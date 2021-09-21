Отопление зимой дома в 100 кв.м обойдётся украинцам около 10 тыс. грн • 44 • Украина

На Украине кроме тарифов за газ также нужно платить так называемую абонплату (за доставку голубого топлива). В связи с этим, зимой стоимость куба будет достигать 9,5—10 гривен, а расходы на отопление дома в 100 квадратов составят 10000—12000 гривен.



Об этом рассказал первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в интервью «Апострофу».



Он не верит премьеру Денису Шмыгалю, который пообещал, что цена на газ для населения не будут расти.



«Я напоминаю, в январе, когда был газовый кризис, когда начали перекрывать улицы, господин Витренко и господин Шмыгаль гарантировали цену 6,99 грн. То есть уже как минимум на гривну выросла цена газа. И еще к этой цене в каждом городе добавляется плата за так называемое распределение», — отметил Кучеренко.



В предстоящем отопительном сезоне, по его словам, украинцы будут получать в платежках за газ почти 9,5-10 гривен в зависимости от региона.



«Люди будут получать в платежках за газ почти 9,5-10 грн, в зависимости от региона. А люди разные. Мы говорим о частном секторе, потому что в городах, на центральном отоплении, будет своя катавасия. Дом в деревне в среднем потребляет 300-400 кубов в месяц, даже если сэкономить. Умножаем 9,5-10 грн на 300-400 кубов и получаем 3000-4000 грн за отопление. И теперь посчитайте 3-4 пиковых месяца отопительного сезона, когда придется платить», — пояснил Кучеренко.



Он подчеркнул, что такая ситуация приводит к тому, что в населенных пунктах отказываются от газа и переходят на дрова, к примеру, в Лубнах, на дрова перешли 40% населения.



Однако вскоре на Украине может не оказаться возможности отапливать дома и дровами. Дело в том, что Кабмин вместе со «Слугой народа» планируют открыть экспорт необработанных лесоматериалов.



Сейчас при деревообработке до 30% — отходы, которые идут на отопление. Если лес-кругляк продавать в ЕС и там обрабатывать, у украинцев не будет возможности покупать материалы для отопления.



Как указал Кучеренко, заверение премьер-министра Дениса Шмыгаль о цене 7,96 грн 1 куб м не соответствует действительности.



«Примерно 700 тысяч домохозяйств в Украине за последние три месяца потребляют газ не по 7,96, а по 12 грн. Только господин Шмыгаль не знает об этом. Есть такой поставщик "последней надежды". Это такая махинация, когда люди даже не знают, что от них ушел старый поставщик, потому что он не может по этой цене поставлять.



Например, эксперт по коммунальным вопросам Олег Попенко. У него в Кривом Роге есть квартира. Он говорит, что ему уже коллектор позвонил и говорит: "У тебя долг за последние два месяца 200 грн, я к тебе иду". 200 гривен он заплатит, но он даже не знал, что уже НАК "Нафтогаз" его долг передал коллекторам», — рассказал он.



Также на примере Киева Кучеренко рассказал о росте тарифов теплоэнерго:



«По состоянию на сегодня растут в полтора раза — до 54 грн за метр квадратный. Считайте сами: 60 метров ваша квартира, будет 3240 гривен в месяц. А еще добавляется горячая вода, которая возрастет в полтора раза».



Отметим, государственный монополист НАК «Нафтогаз Украины» с сентября установил новые тарифы на газ для потребителей. Согласно новому тарифному плану, украинцы будут платить за газ в среднем 12 грн 1 куб м без учета стоимости его доставки, выделенной в платежках в отдельную графу.



В настоящее время «Нафтогаз» официально поставляет газ примерно 500 тыс. украинских домохозяйств. Остальные приобретают газ у других поставщиков, где цены существенно выше.



К примеру «Киевгазэнерджи» с осени продает газ населению по 19,80 грн 1 куб м, «Умань газсбыт» — 16,78, «Черкассы газсбыт» — 16,76.

