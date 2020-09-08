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Отравили. Поверьте на слово. Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-за "секретности"

08 сентября 2020, 04:20  •  159 • Политика
Берлин отказался предоставлять кому бы то ни было любые сведения об исследованиях, которые проводились в отношении Навального, сославшись на "секретность". В бундесвере намекнули: "Отравили. Просто поверьте на слово".
Институт фармакологии и токсикологии бундесвера не может предоставить информацию об обследованиях Навального по соображениям секретности. Об этом в понедельник заявил официальный представитель организации.
Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ. Это недопустимо по соображениям безопасности, - пояснил он "Новой газете".
Напомним, что ранее Генпрокуратура России направила запрос в Германию, в котором попросила предоставить результаты анализов Навального для проведения расследования.
Запрос был направлен после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы "Новичок". Тем же самым веществом, как утверждают власти Великобритании, несколько лет назад были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как и в случае с Навальным, Лондон отказался делиться информацией с Москвой.

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