Отравили. Поверьте на слово. Берлин отказался предоставлять сведения о Навальном из-за "секретности"

Институт фармакологии и токсикологии бундесвера не может предоставить информацию об обследованиях Навального по соображениям секретности. Об этом в понедельник заявил официальный представитель организации.

Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ. Это недопустимо по соображениям безопасности, - пояснил он "Новой газете".

Напомним, что ранее Генпрокуратура России направила запрос в Германию, в котором попросила предоставить результаты анализов Навального для проведения расследования.

Запрос был направлен после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы "Новичок". Тем же самым веществом, как утверждают власти Великобритании, несколько лет назад были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как и в случае с Навальным, Лондон отказался делиться информацией с Москвой.