На Украине кроме тарифов за газ также нужно платить так называемую абонплату (за доставку голубого топлива). В связи с этим, зимой стоимость куба будет достигать 9,5—10 гривен, а расходы на отопление дома в 100 квадратов составят 10000—12000 гривен.Об этом рассказал первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в интервью «Апострофу».Он не верит премьеру Денису Шмыгалю, который пообещал, что цена на газ для населения не будут расти.«Я напоминаю, в январе, когда был газовый кризис, когда начали перекрывать улицы, господин Витренко и господин Шмыгаль гарантировали цену 6,99 грн. То есть уже как минимум на гривну выросла цена газа. И еще к этой цене в каждом городе добавляется плата за так называемое распределение», — отметил Кучеренко.В предстоящем отопительном сезоне, по его словам, украинцы будут получать в платежках за газ почти 9,5-10 гривен в зависимости от региона.«Люди будут получать в платежках за газ почти 9,5-10 грн, в зависимости от региона. А люди разные. Мы говорим о частном секторе, потому что в городах, на центральном отоплении, будет своя катавасия. Дом в деревне в среднем потребляет 300-400 кубов в месяц, даже если сэкономить. Умножаем 9,5-10 грн на 300-400 кубов и получаем 3000-4000 грн за отопление. И теперь посчитайте 3-4 пиковых месяца отопительного сезона, когда придется платить», — пояснил Кучеренко.Он подчеркнул, что такая ситуация приводит к тому, что в населенных пунктах отказываются от газа и переходят на дрова, к примеру, в Лубнах, на дрова перешли 40% населения.Однако вскоре на Украине может не оказаться возможности отапливать дома и дровами. Дело в том, что Кабмин вместе со «Слугой народа» планируют открыть экспорт необработанных лесоматериалов.Сейчас при деревообработке до 30% — отходы, которые идут на отопление. Если лес-кругляк продавать в ЕС и там обрабатывать, у украинцев не будет возможности покупать материалы для отопления.Как указал Кучеренко, заверение премьер-министра Дениса Шмыгаль о цене 7,96 грн 1 куб м не соответствует действительности.«Примерно 700 тысяч домохозяйств в Украине за последние три месяца потребляют газ не по 7,96, а по 12 грн. Только господин Шмыгаль не знает об этом. Есть такой поставщик "последней надежды". Это такая махинация, когда люди даже не знают, что от них ушел старый поставщик, потому что он не может по этой цене поставлять.Например, эксперт по коммунальным вопросам Олег Попенко. У него в Кривом Роге есть квартира. Он говорит, что ему уже коллектор позвонил и говорит: "У тебя долг за последние два месяца 200 грн, я к тебе иду". 200 гривен он заплатит, но он даже не знал, что уже НАК "Нафтогаз" его долг передал коллекторам», — рассказал он.Также на примере Киева Кучеренко рассказал о росте тарифов теплоэнерго:«По состоянию на сегодня растут в полтора раза — до 54 грн за метр квадратный. Считайте сами: 60 метров ваша квартира, будет 3240 гривен в месяц. А еще добавляется горячая вода, которая возрастет в полтора раза».Отметим, государственный монополист НАК «Нафтогаз Украины» с сентября установил новые тарифы на газ для потребителей. Согласно новому тарифному плану, украинцы будут платить за газ в среднем 12 грн 1 куб м без учета стоимости его доставки, выделенной в платежках в отдельную графу.В настоящее время «Нафтогаз» официально поставляет газ примерно 500 тыс. украинских домохозяйств. Остальные приобретают газ у других поставщиков, где цены существенно выше.К примеру «Киевгазэнерджи» с осени продает газ населению по 19,80 грн 1 куб м, «Умань газсбыт» — 16,78, «Черкассы газсбыт» — 16,76. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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