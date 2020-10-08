Отрава – повод для травли: экс-канцлера ФРГ оклеветали из-за Навального

Алексей Навальный не только находится в центре собственного дела после инцидента в самолете, но и дает поводы для начала новых разбирательств. Именно из-за его высказываний экс-канцлер Германии Герхард Шредер будет судиться с издателем немецкого СМИ Bild и другими представителями прессы. Они распространили ничем не подкрепленные обвинения со стороны блогера в адрес политика – якобы Шредер получает некие "тайные платежи" от Москвы. Мнения жертвы нападок тоже спрашивать не стали. Теперь узнают его в суде, куда бывший глава немецкого правительства намерен обратиться с собственными претензиями.

Супруга экс-канцлера и вовсе считает, что ее мужа откровенно травят и клевещут на него вопреки всем общественным и государственным демократическим принципам Германии.

Немного неясно, при этом, почему Герхард Шредер собирается судиться только с медиа-ресурсами? Источником-то "новости" стал именно Алексей Навальный, к нему, по идее, тоже должны быть претензии. Хотя, возможно, трудно будет придраться, ведь блогер прикрылся формулировкой о собственном личном мнении и отсутствии доказательств своих обвинений. А на СМИ лежит ответственность за распространение непроверенных сведений.

Так ведь каждый может что угодно и про кого угодно наговорить в интервью, любую чушь, а вырезать куски (пусть и заведомо абсурдные по содержанию) непрофессионально. Поэтому прав Шредер, когда заявляет, что нужно было получить и от него комментарий перед публикацией материла.

Да и само по себе обвинение весьма странное. Посудите сами: какие тайные платежи нужны Герхарду Шредеру от российских властей? Об интересе политика к масштабным энергетическим проектам, в которых участвуют, в том числе, крупные российские холдинги, известно давно, и никакой тайны в этом нет.

Складывается впечатление, что все эти "наезды" на Шредера как раз с Nord Stream AG и могут быть связаны, ведь компания занимается проектом "Северный поток-2", над которым нависла некоторая политическая угроза в связи с болезнью Алексея Навального.

Неужели российский блогер таким образом "кинул кость" немецким СМИ, чтобы те начали "копать" под Шредера, а вся эта история стала еще одним поводом для противников газопровода создать новые помехи в его реализации. Да не, бред какой-то. Впрочем, не больший, чем весь тот международный хаос, который случился из-за недоказанного отравления Навального.

Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik

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