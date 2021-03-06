Оторваться от России и Белоруссии: Украина готовится к энергетической изоляции

На Украине объявили дату отключения от российской энергосистемы. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это произойдёт уже в будущем году. После чего энергосистема страны на некоторое время перейдёт в изолированный режим работы.

Киев анонсировал в будущем отключение от российской и белорусской энергосистем. По словам Витренко, планируется, что это произойдёт в 2022 году.

А уже через год энергосистема Незалежной подсоединится к европейской системе. Врио министра добавил, что после отключения энергосистема будет функционировать в изолированном режиме.

Кроме того, в Киеве не исключают, что с подключением к европейским протоколам могут быть сложности.

Чтобы ускорить синхронизацию с европейской сетью системных операторов передачи, Украине предстоит модернизация энергетической инфраструктуры - сетей и генерирующего оборудования.

Однако в итоге, обещает Витренко, благодаря этой смене будет обеспечена демонополизация рынка электроэнергии на Украине. Это позволит внедрить на нём действенные, прозрачные европейские правила и процедуры, подчеркнул он.