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Отомстить России за всё: США требуют не пускать Россию в Токио, нейтральный флаг - слишком мелко
27 ноября 2019, 15:24 • 86 • Политика
Глава Антидопингового агентства США требует не пускать Россию в Токио. Полумеры применять нельзя, считает Тигарт, намекая, что и нейтральный флаг - слишком мелко. В то же время журналист Юлия Витязева предполагает, что таким образом, через спорт, России пытаются отомстить за всё.
На фоне заявлений Всемирного антидопингового комитета (WADA) о "преступлениях" России - они, к слову, вновь звучат в стиле "хайли лайкли" - так называемые западные спикеры уже начали большую кампанию с общим слоганом "накажи Россию".
Напомним, комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях и забрать возможность принимать такие соревнования в ближайшие 4 года. Таким образом, на горизонте снова замаячил нейтральный флаг, как минимум на Олимпиаде в Токио. И теперь писатель, или, как она сама себя называет, медиааналитик, специализирующийся на России, Джулия Дэвис пишет на личной странице в Twitter со ссылкой на главу USADA (Антидопинговое агентство США) Трэвиса Тигарта, что русским вообще следует запретить приезжать на Игры в Токио.
"Тигарт говорит, что наглые манипуляции с российскими данными привели к тому, что теперь "невозможно подтвердить, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены".
Журналист Юлия Витязева, публикуя заявления Дэвис и Тигарта, добавляет:
"Спорт - это единственная сфера, где России могут отомстить. За всё. За Крым. За Сирию. За неудавшиеся попытки изоляции и расшатывания страны изнутри. Ну и сильного конкурента устранить, конечно же. Потому "наказывать" хотят максимально больно и жёстко".
Фото: twitter.com/Vityzeva.
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