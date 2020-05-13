Отправил в нокаут по-русски: Немецкому полицейскому "прилетело" за требование надеть маску

В Германии набирает просмотры видео, запечатлевшее конфликт на входе в один из магазинов. Супермаркет страстно желали посетить двое мужчин, говорящих на русском. Проблема была в том, что на приятелях не было защитных масок, а это обязательное требование в немецких общественных местах.

Мужчины так настаивали на своём желании купить немецких деликатесов, что сотрудники супермаркета поняли бесполезность словесных увещеваний и вызвали полицию. Между одним из стражей порядка и "безмасочным" посетителем завязалась оживлённая беседа.

В какой-то момент нервы у нашего вероятного соотечественника не выдержали и беседа неожиданно превратилась в драку: он мастерски поставленным ударом отправил полицейского в нокаут.

Дальнейшие события в ролике показаны весьма хаотично, слышны лишь крики, в том числе оптимистичный возглас на русско-немецком: "Аллес гут, Саня!" ("Всё хорошо, Саня!").

После чего сотрудникам полиции всё же удалось уложить скандалиста на пол и обезвредить. Событие вызвало большой резонанс в Сети.