и это у британцев получилось хорошо. Постоянные лирические отступления, прямолинейно показывающие на важность семейных отношений, плачущие дети, плачущие взрослые… В лучших традициях западного кинематографа в «Отравлении» складываются воедино косность британского чиновничества и вспышки гражданского протеста. При этом, справедливости ради, стоило бы посвятить зрителей в хитросплетения карьеры Сергея Скрипаля. Например, о 20 тысячах совершенно секретных документов, которые он «слил» MI-6 и которые обошлись британским налогоплательщикам всего в 100 тысяч долларов. Или о том, что отечественные спецслужбы до сих пор по масштабности ущерба ставят его в один ряд с предателем Пеньковским. Зрителям нелишне было бы напомнить и способе вербовки Скипаля британскими спецслужбами. Правда, это бы повысило возрастной рейтинг фильма. Вместо этого предатель предстает в «Отравлении» человеком, способным на дружеские отношения. По крайней мере, так утверждает его сосед. Скрипалю, если не знать его биографии, сочувствовать даже хочется.



В фильме британцами создается атмосфера вселенской катастрофы. На город обрушилась химическая атака. Безусловно, жителей Солсбери эта история хорошенько встряхнула, но сейчас кино об этом смотрится наивно, по меньшей мере. Не повезло авторам сериала – мир к моменту премьеры захлестнула куда более масштабная пандемическая катастрофы. Из Бергамо совсем недавно трупы вывозили на военных грузовиках, а в «Отравлении» пытаются нагнетать атмосферу разгуливающей британской армией в городе. Мелковатый получился саспенс, честно говоря. Жизнь за окном показывает гораздо более мрачные картины, чем переживания «отравленных» англичан. Сериал будет интересен, пожалуй, только жителям самого Солсбери.



«Путин меня достанет»

Несколько вопросов к сценаристам сериала. Зачем нам знать, как медик Трейси Дашкевич создает группу в WhatsApp для соседей Скрипаля? Или зачем зрителю знать, что жена полицейского Ника Бейли, пострадавшего от нервнопаралитического яда, очень заботливая кошатница? Создается впечатление, что авторам просто не хватило фактологического материала для просто и ясного объяснения ситуации со Скрипалями. Зато на вышибании слезы и праведной злости в адрес «зверя с востока» хватило и ресурсов, и режиссерских штампов. При этом «русский след» в сериале просматривается очень бледно. Сначала все начинают догадываться, когда всплывает прошлое Скрипаля, затем догадки подтверждают химики из Портон-Дауна. Как нельзя кстати расположенный рядом с Солсбери военный технопарк позволяет быстро и безошибочно определить в токсине пресловутый «Новичок». Примечательно, что никто за весь фильм так и не предположил, что вся эта история может быть простой провокацией. Никто. Все сразу указали пальцем на Россию. Точку в причине отравления Скрипаля поставил сосед шпиона, бывший подводник, который однозначно утверждает на допросе: «Путин меня достанет». Так разоткровенничался бывший разведчик со своим приятелем за день до покушения. Естественно, видеоряд сопровождается траурной музыкой с подтекстом «всё пропало». Но с соседом Скрипаля еще не закончили. В своих показаниях, которые берут у него дома, он упоминает о женщине и мужчине, которые якобы следили за шпионом и его дочерью на пути из аэропорта в Солсбери. Как справедливо сказал публицист Евгений Белаш, а как же наши «туристы» Петров и Баширов? Британцы не вчитывались в собственную версию событий?





Ник Бейли держится из последних сил. Кадр из фильма.

