Отпуска в 2020 за рубежом можно не ждать: Матвиенко попросила жителей России не покидать страну

В эфире телеканала "Россия 24" Матвиенко дала совет жителям России отказаться от путешествий за границу в этом году. Планировать поездки в другие страны можно будет только после улучшения эпидемиологической обстановки.

"Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо", - произнесла спикер Совфеда.

Она добавила, что постепенно введённые ограничения будут сниматься, это произойдёт не за один день.

Режим самоизоляции был введён в Москве и Московской области 29 марта. В течение нескольких дней подобные ограничительные меры приняли во всех регионах России. 2 апреля президент Владимир Путин сообщил, что до 1 мая все дни будут являться нерабочими. Карантин обязателен только для заболевших COVID-19, которые проходят лечение на дому, и членов их семей, которые живут вместе с инфицированными.