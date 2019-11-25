Отравили?!

Сорокалетний политик Никита Исаев умер в вагоне поезда, возвращаясь в Москву из Тамбова в ночь с 15 на 16 ноября. Врагов у Исаева было хоть отбавляй. При этом здоровье – отменное, да и вредных привычек у него не наблюдалось. Поневоле засомневаешься. А что, если?.. Попробуем разобраться.

О последних минутах жизни Исаева поведала его коллега. «Никита пошёл в туалет. Его долго не было. Потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Он говорит: «Отравился, отравился, похоже». Больше он ничего сказать не смог. У него ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясёт…»

Казалось бы, признаки возможной насильственной смерти – налицо. Тем не менее в Следственном комитете заключили: сердечный приступ. Хотя врачи указывали, что причиной смерти, по некоторым признакам, могла стать, скажем, аневризма брюшного отдела аорты. Как бы то ни было, стоило бы, наверное, разобраться детальнее. Всё-таки Исаев – публичная персона, да и обстоятельства внезапной смерти выглядят несколько странно. Но в СКР, вероятно, почему-то решили не церемониться. «Никаких признаков насильственной смерти?! – недоумевает Максим Шевченко, телеведущий и депутат Заксобрания Владимирской области, хорошо знавший покойного. – Но к моменту, когда СКР озвучило её причину, тело Никиты ещё не привезли в морг! Это никакой не инфаркт, похоже. Очень подозрительная смерть, самим погибшим диагностированная как отравление. И, похоже, кое-кто очень хочет скрыть странные обстоятельства внезапной смерти Никиты Исаева».

Поужинал в ресторане и умер

Перед тамбовской командировкой Исаев побывал в Нижнем Новгороде и «нашумел» там изрядно (об этом чуть ниже). После Тамбова в рабочем графике политика значился Череповец. И тамошнее начальство, говорят, уже трепетало в нехороших предчувствиях. Причину этого трепета объяснил политолог Марат Баширов: «Обладая свое­образной манерой общения и неуёмной энергией, Исаев превратился в «единоличный проект» по публичной обструкции губернаторов. Исаев поддерживал имидж оппозиционера, но ни для кого в политической тусовке не было секретом, что во многих случаях он выполнял деликатные поручения АП. Исаев объезжал регионы, намеренно ввязываясь в самые скандальные конфликты, где на местах зарождались протестные настроения».

Потому в Тамбове визита Исаева ожидали с некоторой нер­возностью. «Ключевым моментом трагедии могла стать безуспешная попытка действующего губернатора области Александра Никитина договориться о своём участии в избирательной кампании будущего года, – поясняет Баширов. – Говорят, что голос Никитина потерял ровность звучания после известия о столичном визитёре. Исаев публично поддержал другого перспективного кандидата, агрария Сергея Колесникова. Ранее Исаев высказывался о Никитине достаточно резко, рассказывая о коррупции, о провалах в решениях первостепенных задач, о росте недовольства граждан».

Так, Исаев побывал в Дмитриевке, где при Никитине возник необорудованный мусорный полигон, встретился с обманутыми дольщиками в Тамбове. «Недострой – больная мозоль губернатора, – разъясняет Баширов, – реальная ситуация стала известна только после ареста депутата ЗакСа Михаила Шубина». В общем, по возвращении Исаева в столицу для местных властей возникали известные риски. И едва ли в новых условиях можно было бы помыслить о переизбрании.

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Тем не менее власти показательно обхаживали московского гостя. «Исаева три раза привозили в заведения одной группы ресторанов, – отмечает Баширов. – Обед в сыроварне «Марфа», встреча с дольщиками в «Галерее», а ужин перед посадкой в поезд в ресторации «Дача». В этом бизнесе свою долю имеет депутат Госдумы Александр Поляков (якобы он – «личный кошелёк» губернатора). Кто подстроил такой выбор точек общепита и почему по поводу приезда Исаева так суетился первый зам Никитина Олег Иванов, вопрос, который требует серьёзного изучения. Факт остаётся фактом: Исаев отработал в Тамбове день, поужинал в «Даче» и умер ещё на территории Тамбовской области, когда поезд отправился от платформы Мичуринск. Криминальная история отравлений знает немало случаев с остановкой сердца, и версия странной смерти молодого спортивного мужчины вскоре после ужина в ресторане, связанном с людьми губернатора Никитина, должна быть проверена».

Мистика или месть?

