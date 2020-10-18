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Отпугнуло "безымянное" оружие русских? На западе Сирии "пропали" американцы
18 октября 2020, 11:25 • 209 • В мире
Американские патрули и военная техника уже долгое время не появляются на западе Сирии. Журналисты выдвигают версию, что иностранцев могло отпугнуть "безымянное" оружие русских.
На западе САР долгое время не появляются ни американские патрули, ни беспилотники. Иностранцы, по сути, не подают никаких признаков своего присутствия в этой части страны, которую ранее активно контролировали.
В СМИ исчезновение американских бойцов связывают с уникальной спецоперацией русских против заокеанских вояк. Якобы Россия несколько раз успешно применила средства радиоэлектронного подавления и американцы прекратили совершать попытки обосноваться в этом регионе.
Причём журналисты не уточняют, о какой системе РЭБ идёт речь. Ранее говорилось, будто из-за "безымянного" оружия русских едва не потерпел крушение вертолёт AH-64 Apache. Источник, знакомый с ситуацией, поделился информацией, что, попав в зону воздействия системы РЭБ, вертолёт начал снижаться в аварийном режиме. Впрочем, лётчик смог стабилизировать машину в нескольких метрах от земли и люди на борту не пострадали.
По данным портала "Авиа.про", отвадили американцев на западе Сирии и местные бойцы. Они активно сбивали дроны, которые мониторили обстановку на территории.
Ранее сообщалось, что Пентагон сменил свою стратегию относительно российских военнослужащих в Сирии. На откровенные провокации сами американские военные больше не решаются, получив отпор, зато нанимают для этого провокаторов.
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