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Отправил в нокаут по-русски: Немецкому полицейскому "прилетело" за требование надеть маску

13 мая 2020, 15:55  •  149 • В мире
Немецкому полицейскому неожиданно "прилетело" за требование надеть маску. Он попытался не впустить посетителей, на которых не было средств защиты, но в итоге его чуть было не отправили в нокаут. Причём совершенно по-русски.
В Германии набирает просмотры видео, запечатлевшее конфликт на входе в один из магазинов. Супермаркет страстно желали посетить двое мужчин, говорящих на русском. Проблема была в том, что на приятелях не было защитных масок, а это обязательное требование в немецких общественных местах.
Мужчины так настаивали на своём желании купить немецких деликатесов, что сотрудники супермаркета поняли бесполезность словесных увещеваний и вызвали полицию. Между одним из стражей порядка и "безмасочным" посетителем завязалась оживлённая беседа.
В какой-то момент нервы у нашего вероятного соотечественника не выдержали и беседа неожиданно превратилась в драку: он мастерски поставленным ударом отправил полицейского в нокаут.
Дальнейшие события в ролике показаны весьма хаотично, слышны лишь крики, в том числе оптимистичный возглас на русско-немецком: "Аллес гут, Саня!" ("Всё хорошо, Саня!").
После чего сотрудникам полиции всё же удалось уложить скандалиста на пол и обезвредить. Событие вызвало большой резонанс в Сети.

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