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Отравившегося в Эймсбери британца надоумили потребовать от России £1 млн
22 сентября 2019, 10:39 • 162 • В мире
Адвокат британца Чарльза Роули, пострадавшего от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, убедил своего подзащитного подать иск в суд на Россию с требованием возмещения ущерба в размере миллиона фунтов стерлингов, что равняется примерно 80 миллионам рублей.
Как пишет The Mirror со ссылкой на Роули и его адвоката, случившееся якобы "очень сильно повлияло" на жизнь британец, поэтому спустя год после инцидента он "захотел справедливости". Адвокатом Роули является Патрик Магуаир, представлявший интересы жертв терактов на Вестминстерском мосту Лондона в 2017 году.
Юрист рассматривает возможность подачи иска к России. По его словам, Роули все еще страдает "от серьезных побочных эффектов" попадания в его организм отравляющего вещества.
Напомним, инцидент с Роули произошел утром 4 июля 2018 года. После контактирования с неизвестным отравляющим веществом он попал в больницу и был выписан через несколько недель.
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