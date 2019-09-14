Отправили на Запад $522 млрд, а теперь "президент прикроет"? Пронько прямо рассказал о "сложных годах", которые ждут каждого из нас

В эфире программы "Сухой остаток" на телеканале Царьград Юрий Пронько говорил о предстоящих сложных годах для российской экономики, циничных заявлениях представителей либерального экономического блока и упущенных возможностях.

Центральный банк России впервые опубликовал полную версию "рискового" сценария для отечественной экономики, в который закладывается шоковое обрушение цен на нефть до $25 за баррель. Ранее подобные детальные доклады выходили под грифом "для служебного пользования". Откровения ЦБ неслучайны - нас готовят к новому полномасштабному кризису, пояснил Юрий Пронько в эфире.

"Итак, в рисковом сценарии Центробанка обозначено "значительное ухудшение внешних условий", начиная с I квартала 2020 года. Из-за торговых войн глобальная экономика скатывается в "выраженную циклическую рецессию", которая сопровождается "значительным усилением волатильности на рынках" и "сокращением спроса на энергоносители".

Средняя цена барреля Urals рушится до $25 долларов, а в наиболее острой фазе кризиса достигает $20 (это минимум с 2002 года). Оставшись без серьёзных валютных потоков, Россия свалится в полномасштабный кризис, откатившись в своём развитии на 15 лет назад. По прогнозу ЦБ, ВВП страны в этой ситуации упадёт на 1,5-2%, инфляция разгонится вдвое (до 7-8%); инвестиции рухнут (на 5,5-6,5%); населению придётся вновь сократить своё потребление (на 1,5-2%), а государство начнёт терять золотовалютные резервы. Главной проблемой станет дефицит валюты: по объёму экспортных доходов страна вернётся в 2005 год - $240 млрд против $415 млрд в этом году, приводит примеры развития Пронько.

Объемы импорта упадут на 28%, до $177 млрд, - минимум с 2006 года. Из прогнозов ЦБ по импорту следует, что при нефти по $25 за бочку он закладывает скачок курса американской валюты до 94 рублей.

На это обращают внимание аналитики, в частности управляющий одной из инвестиционных компаний Виктор Тунев.

"Если использовать в базовом сценарии курс доллара, прогнозируемый Минэкономразвития (около 66 рублей), а в двух других сценариях - рисковом и "высокие цены на нефть" - подразумевать, что импорт в рублевом выражении меняться не будет, то мы получим целевой курс в прогнозах Банка России. В 2019 году импорт в рублях составит 16,285 трлн рублей. В 2020-м Минэкономразвития ждёт его роста на 2%. В долларах ЦБ оценивает импорт в 177 млрд. Разделив рублевый объём на долларовый, получаем 94 рубля за доллар", - объясняет свои расчёты Виктор Тунев. Добавляя, что на пике курс может быть и выше, поскольку в сценарии ЦБ нефть на короткий период падает и до 20 долларов.

О том, что нас ждёт мощный сырьевой шок, предупредил на Московском финансовом форуме и глава "Сбера" Герман Греф - у нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок у нас впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире". И это приведёт к очень низким ценам на нефть. Значительно ниже, может быть, ниже, чем цена отсечения, благодаря Минфину мы удержались на отметке 45, но цена может быть значительно ниже.

"Сейчас, напомню, уровень отсечения по так называемому бюджетному правилу - $40. ЦБ в рисковый сценарий закладывает $25. Кроме того, из прогноза ЦБ следует, что регулятор не готов поддерживать рубль в случае мощного шока. При нефти по $25 трата валютных резервов составит только $38 млрд, что даже меньше, чем расчётные продажи валюты по бюджетному правилу.

Профучастники рынка уверены: это означает, что Банк России не будет проводить дополнительных интервенций, но будет продолжать покупки золота, что есть де-факто интервенции против рубля". К сожалению, нынешнее правительство и ЦБ, по большому счёту, ничего не сделали для смягчения предстоящего шока. Да, они добились макростабильности - якобы низкой инфляции за счёт тотального обнищания населения, изъяли из экономики триллионы рублей, ЗВР - уже более $522 млрд, и направили их на скупку иностранной валюты, но не на развитие страны. Нынешний год - это уже шестой год упущенных возможностей и падения доходов населения. Сейчас чиновники вновь заговорили о необходимости очередных реформ, которые приведут к диверсификации экономики. Но что им мешало это делать в прошлые годы?"

Сегодня, когда в обществе накопилась колоссальная усталость от "стабильности", от непродуманной пенсионной реформы, фискального и силового давления, от двойных стандартов так называемой элиты, будет очень сложно убедить людей в необходимости действительно назревших изменений, подчеркнул Юрий Пронько.

"Уповать только на авторитет главы государства, как предлагает тот же Греф - сегодня он заявил, что президент Путин "прикроет собой" необходимые, но непопулярные реформы и поможет их провести, - на мой взгляд, крайне непродуманный шаг. Без диалога между государством и обществом, без объяснений со стороны чиновников, для чего необходимы те или иные изменения, даже самая нужная реформа обречена на провал. Очевидно одно - в обозримой перспективе нас ждут сложные годы. Именно об этом нас и предупреждает ЦБ, опубликовавший полную версию рискового сценария для российской экономики", - резюмировал ведущий телеканала Царьград в своей авторской передаче.