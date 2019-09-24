Отправляюсь на встречу с Путиным: Президент Венесуэлы сообщил о визите в Россию

Об этом венесуэльский лидер заявил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом - президентом Путиным", – сообщил он

Также в ходе этого визита Мадуро рассчитывает провести ряд встреч с российскими предпринимателями, чтобы оценить, как развиваются двусторонние отношения, а также изучить возможность придать им "дополнительный импульс".

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на полях Валдайского клуба, который проходит в Сочи, Владимир Путин планирует встретиться с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин.

Первыми 24 сентября пройдут переговоры с Николасом Мадуро, затем состоится встреча с Родриго Дутерте и Касым-Жомартом Токаевым, подтвердил Песков.