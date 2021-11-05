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«Отрабатывают дотации»: как на Украине и в Румынии призывают увеличить военное присутствие США в Чёрном море

05 ноября 2021, 20:15  •  20 • В мире
Страны Запада должны нарастить своё военное присутствие в Черноморском регионе для укрепления своих позиций и более эффективного сдерживания России. С таким заявлением в сенат США обратились послы Украины и Румынии, пишут СМИ. Ранее подобную позицию озвучивали и власти обеих стран. При этом за последнюю неделю в Чёрное море вошли два американских военных корабля, вооружённые в том числе крылатыми ракетами. Эксперты отмечают, что Киев и Бухарест демонстрируют свою лояльность Вашингтону и его курсу на сдерживание Москвы.
 
Корабль США USS Mount Whitney по пути в Чёрное море Reuters © Yoruk Isik
 

Украина и Румыния обратились к западным союзникам с просьбой нарастить военное присутствие в Черноморском регионе. Об этом говорится в обращениях посла Украины в США Оксаны Маркаровой и посла Румынии в Вашингтоне Андрея Мурару в американский сенат, выдержки из которых опубликовало военно-политическое издание Defense News.

По словам журналистов, письма дипломатов были направлены в подкомитет сената по сотрудничеству в Европе и в области региональной безопасности в период слушаний по вопросу возрождения политики США в регионе. Обращение румынского дипломата было направлено 26 октября, а украинского — 29 октября, однако об их содержании стало известно только сейчас, поясняет Defense News.

Так, украинский посол Оксана Маркарова в своём обращении заявила, что Россия использует Чёрное море как «трамплин» для своих действий в Сирии, создав в регионе так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2AD).

«Способность НАТО защищать свои государства-члены и предоставлять возможную помощь третьим странам (Украине и Грузии) была серьёзно подорвана», — заявила Маркарова.

По её мнению, НАТО следует выработать план совместных ответных действий на случай, если Россия осуществит «вооружённое нападение» в Чёрном море.

В свою очередь, Андрей Мурару призвал Вашингтон увеличить своё военное присутствие в Румынии.

«Достичь убедительного сдерживания можно только посредством широкого присутствия. Увеличение военного присутствия США в Румынии во всех сферах — наземной, воздушной и морской — в том числе командной структуры США», — написал дипломат.

Совещание в подкомитете сената состоялось 27 октября. Выступавший перед конгрессменами член «Атлантического совета»* Ян Бжезинский заявил, что Москва якобы превратила Чёрное море в «водное пространство российских вооружённых сил», которое используется для содействия «подрывным и экспансионистским целям» в регионе и за его пределами.

«Такие агрессивные действия указывают на то, что регион Чёрного моря стал слабым местом трансатлантической безопасности», — заявил Бжезинский, занимавший пост заместителя помощника главы Пентагона по Европе и НАТО при президенте Джордже Буше — младшем.

Морской вопрос

Власти Украины и Румынии на уровне первых лиц государства и членов правительства ранее уже заявляли, что Запад должен нарастить военное присутствие в Чёрном море.

Так, украинский лидер Владимир Зеленский в августе 2021 года на брифинге после четырехсторонней встречи с президентами Молдавии, Польши и Румынии, которая состоялась в Кишинёве, заявил о необходимости присутствия в акватории Чёрного моря кораблей Североатлантического альянса.

«Украина последовательно выступает за присутствие НАТО в Чёрном море... К сожалению, военные угрозы нарастают вокруг Украины», — заявил Зеленский, призвав Румынию и Молдавию усилить взаимодействие с Киевом по линии военно-морских сил.

  • Морские пехотинцы США на наземном этапе учений Sea Breeze 2021 под Херсоном
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Позднее, на встрече в Нью-Йорке в конце сентября, с просьбой увеличить присутствие флотов стран альянса в Чёрном море Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. 

«Говоря о важности совместных усилий с альянсом для повышения уровня безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Чёрном море, а также взаимодействия государств черноморского побережья», — говорилось в сообщении пресс-службы Зеленского.

Схожую позицию озвучивали и в Румынии. Так, глава МИД этой страны Богдан Ауреску в июне заявил, что Бухарест выступает за увеличение численности войск США и коалиции для сдерживания России в Чёрном море. Об этом он сказал в интервью Washington Examiner.

В свою очередь, румынский министр обороны Николае Чукэ сообщил этому же изданию, что рассчитывает на увеличение присутствия американских сил в его стране.

