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Отпускница 1991 года развенчала миф о спецоперации возле дачи Горбачёва
17 августа 2021, 03:30 • 107 • Политика
Инженер, дочь заслуженного архитектора РСФСР Александра Кузнецова в дни путча 1991 года отдыхала в Форосе. Отпускница развенчала миф о спецоперации возле дачи президента СССР Михаила Горбачёва.
Считается, что в период выступления ГКЧП с 18 по 21 августа Михаил Горбачёв был заблокирован силовиками на своей даче в Форосе. Отдыхавшая неподалёку Александра Кузнецова рассказала, что позднее встречала много информации об этом, но не помнит никакой спецоперации.
"Ни военных кораблей, ни людей с оружием. Да и какой-то напряжённости вроде особо не было", - заявила дочь известного архитектора "Ленте.ру".
Она добавила, что за новостями следили по радио. Некоторые сведения приходили из санатория для советской элиты, расположенного неподалёку. Одним из сообщений было известие о самоубийстве одного из путчистов.
Кузнецова помнит, что её семья решила тогда не прерывать отпуск и остаться в Форосе.
"А в Москве разберутся и без нас", - рассказала она.
С 18 по 21 августа в Москве случился так называемый "августовский путч". Несколько человек из властных кругов образовали ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению. Их действия были расценены как антиконституционный захват власти и государственный переворот. Против ГКЧП выступили президент РСФСР Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. Их поддержали тысячи человек, пришедшие к зданию Белого дома.
Михаил Горбачёв неоднократно рассказывал, что в те дни был заблокирован на своей даче. У него в кабинете не работала спецсвязь. Есть свидетельства, что ситуация была несколько иной. Члены ГКЧП прибыли в Форос к Горбачёву, но стояли у забора его дачи, так как лидер разваливающейся страны не пожелал их видеть. В столицу Горбачёв вернулся только после того, как Александр Руцкой прилетел за ним на самолёте.
Спустя полгода главы РСФСР, Украинской и Белорусской союзных республик в Беловежской пуще подписали соглашения. С ратификацией документов завершил своё существование Советский Союз.
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