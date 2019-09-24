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Отправляюсь на встречу с Путиным: Президент Венесуэлы сообщил о визите в Россию
24 сентября 2019, 04:54 • 73 • Политика
В понедельник, 23 сентября, Николас Мадуро сообщил о том, что в ближайшие часы вылетает в Россию на встречу с президентом Путиным.
Об этом венесуэльский лидер заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.
Также в ходе этого визита Мадуро рассчитывает провести ряд встреч с российскими предпринимателями, чтобы оценить, как развиваются двусторонние отношения, а также изучить возможность придать им "дополнительный импульс".
Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на полях Валдайского клуба, который проходит в Сочи, Владимир Путин планирует встретиться с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин.
Первыми 24 сентября пройдут переговоры с Николасом Мадуро, затем состоится встреча с Родриго Дутерте и Касым-Жомартом Токаевым, подтвердил Песков.
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