«Отрабатывая заказ»: почему в ЕС заявили о желании России инициировать новые кризисы в Европе

Институт исследований в сфере безопасности ЕС, финансируемый Брюсселем, опубликовал доклад, посвящённый президентству Владимира Путина до 2024 года, а также тому, как могут сложиться отношения Евросоюза с Россией. По мнению аналитиков организации, Москва якобы намерена устраивать новые кризисы в ряде государств, например, на Украине и в Сирии, чтобы решить свои внутренние проблемы. Также РФ заранее обвинили в попытках организовать кибервмешательства в выборы в странах Старого Света и в расшатывании евросолидарности за счёт предложений европейским фирмам выгодных проектов. Опрошенные RT эксперты отмечают, что авторы доклада занимаются спекуляциями и оправданием существующего антироссийского курса, «отрабатывая заказ» Брюсселя.

Институт исследований в сфере безопасности ЕС (EUISS), имеющий статус Агентства Европейского союза, оценил влияние российской внутриполитической повестки на отношения с Брюсселем. Этот вопрос среди прочих поднимается в докладе «Четвёртый срок Путина. Начало сумерек?», опубликованном в ноябре 2018 года.

Хотя EUISS финансируется из бюджета ЕС, формально его доклады носят статус независимой аналитики. Однако именно это ведомство готовит аналитические справки и прогнозы для главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Большая часть нынешнего доклада, авторами которого выступили сотрудник EUISS Станислав Секриеру и российский оппозиционный политтехнолог Виталий Шкляров, сконцентрирована на обзоре внутриполитической ситуации в РФ. Главными уязвимыми местами нынешней российской политической модели в докладе EUISS называются «отсутствие приемлемого для общества идеологического обеспечения действий власти», экономические проблемы и «непопулярные реформы, которые снижают доверие граждан к властям».

Не наш метод

Также в числе проблемных факторов названо невыполнение бюрократическим аппаратом распоряжений президента и «гиперконцентрация власти», когда первое лицо государства в глазах населения несёт ответственность за все действия бюрократии. Отмечается, что преимущественно эти проблемы, скорее всего, будут решаться внутриполитическим же средствами.

Однако якобы в преддверии 2024 года, когда встанет вопрос, кому быть новым президентом России, Москва может попытаться перенести внимание общества в сферу внешней политики, для чего «воспользуется текущими проблемами в регионах, граничащих с ЕС с востока и юга, или создаст новые». В качестве таких регионов авторы доклада называют Украину и Сирию, «если соглашение по Идлибу потерпит крах».

Также аналитики из EUISS в качестве возможных «целей» Москвы называют «разжигание недовольства в странах ЕС посредством настойчивого кибервмешательства в общественный дискурс (для усиления существующих противоречий в обществе), а также в избирательные процессы».

Протесты «жёлтых жилетов» в Париже, 1 декабря 2018 года

Reuters

© Stephane Mahe

Однако, по словам российского политолога, доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, такое представление о мотивациях российского руководства просто не соответствует историческому опыту.

«Я не помню ни одного раза за время правления Путина, да и даже Ельцина, когда Россия пыталась бы экстраполировать свои внутренние проблемы вовне, — заявил в беседе с RT Коктыш. — Это не российский метод».

Зато, как отмечают эксперты, авторы европейского доклада о России сами продемонстрировали приверженность тому подходу, в котором обвинили Москву. Они заранее переложили на РФ ответственность за рост недовольства в странах ЕС, тем самым отвлекая внимание от породивших это недовольство внутриполитических проблем и переключая его на фигуру внешнего врага.

«Все кризисные ситуации, все внутренние проблемы — от массовых протестов до победы на выборах кандидатов, которые ставят под вопрос статус-кво, на Западе упорно пытаются связать с «рукой Кремля», — отметил в беседе с RT заместитель директора Центра стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Запад пытается использовать стратегию осаждённой крепости. В России, кстати, такого нет. Мы понимаем, например, что наши проблемы экономического характера вызваны объективными причинами, а санкции ни при чём».

