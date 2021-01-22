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Отработанные в США методы политического кризиса направят на Россию – ЭИСИ

22 января 2021, 13:05  •  142 • Политика
Фото: Michael Nagle/Xinhua/www.globallookpress.com
Влияние соцсетей и IT-гигантов на общественное мнение становится угрожающим
Прошедшая в США избирательная кампания вылилась в серьезный политический кризис, который не закончился с уходом Дональда Трампа. Мир убедился, как легко захватить власть, всего лишь лишая противников права на свободу слова и волеизъявления. Какие выводы из этого нужно сделать россиянам, обсуждали участники круглого стола "Политический кризис в США: уроки для мира и России".
Американцы сами в шоке от произошедшего. Согласно опросам, 70% сторонников Республиканской партии не считают, что такие выборы можно называть "свободными и справедливыми", отметил главы Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева.
Помимо многочисленных фальсификаций в процессе голосования и обработки бюллетеней, доверие к политическим элитам подорвало открытое вмешательство в избирательный процесс руководства соцсетей и IT-компаний. Блокировка администрацией "Твиттера", "Ютуба", "Фейсбука" аккаунтов еще действующего в тот момент президента США Дональда Трампа и его сторонников показала, что телекоммуникационные компании могут оказывать более весомое влияние на политические процессы, чем традиционные институты государства, указал политолог Евгений Минченко.
По его мнению, оформление такой "пятой власти" – это большой риск для политических элит США.
"Байдену не стоит слишком радоваться произошедшему, поскольку в какой-то момент эти ресурсы могут быть использованы и против представителей Демократической партии",
– допустил Минченко. Он обратил внимание на уже наметившееся противостояние между "условной "Калифорнией" с фейсбуком, амазоном и твиттером", и "условным "Техасом", чью позицию сегодня публично выражает Илон Маск". При этом пострадают в этой войне, в первую очередь, простые граждане, если власти вовремя не защитят их информационные права, передает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
При этом велика вероятность, что практика цензуры в соцсетях и использование возможностей IT-компаний будет продолжена Вашингтоном для продвижения американских интересов в мире, считает президент фонда "Свершение" Никита Куркин. Помимо "Фейсбука" и "Твиттера", инструментами влияния, по его мнению, могут стать Apple, Google и Amazon. Бороться с ними будет намного сложнее. Если международные соцсети еще можно заменить национальными, то монополизм Apple и Google с их магазинами мобильных приложений Google play и App Store разрушить очень сложно.
Этими инструментами США наверняка воспользуются для манипуляций общественным мнением в России и странах СНГ.
"Еще до победы Джозеф Байден определил свои намерения продолжить "удушение" России путем активизации приграничных конфликтов. Более того, уже начались попытки заранее объявить нелегитимными выборы и в самой России – это явное повторение приемов, опробованных в Беларуси и ряде стран Латинской Америки",
– обратил внимание член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло.
Со своей стороны, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев напомнил недавнее высказывание экс-посла США в Москве Майкла Макфола о необходимости не просто "сдерживать" Россию, но активнее вмешиваться в ее внутренние процессы.
"Будут попытки создать искусственный раскол между властью и обществом, активизировать работу по повышению лояльности россиян к западной идеологии через формально неполитические гуманитарные проекты",
– сделал вывод Матвейчев, призвав искать способы эффективно отражать все попытки такого вмешательства.

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