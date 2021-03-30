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Отработали на "отлично". Русские развеяли миф о превосходстве американских подлодок в Арктике
30 марта 2021, 17:20 • 256 • Политика
Русские развеяли распространяемый Западом миф о превосходстве американских подлодок в Арктике. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российские военные отработали манёвры на "отлично".
Так он прокомментировал недавние комплексные учения в Арктике. Впервые в истории ВМФ РФ три российские подлодки провели стрельбы торпедами подо льдом, после чего синхронно всплыли в радиусе 300 метров. Кроме того, были отработаны полёты истребителей с дозаправкой в воздухе и действия мотострелковых войск в условиях сложных метеоусловий, передаёт портал Nation News.
Леонков обратил внимание, что западные страны долгое время настаивали на том, что американские и британские подлодки превосходят российские в арктических условиях. Однако во время военных учений субмарины ВМС США всплывали не синхронно, а однажды американская подлодка и вовсе застряла во льду.
Отметим, что США и НАТО уделяют огромное внимание освоениею арктического региона. Важным преимуществом России является не только географическое положение, но и наличие уникального ледокольного флота.
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