«Мы надеемся, что ещё есть возможность развернуть как можно больше войск США. Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране», — сказал Чукэ.

Напомним, в октябре министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину, Румынию и Грузию, однако после рабочей поездки каких-либо заявлений о возможном усилении присутствия США в Черноморском регионе он не делал. Кроме того, в Пентагоне сообщили, что нынешняя диспозиция американских сил в Чёрном море не изменилась.

«Наш оперативный потенциал или стратегия сдерживания не изменились. Мы на регулярной основе осуществляем деятельность в Чёрном море и на многих других территориях во всём регионе. Это часть нашей неизменной приверженности и гарантий перед нашими союзниками и партнёрами по НАТО», — заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

Посмотреть через прицел

Американские военные корабли действительно продолжают заходить в Чёрное море. Так, 30 октября в черноморской акватории появился вооружённый крылатыми ракетами эсминец ВМС США USS Porter. В Национальном центре управления обороной России тогда сообщили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями эсминца.

Затем 1 ноября в Чёрное море зашёл флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя присутствие американских военных кораблей, подчеркнул, что оно негативно влияет на стабильность в регионе.

«В целом демонстрация флага Военно-морского флота Соединённых Штатов в Чёрном море, конечно же, это не единичный случай. Было несколько раз, когда Соединённые Штаты прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России, недопущения создания рисков со стороны России в Чёрном море американским союзникам. Это, конечно, не добавляет стабильности», — отметил министр.

  • Ракетный эсминец USS Ross
  • Reuters
  • © Yoruk Isik

На прибытие в черноморские воды USS Mount Whitney отреагировал и президент РФ Владимир Путин, упомянув об американском корабле на совещании по оборонной тематике в Сочи 1 ноября. В связи с подобной активностью он призвал и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны страны.

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«Корабль США зашел в Чёрное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», — сказал российский лидер.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Киев и Бухарест в своих обращениях «улавливают настроения» в Вашингтоне, который хочет усилить сдерживание РФ в Чёрном море.

«Чёрное море становится одним из очагов напряжения, где НАТО пытается давить на Россию военно-политическими и информационными средствами. Это неотъемлемый элемент политики сдерживания, которую мы наблюдали во время холодной войны. Сейчас идёт новая холодная война, которую возглавляют США, — Украина и Румыния правильно это поняли», — сказал политолог.

Однако НАТО и США будут избегать резкого увеличения военной активности в этом регионе, считает Блохин.

«Владимир Путин не зря намекнул, что сейчас мы смотрим через бинокль, а можем и через прицел», — добавил эксперт.

Собеседник RT пояснил, что Украина, Румыния и прочие страны видят себя в авангарде западного сдерживания России и рассчитывают на определённые дотации за проведение такой политики.

«Это их суть и цель — заниматься такими враждебными действиями. Они отрабатывают те дотации, которые получают, и пытаются получить ещё больше за счёт русофобии. Если они не будут проводить подобный курс, то тогда и надобности у США и НАТО в этих государствах нет», — подчеркнул Блохин.

В свою очередь, политолог Александр Асафов выразил мнение, что своими заявлениями послы Украины и Румынии демонстрируют лояльность к США и курсу Вашингтона на сдерживание России в Европе.

«Это подчёркивает лояльность и демонстрирует некую надежду, в частности со стороны Украины, что крымский вопрос, который украинская власть постоянно поднимает на различных круглых столах, выступлениях и планах, решит за них США. Что случится такое чудо, когда у США найдется какой-то безумный капитан эсминца, который развяжет войну, результатом которой Украина надеется воспользоваться», — пояснил политолог.

При этом он назвал провокацией заходы американских военных кораблей в Чёрное море.

«Всё это — демонстрация присутствия и силы. Конечно, задача максимум — вывести Россию на какие-то неадекватные действия, например, применение оружия, чтобы это в дальнейшем можно было бы трактовать по-своему, обвинять, вводить санкции и так далее», — пояснил эксперт.

Однако в ответ на подобные действия со стороны США и их союзников в регионе Россия спокойно и планомерно укрепляет свою безопасность, отметил политолог.

«Россия достаточно чётко реагирует и на допустимом уровне усиливает своё присутствие, которое там и так есть. Безусловно, несмотря на все эти учения НАТО, фактором номер один в регионе всё равно остаётся Россия, которая реагирует на действия Запада как обычно: вполне ясно и содержательно», — заключил Асафов.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

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