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Отправка призывников в войска начнется 20 мая

27 апреля 2020, 11:35  •  43 • В России

Около 500 военных комиссариатов Центрального военного округа обеспечили защитными медицинскими масками для проведения мероприятий весеннего призыва 2020 года.Также в военные комиссариаты округа поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств.

- В зданиях и на прилегающей территории военных комиссариатов, а также в помещениях проводится дезинфекция и санитарная обработка. Начало работы приемных комиссий военкоматов ЦВО спланированы с 6 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая, - заявили в Минобороны России.

В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что местные военкоматы этой весной отправят в войска 52 тысячи человек.

Отметим, что с 1 апреля изучение призывников проходило в удаленном формате через интернет. Призывники прошли необходимое тестирование и собеседование.

Все военкоматы России укомплектовали бесконтактными термометрами и масками.Фото: Минобороны РФ

Комиссариаты не случайно усилили противоэпидемиологический режим и закрыли военкоматы на карантин: в Вооруженных силах с марта по 26 апреля было выявлено 874 случая заражения коронавирусом. Около 314 человек из заразившихся сейчас проходят лечение в госпиталях ведомства, в изоляторах по месту службы находятся 175 пациентов, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть. Еще 379 человек изолированы дома. Среди заболевших есть офицеры, военные врачи, капелланы, курсанты и гражданские служащие военного ведомства.

СПРАВКА

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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