Теперь потянем за другую ниточку. За несколько часов до смерти Исаев отправил электронное сообщение замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олегу Шеину – скриншот с сервиса «Яндекс.Новости» с заголовком «Никита Исаев просит генпрокурора проверить нижегородского мэра». В тексте шла речь о жалобах обманутых дольщиков из Нижнего, а также об обращении Исаева в надзорное ведомство с требованием проверить деятельность мэра Владимира Панова, якобы намеренно затягивающего ввод в строй ЖК «Сердце Нижнего» (вместо комплекса зданий построен один-единственный дом). Ходили слухи, что у мэра могла быть некая личная заинтересованность в том, чтобы не согласовывать проект застройки – там рядом земельный участок, который вроде как принадлежит некоей фирме, имеющей возможную связь с Пановым. В любом случае факт остаётся фактом: строительные работы заморожены, а дольщики, так или иначе, обмануты.

В свой предпоследний визит в Нижний (дело было в октябре) Исаев объявил, что Панов-де «не способен обеспечить эффективную работу городского хозяйства». По городу тут же зашелестели слухи о скорой отставке мэра. А тут ещё такая оказия – на одном из публичных мероприятий Панов в ответ на критику со стороны губернатора Глеба Никитина стал поучать вышестоящего начальника. В общем, дело запахло отставкой. И тут в город снова приезжает Исаев, а в «Независимой газете» по итогам поездки появляется статья «Сердце Нижнего» заставят биться в Москве?». И в тот же день перестаёт биться сердце самого Исаева. Совпадение? Или, может быть, месть? Имеет смысл процитировать эту статью.

«Власти города опасливо зашевелились. Но не поздно ли? Раньше надо было думать, когда я предупреждал: игнорирование интересов обманутых дольщиков – чуть ли не самое пагубное, что можно придумать местному управленцу. Это прямой путь к утрате доверия населения. Вот что я сообщаю в письме генпрокурору Юрию Чайке: «В зону застройки ЖК (и соответственно под ликвидацию) попал автосервис, который ранее принадлежал самому мэру, затем был переоформлен на родственника мэра, а сейчас, после внимания к ситуации СМИ, переоформлен на другие близкие к мэру лица. В период с 01.08.2008 по 15.12.2017 (до мэрства) 50% доли предприятия принадлежало Панову. Затем доля была переоформлена на Панову Нину Алексеевну (она же была первым учредителем компании, на ней же «висят» и другие бизнесы мэра). С 28.11.2018, очевидно после писем дольщиков, 100% долей ООО «Ниж­автострой» стало принадлежать Головкову А.В.» Я назвал построенный, но не введённый в строй ЖК «Сердце Нижнего» из-за мутного решения администрации «памятником коррупции». Символом того, что ради своих интересов мэр может наплевать и на нижегородцев, и на интересы города».

В общем, «Сердце Нижнего» Москва, похоже, вскоре заставит забиться, раз уж дело попало к самому генпрокурору на стол, но вот сердце Никиты Исаева, увы, уже никогда не забьётся вновь. Так что это, ещё одно совпадение? Или всё-таки месть?

«В Нижнем пора вводить чрезвычайное положение»

Но в Нижнем Исаев наступил на любимую мозоль не одному мэру города. Вот что политик написал в своём Telegram-канале незадолго до своей смерти. «Такого бардака, как в Нижнем, я давно не видел. В городе пора вводить чрезвычайное положение. Массовые отравления в детских учреждениях города происходят в последнее время регулярно. Это уже нельзя списать просто на халатность отдельных людей. Это система. Система, в которой организаторы питания – монополисты получают сверхприбыли, экономя на качественных продуктах и сотрудниках, а дети – вирусы шигеллы, кишечные палочки и дизентерию. Циничный бизнес на детях покрывается администрацией города. Я не боюсь называть вещи своими именами – муниципальное предприятие-монополист ЕЦМЗ (с годовым оборотом в 2 млрд рублей), ответственное за питание детей, стало кормушкой мэра и чиновников мэрии. В этом проблема и причина массовых отравлений нижегородских детишек». «После моего визита в Нижний Жмакин подал в отставку, – писал Исаев, – но мне этого мало. Я доведу ситуацию до логического конца. Нужны уголовные дела, чтобы навести здесь порядок».

