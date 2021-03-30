Отработали на "отлично". Русские развеяли миф о превосходстве американских подлодок в Арктике

Русские развеяли распространяемый Западом миф о превосходстве американских подлодок в Арктике. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российские военные отработали манёвры на "отлично".

Так он прокомментировал недавние комплексные учения в Арктике. Впервые в истории ВМФ РФ три российские подлодки провели стрельбы торпедами подо льдом, после чего синхронно всплыли в радиусе 300 метров. Кроме того, были отработаны полёты истребителей с дозаправкой в воздухе и действия мотострелковых войск в условиях сложных метеоусловий, передаёт портал Nation News.

Леонков обратил внимание, что западные страны долгое время настаивали на том, что американские и британские подлодки превосходят российские в арктических условиях. Однако во время военных учений субмарины ВМС США всплывали не синхронно, а однажды американская подлодка и вовсе застряла во льду.

Американцы в районе моря Бофорта также проводили учения, но подлодки всплывали не синхронно, а последовательно. Россия провела штатное задание, которое отработали сразу три подводных лодки. Эффект от такого удара будет гораздо выше, - отметил военный эксперт.

Отметим, что США и НАТО уделяют огромное внимание освоениею арктического региона. Важным преимуществом России является не только географическое положение, но и наличие уникального ледокольного флота.

