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"Отпусти меня!": муж Тихановской устроил истерику после внезапного визита Лукашенко
21 октября 2020, 10:05 • 127 • Политика
Встреча оппозиционера и главы РБ была на грани срыва Белорусский оппозиционный блогер
Не так давно президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с заключенными в СИЗО оппозиционерами. Политолог Юрий Воскресенский рассказал, как прошло общение главы РБ с мужем оппозиционерки Светланы Тихановской.
По его словам, Сергей Тихановский обращался к Лукашенко на "ты" и иногда позволял себе ему хамить. Сначала разговор был конструктивным, заключенные говорили о возможных реформах и гуманизации ряда сфер, но в один из моментов оппозиционер закричал "Отпусти меня!" Из-за истерики Сергея встреча была на грани срыва, передает "TUT.BY"
Воскресенского очень возмутил такой поступок мужа бывшего кандидата в президенты Белоруссии.
"В смысле "отпусти"? Отмечу, что многие из нас считают, что совершили не уголовное преступление, а административное правонарушение, но раз пришел президент, ты же должен пользоваться возможностью для всех, не только сидящих за столом, а вообще всех сидящих и всех белорусов", – отметил Воскресенский в разговоре с журналистами.
Спустя некоторое время Александру Григорьевичу удалось успокоить Тихановского "своей аурой", заявил политолог.
Напомним, что Сергей Тихановский находится в СИЗО с мая 2020 года. Его обвиняют в воспрепятствовании проведению выборов.
Ранее стало известно, что Александр Лукашенко во время встречи в СИЗО дал сенсационное обещание оппозиции.
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