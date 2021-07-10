Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
Аргентина раскрыла число побочек после "Спутника V"
Главная / Политика

Отравление Навального задумали на Западе. Доказательства налицо

10 июля 2021, 19:50  •  199 • Политика
Германия послала запрос в ОЗХО с "просьбой о помощи" в расследовании истории с российским блогером день в день с его госпитализацией, когда ещё не были известны результаты даже первых анализов.
Тяжела и непредсказуема жизнь "рыцарей плаща и кинжала". Шифруешься, выстраиваешь комбинации, придумываешь операции прикрытия, оперируешь документами с грифом "перед прочтением сжечь", может, даже перед встречей с агентом меняешь в тёмной подворотне гардероб, включая трусы. А потом натыкаешься в местной городской газете на объявление типа: "Вчера иностранный шпион А, живущий в нашем городе по адресу… попал на улице Ленина под машину". Это я к тому, что тщательно продуманная операция западных спецслужб по отравлению Алексея Навального (помните такого блогера с претензией на политику?) вдруг всплыла из совершенно несекретного документа – годового отчета о деятельности ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия).
В котором, исключая всякое возможное двойное истолкование, абсолютно прямо написано в пункте 1.41: "По просьбе Германии 20 августа 2020 года Секретариат направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина".
Постойте, 20-го утром Алексей только вылетел в Москву из Томска, в полёте ему стало плохо, и из посаженного экстренно в Омске самолёта Навального сразу отвезли в реанимацию местной больницы. Нет, соратники Навального в тот же день подняли вой про отравление, про "Новичок", правда, ещё не было подробностей ни про бутылку, ни про трусы. Но никаких результатов анализов ещё не было. А ОЗХО уже сформировал в тот же день и направил группу для оказания помощи. Причем, заметим, по "просьбе Германии". Которая к тому времени не просто поступила из одной канцелярии в канцелярию другой организации, но и была рассмотрена, и, мало того, принято решение, и ещё и реализовано. Учитывая "оборотистость" европейской бюрократии, совершенно фантастические темпы.
Это что же получается? Что Германия знала про отравление Навального ещё до того, как он проснулся в гостинице Томска? Как такое может быть? Российские представители, как пишет в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, именно такие вопросы задали гендиректору технического секретариата ОЗХО.
– Он не нашёлся, что ответить, – сидел и молчал. И тут ему помогла добрая фея в лице... та-там... Постпреда Германии, – саркастически заметила Мария Владимировна. – Она выдала гениальную версию. Подчёркиваю, это было в присутствии десятков зарубежных представителей. По её мнению, речь идёт об опечатке, которую досадным образом вовремя не исправили. Но гендиректор техсекретариата ОЗХО продолжал упорно молчать.
– И дальше произошло и вовсе невообразимое. Немецкий постпред заявила, что она всё вспомнила: 20 августа Меркель встречалась с Макроном в Брегансоне и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному, – продолжила рассказ Захарова. – Видимо, в ОЗХО, по её мнению, смотрели в этот момент телевизор и восприняли предложение Меркель как сигнал к действию: надо было сразу группу сформировать по расследованию отравления химическим оружием. И нас будут продолжать убеждать в этом вранье?
Пресс-конференция Меркель и Макрона в тот день действительно была, но началась она в 18:30 по среднеевропейскому времени. А в это время ни одно государственное учреждение в Германии уже не работало. Орднунг, сами понимаете, – порядок превыше всего. И если решение было принято после прессухи, то в Германии в тот день уже просто физически некому было его исполнить: рабочий день закончился. Получается, бумаги с запросом и "просьбой" были оформлены как минимум за день до того.
И вся комбинация летит в труху. Всё. Получается, зря и задаром. АНБ шифрует и перехватывает шифровки, МИ-6 засылает Джеймса Бонда, ЦРУ обеспечивает акции прикрытия и отвлечения, БНД (Служба внешней разведки Германии) фрахтует самолёт и организует охрану, все заняты чрезвычайно секретными делами. Настолько секретными, что при встречах даже не узнают друг друга и отворачиваются, чтобы не выдать себя. А потом – бац, и "на улице Ленина сбила машина" и объявление в газете. В том смысле, что из совершенно несекретного публичной международной структуры вдруг косяками вылезают нестыковки. И всё насмарку. И что делать джентльменам? Доставать наградной пистолет с единственным патроном в магазине? Или просто писать заявление об отставке?
Не надо было с Алексеем связываться, ребята. Это же как чёрная метка. Мы это хорошо поняли после того, как его соратники пачками начали отправляться на нары. Но вы-то этого не знали. Вам-то он докладывал совсем о другом. Смягчающее обстоятельство, понимаем. Но поможет ли оно на ковре у начальства?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






199
Источник
Похожие новости
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
10 июля 2021, 05:10
Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der Spiegel
10 июля 2021, 12:30
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не будет
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
10 июля 2021, 01:30
От русской подлодки в Средиземном море ВМС Британии "отгородились" буями - СМИ
10 июля 2021, 12:30
Украинцы потребовали денег у русских за крымских татар: Платите!
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2021, 07:00
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
10 июля 2021, 01:30
Зеленского может предать его же охрана: Эксперт раскрыл расклад сил на Украине
10 июля 2021, 05:10
Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der S...
10 июля 2021, 12:30
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не буде...
10 июля 2021, 14:20
После избиения русского мальчика в Киргизии вскрылась неудобная правда о резне
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июля 2021, 19:15
"К вечеру в ВСУ никого не останется": Два шага, которые могут спасти Донбасс
06 июля 2021, 05:50
В Раде объяснили схему Запада для украинцев: "Расколоть… и уничтожить"
05 июля 2021, 06:55
Ложь родом из США в шести фото: "Запад, который мы заслужили"
08 июля 2021, 05:30
"Пробивает дно": Украинцы по-своему оценили провокации в Чёрном море
03 июля 2021, 22:50
Британка взяла посла Украины на слабо в прямом эфире
04 июля 2021, 00:40
Лукашенко поставили перед непростым выбором: Ждём
06 июля 2021, 04:00
Стратегические ракетоносцы ВКС России подняли по тревоге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.