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Отработали на "отлично". Русские развеяли миф о превосходстве американских подлодок в Арктике

30 марта 2021, 17:20  •  256 • Политика
Русские развеяли распространяемый Западом миф о превосходстве американских подлодок в Арктике. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российские военные отработали манёвры на "отлично".
Так он прокомментировал недавние комплексные учения в Арктике. Впервые в истории ВМФ РФ три российские подлодки провели стрельбы торпедами подо льдом, после чего синхронно всплыли в радиусе 300 метров. Кроме того, были отработаны полёты истребителей с дозаправкой в воздухе и действия мотострелковых войск в условиях сложных метеоусловий, передаёт портал Nation News.
Леонков обратил внимание, что западные страны долгое время настаивали на том, что американские и британские подлодки превосходят российские в арктических условиях. Однако во время военных учений субмарины ВМС США всплывали не синхронно, а однажды американская подлодка и вовсе застряла во льду.
Американцы в районе моря Бофорта также проводили учения, но подлодки всплывали не синхронно, а последовательно. Россия провела штатное задание, которое отработали сразу три подводных лодки. Эффект от такого удара будет гораздо выше, - отметил военный эксперт.
Отметим, что США и НАТО уделяют огромное внимание освоениею арктического региона. Важным преимуществом России является не только географическое положение, но и наличие уникального ледокольного флота.

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