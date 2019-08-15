Отпуск с ограничениями: представители малого бизнеса Турции требуют отменить систему «всё включено»

Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти Турции ограничить работу отелей по системе «всё включено», так как она якобы наносит ущерб их бизнесу. Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, отдыхающие действительно тратят меньше денег на экскурсии и сувениры. По мнению экспертов, Анкара не пойдёт на запрет системы «всё включено», так как это приведёт к снижению конкурентоспособности местных курортов, а туристы отправятся за привычными услугами в Тунис, Грецию и на Кипр.

Турецкая Торгово-промышленная палата Манавгата (Сиде) обратилась с письмом в Министерство туризма и культуры страны с просьбой ограничить работу отелей по системе «всё включено». Как заявили торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья, в некоторых районах страны отели, работающие по этой схеме, наносят ущерб малому бизнесу. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Жалобы предпринимателей подкрепляются статистикой. Турпоток в целом увеличивается, но средние расходы отдыхающих в стране постепенно снижаются. По данным Турецкого статистического института, по сравнению в период с 2003 по 2018 годы траты иностранцев упали примерно на 24%. При этом они уже не покупают дорогие ковры и ювелирные изделия, отдавая предпочтение одежде и обуви.

Ремесленники и лавочники заявляют, что расходы на ведение бизнеса растут, в то время как доходы постоянно снижаются. Туристы всё меньше путешествуют по стране и стараются не тратиться за пределами отеля. По мнению предпринимателей, выходом из ситуации мог бы быть пересмотр правил работы системы «всё включено». Торговцы из Аланьи предлагают даже выбрать определённые районы, в которых нужно запретить её применение.

Давняя дискуссия

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в беседе с RT рассказал, что полемика на тему отмены системы «всё включено» в Турции ведётся в течение последних пяти лет, но отели продолжают работать по этой схеме.

«Эта система самая популярная. Она популярна у туристов, и всё больше отелей по ней работает. Система не будет ограничена, потому что это не инициатива бизнеса, а инициатива клиентов Турции, где в этом году отдохнёт не менее 6,5 млн туристов. Российский рынок является одним из основных. И в этой ситуации, я думаю, система «всё включено» будет только развиваться», — пояснил Горин.

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© Martin Siepmann

По его мнению, система популярна за счёт того, что она «позволяет зафиксировать бюджет», а значит, спланировать расходы в отпуске. Это выгодный способ привлечение туристов не только в Турции, но и во многих других странах, таких, как Тунис, Египет, Греция, Кипр. По словам Горина, эта система достаточно активно развивается и в России, например, в Краснодарском крае.

Представители же турецких принимающих компаний, со своей стороны, отмечают, что в их страну туристы нередко возвращаются по несколько раз. Таким образом, многие уже успели осмотреть все достопримечательности и купить аутентичные сувениры. Эта часть отдыха им уже не интересна, они предпочитают проводить время в отеле, у бассейна или у моря. К тому же, цены на услуги отелей также растут.

«Туристы в этом сезоне есть, и много, но денег «в городе» и на экскурсии они не тратят. 90% своих средств на отпуск они потратили на отель», — приводит Ассоциация туроператоров слова одного из представителей принимающей компании в Турции.

Жёсткая конкуренция

Если турецкие власти откликнуться на призыв ремесленников, то турпоток в страну начнёт снижаться, что отразится на всей отрасли. Турция не сможет конкурировать с другими странами. Такого мнения придерживается вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Я думаю, что хоть такие призывы периодически возникают, жёсткая конкурентная среда на турецком рынке заставляет турецких отельеров и власти идти именно по этому пути... Иначе все эти инфраструктурные объекты по обеспечению просто не будут востребованы», — сказал он в беседе RT.

Эксперт уверен, что турецкие власти это понимаю, поэтому вряд ли пойдут на отказ от системы «всё включено» ради поддержания малого бизнеса.

Кроме того, по мнению Барзыкина, большие отели не представляют никакой конкуренции торговцам, ведь они обычно не продают сувениров и ремесленных изделий, а обеспечивают туристов питанием и развлечениями.

globallookpress.com

© Martin Siepmann

«В чём ущемление прав ремесленников? В систему «всё включено» не входит сувенирная продукция», — подчеркнул он.

Таким образом, по оценке эксперта, жалобы предпринимателей ничего не изменят, отели продолжат работать по устоявшейся схеме.

«Я думаю, они (турецкие власти. — RT) от этого не выиграют... Поэтому система вряд ли будет меняться, потому что она обеспечивает приток туристов», — заключил Барзыкин.

Напомним, по данным Союза туристических агентств России, именно Аланья, Кемер и Сиде, которые выступают за отмену системы «всё включено», пользуются наибольшим спросом среди россиян. В 2018 году Турцию посетило рекордное количество граждан РФ — 2,7 млн человек, в 2019 году ожидается, что турпоток соотечественников увеличится на 25%. По данным на середину июня, более половины путёвок, купленных россиянами этим летом, приходится на Турцию. Около 50% туров забронировано в отелях категории «пять звёзд» в среднем на девять ночей.