Кроме множества вопросов, фильм не лишен ряда откровенных ляпов. Одним из первых всплывает сам Скрипаль в военной форме российского офицера на фото в рамочке у себя дома. Действительно, предателю, отсидевшему в России пять лет, самое время ностальгировать о своём прошлом в ненавистной стране! И еще забавная история с полицейским Ником Бейли, который успел схватить дозу яда в доме Скрипалей. Так вот он, коренной британец – внимание! – наливает в чашку сначала молоко, а потом чай! Это режет глаз даже россиянину, не говоря уже о англичанах. Упоминаемый Белаш все списывает на ляпы сценаристов, но, может быть, такое поведение — лишь следствие отравления. Бейли уже тогда не мог трезво соображать. Если так, тогда налицо тонкий профессиональный сценарий с претензией на кинопремию, отдаем должное. Бейли, кстати, «умирать» в фильме будет две серии подряд, попутно истрепав нервы своим близким, утомив зрителя, а в итоге неожиданно воскреснув.



Важнейшей линией киноэпопеи про несчастных Скрипалей и жителей Солсбери стала местная начальница здравоохранения Трейси Дашкевич. Она в фильме исполняет роль настоящего и единственного ангела-хранителя граждан Великобритании. Всем остальным, похоже, на их судьбы плевать. Но Дашкевич уж очень сильно перегибает палку. Сначала её пугает химик их Портон-Дауна, который настолько демонизирует «Новичок», что Трейси готова закрыть полгорода на карантин. Потом оказывается, что могут быть заражены сточные воды. Если дозы условного «Новичка» не хватило, что убить Скрипалей, то Дашкевич всерьез верит, что остатки уничтожат жителей Солсбери? Сейчас в сточных водах европейских столиц также находят фрагменты генного материала коронавируса, но никто тревогу не бьёт. В общем, ВВС просто в очередной раз скопировало распространенное западное клише, что жизни граждан для страны — самое важное. Но даже здесь все усилия Дашкевич оказались тщетны: спустя несколько месяцев остатки яда все-таки убивают одну из жительниц Солсбери. Режиссер старательно на протяжении трех серий выводил для зрителей неоднозначность личности этой несчастной алкоголички. Её любовь, стремления, отношения и трогательные чувства к дочери. Однако дешево получилось. Как американский президент держал сотни рабов и боролся за их свободу



Мутный и скучный трехчасовой фильм разбавил, однако, один приметный эпизод. Химики из Портон-Дауна брали пробы из квартиры Скрипаля и обнаружили 15 следов нервнопаралитического яда: посуда, выключатели и так далее. Но Дашкевич полсерии ломала голову над источником заражения. И тут местные констебли просматривают видео с первого осмотра квартиры (там полицейский Бейли и подхватил отраву), при этом проматывая кадры в обратном направлении. Как оказалось, Бейли в ходе осмотра пощупал практически все предметы со следами яда. Но первым местом, к чему прикоснулась его рука, была дверная ручка. Бинго! Теперь дверь целиком упаковать в пакет и прямиком в Портон-Даун. Судя по сценарию, этот эпизод также подтверждает вину России.





