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Отправлена в отставку дочь Нурсултана Назарбаева. После скандала о $100 млн в Лондоне
04 мая 2020, 11:10 • 70 • В мире
В Казахстане отправили в отставку депутата сената парламента республики Даригу Назарбаеву - старшую дочь Нурсултана Назарбаева. До этого у женщины нашли недвижимость в Лондоне. По сообщениям журналистов, у неё обнаружили два особняка и квартиру на 100 миллионов долларов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку старшую дочь Нурсултана Назарбаева - Даригу Назарбаеву, которая исполняла обязанности депутата сената парламента. Официальное решение появилось в субботу, 2 мая. Однако никакого объяснения пока нет.
Ранее разгорелся скандал с недвижимостью, которую у старшей дочери Назарбаева нашли за границей. Как пишет Znak.com, у женщины обнаружили собственность в столице Великобритании. Женщину обвинили в том, что ей принадлежат два особняка и квартира в Лондоне. Эксперты оценивали стоимость недвижимости более чем в 100 миллионов долларов.
В результате имущество Дариги Назарбаевой арестовали. Британские власти объяснили это борьбой с легализацией денег. В Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что, предположительно, имущество купили на деньги бывшего мужа Назарбаевой - Рахата Алиева.
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