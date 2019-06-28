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Отправить Климкина в отпуск: Гройсман нашел способ "устранить" главу украинского МИД

28 июня 2019, 07:39  •  136 • В мире
Как выяснилось, президент Украины не может лишить поста министра иностранных дел. Поэтому его надо просто отправить в отпуск, при этом заранее выдвинув кандидатуру временно исполняющего главы МИД Украины. Такое решение предложил Зеленскому премьер Владимир Гройсман.
Между украинским лидером и главой внешнеполитического ведомства возникли серьезные противоречия после того, как Владимир Зеленский потребовал объяснений от главы МИД по поводу дипломатической ноты в адрес России, которая не была с ним согласована. На эти слова Климкин ответил, что волен сам принимать подобные решения, не советуясь с главой государства.
Попытки Зеленского отправить главу МИД в отставку разбились о сопротивление Верховной рады, проголосовавшей против такого решение с небольшим перевесом.
"Если мы говорим о том, что президент не может поменять (главу МИД), я считаю, что президент имеет право, пусть предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. И я готов, используя свои полномочия премьер-министра, и внести кандидатуру первого заместителя министра, который будет исполнять обязанности, но эту кандидатуру пусть предложит президент", - заявил Гройсман в эфире телеканала 1+1

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