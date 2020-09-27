Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Политолог указал на следующего президента России
Главная / В мире

Отработку будущей войны у берегов Крыма сорвали российские корабли

27 сентября 2020, 12:10  •  83 • В мире
Российские военные корабли разогнали американских и украинских военных на их собственных учениях, сообщают СМИ. Как ранее отмечал военный эксперт Борис Рожин, иностранные военные у берегов Крыма намеревались отработать сценарий будущей схватки.
Крымская вылазка для военных НАТО и Украины не удалась. Несмотря на активные воздушные манёвры, российские дежурные истребители неизменно реагировали на попытку "подлезть" поближе к нашим рубежам.
Впрочем, действия разворачивались не только в небе, но и на воде. Так, приводит КП слова военного эксперта Бориса Рожина, на территории Незалежной сейчас проходят совместные с НАТО учения, однако это не просто демонстрация возможностей, а отработка будущего военного сценария.
Кроме того, как пишет "Авиа.про", Украина вознамерилась осуществлять нанесение ударов в рамках собственных учений с США. При этом манёвры планировалось провести там, где могли находиться российские военные корабли.
Впрочем, и тут планам иностранцев пришёл конец. Как выяснили журналисты, российский флот выдвинулся в район, где должны были находиться корабли ВМС Украины и ВМС США, и заставил эти силы покинуть район.
В соцсетях был опубликован скриншот, где, как утверждается, размещены российские корабли, которые "запечатывают" наши рубежи от противника.
"На данный момент известно о том, что российские военные закрыли практически все подступы к полуострову и в случае любых провокаций готовы действовать очень жёстко для подавления потенциальных противников", - сообщает ресурс "Авиа.про".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
26 сентября 2020, 00:25
В полупустом Сейме Литвы поставили ультиматум Германии: "Отказаться от Северного потока - 2"
25 сентября 2020, 20:45
"Соседей не выбирают. Но…": Лукашенко жёстко ответил на претензии с инаугурацией
25 сентября 2020, 23:25
«Удивительные вещи на грани фантастики»: МИД России указал на нестыковки в ситуации вокруг Навального
26 сентября 2020, 02:15
Японцы смирились с потерей Курил навсегда: Yahoo News указало на "символичное совпадение"
25 сентября 2020, 22:35
По голове на велосипеде: Опубликовано видео жёсткого подавления беспорядков в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
26 сентября 2020, 13:15
"Какой ужас": в России высказались о "смертельной угрозе" Украине
26 сентября 2020, 04:05
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального на тормозах - Лурье
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
22 сентября 2020, 04:45
Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. Ругани не сдержал
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.