На западе САР долгое время не появляются ни американские патрули, ни беспилотники. Иностранцы, по сути, не подают никаких признаков своего присутствия в этой части страны, которую ранее активно контролировали.

В СМИ исчезновение американских бойцов связывают с уникальной спецоперацией русских против заокеанских вояк. Якобы Россия несколько раз успешно применила средства радиоэлектронного подавления и американцы прекратили совершать попытки обосноваться в этом регионе.

Причём журналисты не уточняют, о какой системе РЭБ идёт речь. Ранее говорилось, будто из-за "безымянного" оружия русских едва не потерпел крушение вертолёт AH-64 Apache. Источник, знакомый с ситуацией, поделился информацией, что, попав в зону воздействия системы РЭБ, вертолёт начал снижаться в аварийном режиме. Впрочем, лётчик смог стабилизировать машину в нескольких метрах от земли и люди на борту не пострадали.

По данным портала "Авиа.про", отвадили американцев на западе Сирии и местные бойцы. Они активно сбивали дроны, которые мониторили обстановку на территории.

Ранее сообщалось, что Пентагон сменил свою стратегию относительно российских военнослужащих в Сирии. На откровенные провокации сами американские военные больше не решаются, получив отпор, зато нанимают для этого провокаторов.