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Оторвал пуговицы: Лукашенко поскандалил с милицией

09 августа 2020, 20:15  •  91 • Политика
Фото: Georgiy Danilov / Russian Look/www.globallookpress.com
В день выборов стало известно о приключениях президента Белоруссии
Действующий глава Республики Беларусь Александр Лукашенко лукавит, когда заявляет, что в стране никогда не наказывали оппозиционно настроенных активистов. В свое время он сам был оппозиционером и жаловался на произвол властей.
В 1994 г. Лукашенко, будучи кандидатом на должность главы государства, заявил, что его прямо на рабочем месте – в Доме правительства – избила милиция. Телесные повреждения молодой белорусский политик зафиксировал и приложил к заявлению. Об этом вспоминает политолог Михаил Синельников-Оришак.
Более того, по словам политолога, Лукашенко тогда был "карбонарием": в долгу не остался и вступил в рукопашную с правоохранителями.
"Кандидат в президенты Лукашенко оторвал пуговицы и повредил форменную одежду нескольким милиционерам",
– приводит в своем телеграмм-канале Синельников-Оришак выдержку из объяснительной записки, взятой сотрудниками прокуратуры по поводу инцидента от 29 июня 1994 г. с Лукашенко в главной роли.
Ранее бессменный с 1994 г. президент Белоруссии заявил, что в республике никогда не было гонений на оппозицию, а правоохранительные органы всегда действовали строго в рамках закона, передает "Царьград".
В воскресенье, 9 августа 2020 г., в Белоруссии выбирают президента. Лукашенко претендует на шестой срок. Его соперники рассказывают про угрозы в свой адрес. Некоторые арестованы, другие покинули страну. Последние новости о выборах в Белоруссии – в онлайн-трансляции "Утро.ру".

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