Источник: profil.ru

«Отравление в Солсбери», безусловно, имеет право на место под солнцем. Это образец строго однобокого освещения очень резонансного события. Примерно как снять исторический фильм про атаку на Перл-Харбор, рассказывая историю местного рыбака, у которого японцы весь улов распугали. Больше двух лет англичане кормят весь мир виновностью России в этом инциденте, но так и не представили прямых доказательств. Только косвенные. Авторы сериала не захотели создать первоклассный шпионский триллер, в котором можно было описать сразу несколько версий событий. Получилась дежурная стерильная драма с громким названием. К просмотру не рекомендуется. Трехчасовой трехсерийный псевдодокументальный фильм «Отравление в Солбери» от BBC обещал нам раскрыть наконец все тайны покушения на Скрипалей. Но, как оказалось, британцы показали лишь жизнь простых жителей городка в период «небывалой химической атаки», как говорится в фильме.Западная документалистика, за редким исключением, достаточна тяжела для восприятия рядовым россиянином. Во-первых, странная манера повествования, зацикленная на бесконечном повторении отдельных тезисов. Кажется, в школе иностранцев не научили оперативно воспринимать информацию, и режиссеру приходится постоянно разжевывать научные и исторические факты. Во-вторых, эмоциональная перегруженность контента: половину содержания большинства фильмов можно смело вырезать. Нельзя сказать, что отечественные документальные фильмы близки к идеалу, но в них, по крайней мере, факты и события «упакованы» гораздо плотнее. Британцам из ВВС во время съемок фильма удалось уйти от многочисленных интервью с очевидцами событий, иначе бы досмотреть до конца этот «паноптикум» вряд ли бы кто смог. «Отравление в Солсбери» создан на основе свидетельств очевидцев, роли которых исполняют неплохие британские актеры. Собственно, игра актеров – это единственное достоинство сериала.Для того чтобы наполнить содержанием трехчасовое кино об отравлении Скипалей, нужно было откровенно тянуть время, и это у британцев получилось хорошо. Постоянные лирические отступления, прямолинейно показывающие на важность семейных отношений, плачущие дети, плачущие взрослые… В лучших традициях западного кинематографа в «Отравлении» складываются воедино косность британского чиновничества и вспышки гражданского протеста. При этом, справедливости ради, стоило бы посвятить зрителей в хитросплетения карьеры Сергея Скрипаля. Например, о 20 тысячах совершенно секретных документов, которые он «слил» MI-6 и которые обошлись британским налогоплательщикам всего в 100 тысяч долларов. Или о том, что отечественные спецслужбы до сих пор по масштабности ущерба ставят его в один ряд с предателем Пеньковским. Зрителям нелишне было бы напомнить и способе вербовки Скипаля британскими спецслужбами. Правда, это бы повысило возрастной рейтинг фильма. Вместо этого предатель предстает в «Отравлении» человеком, способным на дружеские отношения. По крайней мере, так утверждает его сосед. Скрипалю, если не знать его биографии, сочувствовать даже хочется.В фильме британцами создается атмосфера вселенской катастрофы. На город обрушилась химическая атака. Безусловно, жителей Солсбери эта история хорошенько встряхнула, но сейчас кино об этом смотрится наивно, по меньшей мере. Не повезло авторам сериала – мир к моменту премьеры захлестнула куда более масштабная пандемическая катастрофы. Из Бергамо совсем недавно трупы вывозили на военных грузовиках, а в «Отравлении» пытаются нагнетать атмосферу разгуливающей британской армией в городе. Мелковатый получился саспенс, честно говоря. Жизнь за окном показывает гораздо более мрачные картины, чем переживания «отравленных» англичан. Сериал будет интересен, пожалуй, только жителям самого Солсбери.Несколько вопросов к сценаристам сериала. Зачем нам знать, как медик Трейси Дашкевич создает группу в WhatsApp для соседей Скрипаля? Или зачем зрителю знать, что жена полицейского Ника Бейли, пострадавшего от нервнопаралитического яда, очень заботливая кошатница? Создается впечатление, что авторам просто не хватило фактологического материала для просто и ясного объяснения ситуации со Скрипалями. Зато на вышибании слезы и праведной злости в адрес «зверя с востока» хватило и ресурсов, и режиссерских штампов. При этом «русский след» в сериале просматривается очень бледно. Сначала все начинают догадываться, когда всплывает прошлое Скрипаля, затем догадки подтверждают химики из Портон-Дауна. Как нельзя кстати расположенный рядом с Солсбери военный технопарк позволяет