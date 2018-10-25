«Отрабатывают задачи наступательного характера»: в Норвегии начались самые масштабные учения НАТО за последние 16 лет

В Норвегии стартовали крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). В них примут участие 50 тыс. человек, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов, 60 кораблей, включая американский авианосец Harry Truman. Помимо военнослужащих стран — членов альянса в учениях задействованы подразделения из Финляндии, Швеции и Украины. Брюссель утверждает, что манёвры носят оборонительный характер. В Москве же считают, что цель Trident Juncture — отработать ведение боевых действий наступательного характера и обеспечить быстрое перемещение американских войск по территории Европы.

На севере Европы начались масштабные учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), которые продлятся до 7 ноября. Основным театром условных военных действий станут полярные провинции Норвегии. Также манёвры пройдут в Северной Атлантике, в Балтийском море, в Исландии, в воздушных пространствах Финляндии и Швеции.

Предыдущие учения Trident Juncture проходили в октябре 2015 года. Тогда в них приняли участие 36 тыс. человек из почти 30 государств, 160 самолётов, вертолётов, кораблей и беспилотников. В этот раз манёвры будут намного крупнее. Согласно официальной информации, группировка НАТО составляет 45 тыс. человек, 150 летательных аппаратов, 60 кораблей и 10 тыс. бронемашин.

Кроме того, 18 октября в воды Норвегии впервые за 30 лет вошёл атомный авианосец ВМС США Harry Truman, экипаж которого насчитывает 5 тыс. военнослужащих и технических специалистов. Таким образом в реальности альянс сосредоточил вблизи российских границ около 50 тыс. человек.

«Прошло более 30 лет с тех пор, как авианосец проходил испытания в такой обстановке и, несмотря на суровые погодные условия, эти мужчины и женщины (экипаж Harry Truman) демонстрируют, что этот корабль может использовать весь спектр своих возможностей в любой точке мира», — говорится в заявлении Военно-морских сил США.

«Закалка» в северных широтах

В Trident Juncture будут задействованы подразделения из 31 государства. Помимо стран-членов альянса в них примут участие войска Швеции, Финляндии и Украины. По оценкам западных СМИ, в Норвегии развернутся крупнейшие с 1991 года учения.

Однако, как утверждает командующий Trident Juncture адмирал ВМС США Джеймс Фогго, это не так: манёвры станут самыми масштабными с 2002 года. Он пригласил российских военнослужащих понаблюдать за учениями.

Прибытие военной техники на учения Trident Juncture 2018

© nato.int

«Это в их интересах — приехать и посмотреть, что мы делаем. Они многое узнают. Я хочу, чтобы они приехали и посмотрели, насколько хорошо союзники по НАТО и их партнёры работают вместе», — цитирует Фогго Business Insider.

Адмирал подчеркнул, что Trident Juncture «будут иметь сдерживающий эффект» для любого государства, которое решится на агрессию против Норвегии.

В Москве полагают, что учения носят отчётливый антироссийский характер. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, НАТО проводит демонстрацию своего «силового потенциала» в непосредственной близости от границы России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уверен, что альянс рассчитывает повысить мобильность своих войск. Подлинная цель учений, по мнению главы военного ведомства, заключается в обеспечении быстрого перемещения американских сил по территории Европы.

Шойгу обратил внимание на то, что страны — члены НАТО значительно увеличили разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе. С января 2018 года истребители ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей госграницы более 120 раз.

«Расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ, растет их интенсивность. Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера», — заявил Шойгу.

По легенде Trident Juncture, нападению вымышленного государства «Муринус» подверглись восточные и центральные районы Норвегии. Операция по их освобождению предполагает переброску войск по морю, высадку десанта и нанесение ударов с воздуха.

В 2015 году значительная часть ВС перебрасывалась из Испании, Португалии и Италии. В 2018 году костяк группировки составят подразделения бундесвера. Германия направит в Норвегию около 8 тыс. человек и более 2 тыс. единиц различной техники, включая 100 танков. Три года назад ФРГ ограничилась тремя тысячами военнослужащих.

Необходимость проведения учений в северных широтах, прилегающих к рубежам РФ, в НАТО объяснили тем, что морозная и влажная погода является серьёзным испытанием для многонациональной группировки. Тренировки в экстремальных природно-климатических условиях позволят выявить недостатки эксплуатируемой техники и боевой подготовки личного состава.

