Отпустили на 8 лет раньше: Президент Литвы помиловал двух русских, получивших суровые сроки за шпионаж

По версии литовских силовиков, Филипченко был агентом ФСБ России. Мужчину обвинили в том, что он пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы. Агенты нужны были Филипченко, чтобы установить технику для слежки. Николая Филипченко сняли с поезда, когда он ехал транзитом из Калининградской области через Литву. Мужчина получил 10 лет лишения свободы.

Сергею Моисеенко назначили 10,5 года лишения свободы. По данным обвинения, мужчина передавал российским разведчикам информацию о литовской армии, а также действиях НАТО.

Спустя два года президент Литвы Гитанас Науседа помиловал русских. Теперь Николая Филипченко и Сергея Моисеенко должны освободить, передаёт ТАСС.