быстро и безошибочно определить в токсине пресловутый «Новичок». Примечательно, что никто за весь фильм так и не предположил, что вся эта история может быть простой провокацией. Никто. Все сразу указали пальцем на Россию. Точку в причине отравления Скрипаля поставил сосед шпиона, бывший подводник, который однозначно утверждает на допросе: «Путин меня достанет». Так разоткровенничался бывший разведчик со своим приятелем за день до покушения. Естественно, видеоряд сопровождается траурной музыкой с подтекстом «всё пропало». Но с соседом Скрипаля еще не закончили. В своих показаниях, которые берут у него дома, он упоминает о женщине и мужчине, которые якобы следили за шпионом и его дочерью на пути из аэропорта в Солсбери. Как справедливо сказал публицист Евгений Белаш, а как же наши «туристы» Петров и Баширов? Британцы не вчитывались в собственную версию событий?Кроме множества вопросов, фильм не лишен ряда откровенных ляпов. Одним из первых всплывает сам Скрипаль в военной форме российского офицера на фото в рамочке у себя дома. Действительно, предателю, отсидевшему в России пять лет, самое время ностальгировать о своём прошлом в ненавистной стране! И еще забавная история с полицейским Ником Бейли, который успел схватить дозу яда в доме Скрипалей. Так вот он, коренной британец – внимание! – наливает в чашку сначала молоко, а потом чай! Это режет глаз даже россиянину, не говоря уже о англичанах. Упоминаемый Белаш все списывает на ляпы сценаристов, но, может быть, такое поведение — лишь следствие отравления. Бейли уже тогда не мог трезво соображать. Если так, тогда налицо тонкий профессиональный сценарий с претензией на кинопремию, отдаем должное. Бейли, кстати, «умирать» в фильме будет две серии подряд, попутно истрепав нервы своим близким, утомив зрителя, а в итоге неожиданно воскреснув.Важнейшей линией киноэпопеи про несчастных Скрипалей и жителей Солсбери стала местная начальница здравоохранения Трейси Дашкевич. Она в фильме исполняет роль настоящего и единственного ангела-хранителя граждан Великобритании. Всем остальным, похоже, на их судьбы плевать. Но Дашкевич уж очень сильно перегибает палку. Сначала её пугает химик их Портон-Дауна, который настолько демонизирует «Новичок», что Трейси готова закрыть полгорода на карантин. Потом оказывается, что могут быть заражены сточные воды. Если дозы условного «Новичка» не хватило, что убить Скрипалей, то Дашкевич всерьез верит, что остатки уничтожат жителей Солсбери? Сейчас в сточных водах европейских столиц также находят фрагменты генного материала коронавируса, но никто тревогу не бьёт. В общем, ВВС просто в очередной раз скопировало распространенное западное клише, что жизни граждан для страны — самое важное. Но даже здесь все усилия Дашкевич оказались тщетны: спустя несколько месяцев остатки яда все-таки убивают одну из жительниц Солсбери. Режиссер старательно на протяжении трех серий выводил для зрителей неоднозначность личности этой несчастной алкоголички. Её любовь, стремления, отношения и трогательные чувства к дочери. Однако дешево получилось.Мутный и скучный трехчасовой фильм разбавил, однако, один приметный эпизод. Химики из Портон-Дауна брали пробы из квартиры Скрипаля и обнаружили 15 следов нервнопаралитического яда: посуда, выключатели и так далее. Но Дашкевич полсерии ломала голову над источником заражения. И тут местные констебли просматривают видео с первого осмотра квартиры (там полицейский Бейли и подхватил отраву), при этом проматывая кадры в обратном направлении. Как оказалось, Бейли в ходе осмотра пощупал практически все предметы со следами яда. Но первым местом, к чему прикоснулась его рука, была дверная ручка. Бинго! Теперь дверь целиком упаковать в пакет и прямиком в Портон-Даун. Судя по сценарию, этот эпизод также подтверждает вину России.«Отравление в Солсбери», безусловно, имеет право на место под солнцем. Это образец строго однобокого освещения очень резонансного события. Примерно как снять исторический фильм про атаку на Перл-Харбор, рассказывая историю местного рыбака, у которого японцы весь улов распугали. Больше двух лет англичане кормят весь мир виновностью России в этом инциденте, но так и не представили прямых доказательств. Только косвенные. Авторы сериала не захотели создать первоклассный шпионский триллер, в котором можно было описать сразу несколько версий событий. Получилась дежурная стерильная драма с громким названием. К просмотру не рекомендуется. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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