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Оторваться от России и Белоруссии: Украина готовится к энергетической изоляции

06 марта 2021, 02:05  •  55 • В мире
На Украине объявили дату отключения от российской энергосистемы. По словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко, это произойдёт уже в будущем году. После чего энергосистема страны на некоторое время перейдёт в изолированный режим работы.
Киев анонсировал в будущем отключение от российской и белорусской энергосистем. По словам Витренко, планируется, что это произойдёт в 2022 году.
А уже через год энергосистема Незалежной подсоединится к европейской системе. Врио министра добавил, что после отключения энергосистема будет функционировать в изолированном режиме.
Кроме того, в Киеве не исключают, что с подключением к европейским протоколам могут быть сложности.
Чтобы ускорить синхронизацию с европейской сетью системных операторов передачи, Украине предстоит модернизация энергетической инфраструктуры - сетей и генерирующего оборудования.
Однако в итоге, обещает Витренко, благодаря этой смене будет обеспечена демонополизация рынка электроэнергии на Украине. Это позволит внедрить на нём действенные, прозрачные европейские правила и процедуры, подчеркнул он.

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