«Север Европы имеет стратегическое значение для безопасности союзников. Но учения НАТО не направлены против какой-либо конкретной страны или региона. Эти учения направлены на то, чтобы наши силы могли беспрепятственно совместно работать в условиях кризиса в любой локации Североатлантического альянса», — говорится на сайте Минобороны Норвегии.

Также, как сообщают в военном ведомстве, Trident Juncture помогает укрепить военное сотрудничество со странами, не входящими в НАТО. Прежде всего речь идёт о Швеции и Финляндии. Стокгольм и Хельсинки придерживаются внеблокового статуса, но с 2014 года принимают более активное участие в манёврах альянса.

Военнослужащие НАТО на Trident Juncture 2015

© Allied Joint Force Command Brunssum / Flickr

«НАТО — это оборонительный союз. Мы не ищем драки, но мы привержены защите и сдерживанию. В этом смысл этих учений. Это тренировка для обороны и обеспечения сдерживающего эффекта, готовности реагировать на любую угрозу с любого направления в любое время», — заявил на июньской пресс-конференции Фогго.

Непрерывное американское присутствие

С 2015 года в Норвегии заметно возросло количество учений НАТО. В различных частях страны регулярно проходят манёвры Cold Response, Dynamic Mongoose и Arctic Challenge. При этом даже во времена холодной войны королевство воздерживалось от действий, которые Москва могла бы счесть провокационными. В частности, Осло запрещал размещать на своей территории постоянные базы альянса.

В настоящее время, несмотря на протесты Москвы, в заполярной провинции Финнмарк американские специалисты достраивают радиолокационную станцию (РЛС) Globus III, которая будет собирать информацию о пусках российских ракет и полётах авиации ВКС.

С января 2017 года на авиабазе Вернес на ротационной основе находятся около 330 морских пехотинцев США. До конца 2018 года американский контингент в королевстве увеличится до 700 человек. Присутствие в Норвегии солдат Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов вызывает недоумение в Москве.

Власти РФ неоднократно указывали, что дислокация американцев противоречит политике неразмещения иностранных войск в мирное время, которой номинально продолжает придерживаться Осло.

Однако норвежское Минобороны утверждает, что морпехи США находятся на ротации. По этой причине их присутствие якобы нельзя трактовать как постоянное. Кроме того, «тренировки союзников являются неотъемлемой частью политики в области обороны и безопасности».

«Заявления о размещении американцев на ротационной, а не постоянной основе, не должны вводить в заблуждение — конкретные военнослужащие меняются, но присутствие остаётся непрерывным», — заявили в российском посольстве в июне 2017 года.

Кроме того, Минобороны Норвегии заключило с Соединёнными Штатами контракт на поставку 52 многоцелевых самолётов пятого поколения F-35 на сумму $10 млрд. Это соглашение стало самой дорогой оружейной сделкой в истории государства.

Действия морской пехоты НАТО

© Allied Joint Force Command Brunssum / Flickr

В сентябре 2016 года норвежская газета Klassekampen со ссылкой на секретные документы Минобороны страны сообщила, что покупка американских истребителей необходима для реализации плана по нанесению воздушных ударов по российским военным базам в Арктике и кораблям ВМФ в Баренцевом море.

Не останется без ответа

В июне 2018 года старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Тед Карпентер на страницах журнала The National Interest заявил, что НАТО и Минобороны Норвегии не желают признавать очевидное — Trident Juncture направлены против России. По его мнению, последние годы Осло с охотой поддерживает увеличение иностранного военного присутствия в королевстве.

«Лидерам США и НАТО надо занять более реалистичные позиции. Любая страна посчитала бы действия НАТО явно недружественными и даже угрожающими, если бы они осуществлялись на её границе. Продолжение такого курса с одновременным циничным отрицанием враждебных намерений легко может привести к просчёту и к катастрофической конфронтации», — полагает эксперт.

В беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин констатировал, что Норвегия стремительно превращается в «северный фланг НАТО», где отрабатывается сценарий потенциального столкновения с Россией. По его словам, подобная политика альянса не останется без ответа. В частности, Москва продолжит укреплять арктическую группировку войск для защиты инфраструктуры ВМФ.

«К сожалению, в конфронтацию с РФ втягиваются прежде нейтральные государства. По сути такой была Норвегия до 2014 года. Несмотря на членство в НАТО, никаких серьёзных разногласий между нашими странами не было. Но теперь рост натовского присутствия вынуждает Москву усиливать стратегическое командование «Север». Конечно, вряд ли стоит ожидать какой-либо реальной провокации, но ситуация в регионе может сильно обостриться», — отметил Козюлин.