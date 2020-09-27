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Отработку будущей войны у берегов Крыма сорвали российские корабли
27 сентября 2020, 12:10 • 83 • В мире
Российские военные корабли разогнали американских и украинских военных на их собственных учениях, сообщают СМИ. Как ранее отмечал военный эксперт Борис Рожин, иностранные военные у берегов Крыма намеревались отработать сценарий будущей схватки.
Крымская вылазка для военных НАТО и Украины не удалась. Несмотря на активные воздушные манёвры, российские дежурные истребители неизменно реагировали на попытку "подлезть" поближе к нашим рубежам.
Впрочем, действия разворачивались не только в небе, но и на воде. Так, приводит КП слова военного эксперта Бориса Рожина, на территории Незалежной сейчас проходят совместные с НАТО учения, однако это не просто демонстрация возможностей, а отработка будущего военного сценария.
Кроме того, как пишет "Авиа.про", Украина вознамерилась осуществлять нанесение ударов в рамках собственных учений с США. При этом манёвры планировалось провести там, где могли находиться российские военные корабли.
Впрочем, и тут планам иностранцев пришёл конец. Как выяснили журналисты, российский флот выдвинулся в район, где должны были находиться корабли ВМС Украины и ВМС США, и заставил эти силы покинуть район.
В соцсетях был опубликован скриншот, где, как утверждается, размещены российские корабли, которые "запечатывают" наши рубежи от противника.
"На данный момент известно о том, что российские военные закрыли практически все подступы к полуострову и в случае любых провокаций готовы действовать очень жёстко для подавления потенциальных противников", - сообщает ресурс "Авиа.про".
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