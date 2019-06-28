Отправить Климкина в отпуск: Гройсман нашел способ "устранить" главу украинского МИД

Между украинским лидером и главой внешнеполитического ведомства возникли серьезные противоречия после того, как Владимир Зеленский потребовал объяснений от главы МИД по поводу дипломатической ноты в адрес России, которая не была с ним согласована. На эти слова Климкин ответил, что волен сам принимать подобные решения, не советуясь с главой государства.

Попытки Зеленского отправить главу МИД в отставку разбились о сопротивление Верховной рады, проголосовавшей против такого решение с небольшим перевесом.