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Отпустили на 8 лет раньше: Президент Литвы помиловал двух русских, получивших суровые сроки за шпионаж

15 ноября 2019, 20:39  •  58 • В мире
Президент Литвы объявил о помиловании двух выходцев из России - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Мужчин осудили за то, что они якобы работали на ФСБ. В 2017 году им дали суровые сроки за шпионаж - 10 и 10,5 года лишения свободы. Спустя два года мужчин освободят.
По версии литовских силовиков, Филипченко был агентом ФСБ России. Мужчину обвинили в том, что он пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы. Агенты нужны были Филипченко, чтобы установить технику для слежки. Николая Филипченко сняли с поезда, когда он ехал транзитом из Калининградской области через Литву. Мужчина получил 10 лет лишения свободы.
Сергею Моисеенко назначили 10,5 года лишения свободы. По данным обвинения, мужчина передавал российским разведчикам информацию о литовской армии, а также действиях НАТО.
Спустя два года президент Литвы Гитанас Науседа помиловал русских. Теперь Николая Филипченко и Сергея Моисеенко должны освободить, передаёт ТАСС.

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