«Окно возможностей»

Примечательно, что смена власти в России представляется агентству Евросоюза как «окно возможностей». Однако в то же время отмечается, что политические изменения в нашей стране могут привести и к «большей неопределённости» в отношениях между Брюсселем и Москвой и даже ужесточению российской политики в отношении ЕС.

«Перестановки в высшем государственном руководстве России (до или после 2024 года) могут открыть возможность для пересмотра нынешнего подхода ЕС к двусторонним отношениям с Москвой. Между тем столь же вероятно и то, что при новом лидере в Кремле отношения Евросоюза и России могут ухудшиться», — подчёркивается в докладе EUISS.

Кроме того, Секриеру и Шкляров не исключают, что в ближайшие шесть лет в Европу из России побегут политические активисты и бизнесмены, спасаясь от «репрессий». Оказывается, под репрессиями «как средстве контроля элиты» в документе понимается российская кампания по борьбе с коррупцией.

По словам Никиты Данюка, деление коррупции на «хорошую» и «плохую» отражает как двойные стандарты Евросоюза, так и желание повлиять на политику России через коррумпированную часть элиты.

«Если раньше стратегия смены власти в нашей стране была заточена на работу с народными массами, различными политическими силами несистемного характера откровенно прозападного толка, то сейчас в преддверии ожидаемого транзита власти в 2024 году пытаются создать недовольство внутри российского истеблишмента и среди представителей крупного капитала, — отмечает эксперт. — Не секрет, что существует влиятельная прослойка тех, кто финансово или через членов своих семей связан с Западом. Для противодействия этим силам будет как никогда кстати провозглашённый президентом курс на «национализацию элит».

Вид на Московский Кремль

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

По мнению Кирилла Коктыша, заявления экспертного института ЕС об открытии «окна возможностей» — «обычные спекуляции». Понятно, что со временем во власти происходят перестановки и не нужно обладать каким-то особыми знаниями, чтобы это прогнозировать. Рычаги же влияния на российскую политику Брюссель сам себе ограничил, когда ввёл против Москвы санкции, что привело к уменьшению зависимости экономики России от связей с блоком.

«Брюссель мог влиять — и влиять весомо, когда товарооборот с ЕС был на пике. Когда же товарооборот уменьшился в два раза, возможность влиять стала меньше, — отмечает политолог. — Сейчас Россия скорее будет принимать во внимание позицию Китая, чем Евросоюза».

В ущерб себе

С другой стороны, даже если Россия ещё больше откроется для европейского бизнеса и предложит ему участие в масштабных и выгодных инфраструктурных проектах, по мнению EUISS, это негативно скажется на общеевропейской солидарности.

В качестве примера уже реализованного проекта такого рода был назван Крымский мост, но аналитики ожидают новых масштабных вложений в инфраструктуру с привлечением иностранного капитала.

Строительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского края

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«К тендерам на участие в крупнейших инфраструктурных проектах, вероятно, будут допускаться не только те, у кого есть протекция, но также в какой-то мере и европейские деловые круги», — говорится в докладе.

При этом авторы документа видят в этом тайный умысел: якобы Кремль рассматривает европейский частный сектор как «инструмент для расшатывания принципиальной позиции ЕС в отношении России».

По мнению Данюка, такой подход отражает идеологическую зашоренность составителей доклада.

«Мы всегда открыты к диалогу, открыты к сотрудничеству, чего не видят на Западе, — отмечает эксперт. — Это какая-то новая холодная война».

Вместо объективной оценки будущих отношений с Россией авторы доклада EUISS, по словам политолога, занялись оправданием существующего антироссийского курса — видимо, «отрабатывая заказ».

По словам Кирилла Коктыша, если ЕС начнёт воспринимать выгодные проекты в России с точки зрения такой логики, то он будет действовать во вред себе не только с экономической, но и с политической точки зрения.

«Фактически они сами себе обрезают источники влияния, — отмечает эксперт. — Очевидно, что те люди, которые писали этот доклад, вряд ли имеют отношение к реальной экономике и не имеют представления о тех механизмах международной политики, которые пытаются обсуждать. Это спекулятивный доклад, написанный с целью вышибания денег и распила европейских бюджетов на «русской угрозе».