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Отпуска в 2020 за рубежом можно не ждать: Матвиенко попросила жителей России не покидать страну

25 апреля 2020, 18:10  •  36 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко порекомендовала жителям России отказаться от планов покидать страну и путешествовать по миру. "Власти не заинтересованы", - подчеркнула Матвиенко, говоря о самоизоляции, но напомнила, что со временем ограничительные меры будут сняты. Отпуска в 2020 году за рубежом можно не ждать.
В эфире телеканала "Россия 24" Матвиенко дала совет жителям России отказаться от путешествий за границу в этом году. Планировать поездки в другие страны можно будет только после улучшения эпидемиологической обстановки.
"Власти тоже не заинтересованы держать людей на самоизоляции, но это просто необходимо", - произнесла спикер Совфеда.
Она добавила, что постепенно введённые ограничения будут сниматься, это произойдёт не за один день.
Режим самоизоляции был введён в Москве и Московской области 29 марта. В течение нескольких дней подобные ограничительные меры приняли во всех регионах России. 2 апреля президент Владимир Путин сообщил, что до 1 мая все дни будут являться нерабочими. Карантин обязателен только для заболевших COVID-19, которые проходят лечение на дому, и членов их семей, которые живут вместе с инфицированными.

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