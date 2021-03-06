|
Оторваться от России и Белоруссии: Украина готовится к энергетической изоляции
06 марта 2021, 02:05 • 55 • В мире
На Украине объявили дату отключения от российской энергосистемы. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это произойдёт уже в будущем году. После чего энергосистема страны на некоторое время перейдёт в изолированный режим работы.
Киев анонсировал в будущем отключение от российской и белорусской энергосистем. По словам Витренко, планируется, что это произойдёт в 2022 году.
А уже через год энергосистема Незалежной подсоединится к европейской системе. Врио министра добавил, что после отключения энергосистема будет функционировать в изолированном режиме.
Кроме того, в Киеве не исключают, что с подключением к европейским протоколам могут быть сложности.
Чтобы ускорить синхронизацию с европейской сетью системных операторов передачи, Украине предстоит модернизация энергетической инфраструктуры - сетей и генерирующего оборудования.
Однако в итоге, обещает Витренко, благодаря этой смене будет обеспечена демонополизация рынка электроэнергии на Украине. Это позволит внедрить на нём действенные, прозрачные европейские правила и процедуры, подчеркнул он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2021, 12:50
|
27 февраля 2021, 16:30
|
28 февраля 2021, 14:50
|
01 марта 2021, 01:05
|
05 марта 2021, 00:25
|
27 февраля 2021, 14:40
|
28 февраля 2021, 21:15