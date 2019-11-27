Отомстить России за всё: США требуют не пускать Россию в Токио, нейтральный флаг - слишком мелко

На фоне заявлений Всемирного антидопингового комитета (WADA) о "преступлениях" России - они, к слову, вновь звучат в стиле "хайли лайкли" - так называемые западные спикеры уже начали большую кампанию с общим слоганом "накажи Россию".

Напомним, комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях и забрать возможность принимать такие соревнования в ближайшие 4 года. Таким образом, на горизонте снова замаячил нейтральный флаг, как минимум на Олимпиаде в Токио. И теперь писатель, или, как она сама себя называет, медиааналитик, специализирующийся на России, Джулия Дэвис пишет на личной странице в Twitter со ссылкой на главу USADA (Антидопинговое агентство США) Трэвиса Тигарта, что русским вообще следует запретить приезжать на Игры в Токио.

"Тигарт говорит, что наглые манипуляции с российскими данными привели к тому, что теперь "невозможно подтвердить, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены".

Журналист Юлия Витязева, публикуя заявления Дэвис и Тигарта, добавляет:

"Спорт - это единственная сфера, где России могут отомстить. За всё. За Крым. За Сирию. За неудавшиеся попытки изоляции и расшатывания страны изнутри. Ну и сильного конкурента устранить, конечно же. Потому "наказывать" хотят максимально больно и жёстко".