Отработку будущей войны у берегов Крыма сорвали российские корабли

Крымская вылазка для военных НАТО и Украины не удалась. Несмотря на активные воздушные манёвры, российские дежурные истребители неизменно реагировали на попытку "подлезть" поближе к нашим рубежам.

Впрочем, действия разворачивались не только в небе, но и на воде. Так, приводит КП слова военного эксперта Бориса Рожина, на территории Незалежной сейчас проходят совместные с НАТО учения, однако это не просто демонстрация возможностей, а отработка будущего военного сценария.

Кроме того, как пишет "Авиа.про", Украина вознамерилась осуществлять нанесение ударов в рамках собственных учений с США. При этом манёвры планировалось провести там, где могли находиться российские военные корабли.

Впрочем, и тут планам иностранцев пришёл конец. Как выяснили журналисты, российский флот выдвинулся в район, где должны были находиться корабли ВМС Украины и ВМС США, и заставил эти силы покинуть район.

В соцсетях был опубликован скриншот, где, как утверждается, размещены российские корабли, которые "запечатывают" наши рубежи от противника.

"На данный момент известно о том, что российские военные закрыли практически все подступы к полуострову и в случае любых провокаций готовы действовать очень жёстко для подавления потенциальных противников", - сообщает ресурс "Авиа.про".