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Инициирование уголовных дел – это серь­ёзно. Похоже, не случайно нижегородское издание «Зеркало» озаглавило свой материал «Удобная смерть Никиты Исаева». «В кончине Исаева и правда есть что-то странное, – констатирует «Зеркало», – политик не жаловался на здоровье, вещества не употреблял, вёл активный образ жизни. Недуг настиг Исаева ночью в поезде. «Ищи, кому выгодно», – гласит латинское изречение. Елена Кузина, обиженная за поражение на выборах, кивает в сторону нижегородской мэрии: «Есть мнение, что причина смерти кроется в Нижнем Новгороде. Тот, под чьим руководством это сделано, аморальный, беспринципный, подлый недочеловек». А вот у Telegram-канала «ВЧК» более экзотическая версия, увязывающая увольнение Жмакина и последний город, где побывал Исаев, – Тамбов. Судите сами. Последним чиновником, которого с позором выгнали с работы после обнародования Исаевым фактов об отравлении детей, был Жмакин. Местный олигарх, гендиректор ЕЦМЗ Жмакин вёл бизнес в Тамбове и стал закупать колбасу и мясные изделия для нижегородских школьников в Тамбове, который находится за 700 километров от приволжской столицы. Хотя в Нижегородской области есть местные производители, которые делают очень качественную продукцию. Неопровержимый факт: именно Исаев разрушил коррупционную связку Панов – Жмакин. Нижний Новгород – Тамбов. Похоже, правоохранительным органам и в самом деле стоит поминутно восстановить всё, что делал Никита Исаев в Нижнем, а затем – Тамбове и в поезде «Тамбов – Москва».

«Поездки Исаева по стране вызывали у меня искренние уважение и восхищение, – отмечает Максим Шевченко. – Никита в прямом эфире рассказывал о разорении страны и говорил правду. Это было как свидетельство обвинения. Обстоятельства смерти Исаева между тем вызывают подозрения. Остановка сердца? Так был убит в Нальчике правозащитник, молодой и здоровый спортсмен Тимур Куашев. Уколом в сердце, след от которого случайно обнаружили при омовении тела. Исаев посягнул на «бандитский суверенитет», наезжая на губернаторов и требуя закрытия экологически грязных заводов. Поезд – идеальное место, в котором легко подмешать в чай или в кофе любой препарат, резко повышающий кровяное давление, что приводит если и не к смерти, то к инвалидности.

А препараты такие существуют. Мы должны потребовать самого тщательного расследования причин смерти Исаева. Возможно, он посягнул на чей-то интерес.

И кто-то решил, что доезжать ему до Москвы совсем не нужно».

ПАМЯТЬ Эту колонку Никита Исаев, будучи постоянным колумнистом «Нашей Версии», передал в редакцию 15 ноября, за день до своей смерти. Фактически она стала его последним выступлением в печати – как всегда, острым и актуальным. А теперь ещё и частью истории. Дешевле иностранцев Никита Исаев, директор Института актуальной экономики: Любопытное исследование попало в медиаповестку. Посвящено оно разнице в зарплатных ожиданиях мигрантов и россиян, претендующих на одни и те же вакансии. В итоге оказалось: россияне готовы получать за работу меньше, чем узбеки и таджики. Как же так? Конечно, исследование не претендует на научную глубину. Да и объектом стал всего лишь один из сервисов по поиску работы и всего лишь ряд вакансий – кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов, курьеров и администраторов. Хотя при этом впечатляет объём проанализированных откликов российских и зарубежных соискателей вакансий – 1,7 миллиона. Конечно, всё относительно. В одной только Москве, например, по патентам работают 400 тыс. мигрантов, а ещё порядка 600 тыс. трудятся нелегально. К тому же среди анализируемых вакансий не упомянуты столь популярные в миграционной среде строительные специальности или работа дворника. Потому, повторю, объективность картины, нарисованной исследователями, и выводов, к которым они пришли, остаётся под вопросом. Тем не менее их результаты заслуживают внимания. Прежде всего потому, что они ломают устоявшиеся у нас стереотипные представления. Согласно им мигранты в массе своей идут лишь на ту работу, которой местные жители пренебрегают из-за низкой зарплаты и неудовлетворительных условий труда. Однако, как выяснилось, россияне согласны трудиться даже за меньшие деньги, чем их потенциальные зарубежные конкуренты. Как же получилось, что жители российской глубинки стали иностранцами в собственной стране? Да, тут может играть роль масса факторов – плохая информированность о вакансиях, психология и т.д. Но по большому счёту это исследование не про мигрантов и россиян. Оно про народ и правительство, которое довело народ и экономику до такого состояния, когда люди готовы браться за любую работу буквально за копейки. Очень тревожный симптом, если задуматься.