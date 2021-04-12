"Отомстим": Иран пригрозил Израилю за "ядерный терроризм"

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Расплата наступит в определенный момент

В Иране предупредили о жестком ответе на "диверсию" Израиля в Натанзе. Об этом стало известно из сообщения государственного телевидения Исламской республики.

Расплата наступит в определенный момент. Когда в Тегеране посчитают нужным, заявил глава МИД ИРИ Джавад Зариф.

Атакой Израиль дает понять, что Ирану не удастся добиться снятия санкций. Там хотят помешать дальнейшему успеху страны в вопросе об отмене рестрикций, отметил министр.

Ответ на такие действия будет. Он "дойдет до самих сионистов", Тегеран оставляет за собой право на него, предупредил Зариф.

Мешать прогрессу, достигнутому на пути к отмене ограничений, Иран не позволит. "Мы отомстим", – пообещал глава МИД Исламской республики.

Эта атака не что иное как "акт ядерного терроризма на иранской земле", высказался официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде. По его словам, поврежденные центрифуги будут заменены на более современные.



Ранее в израильских СМИ появились сообщения об успешной операции разведслужбы МОССАД на ядерном объекте в Натанзе. Это вызвало приостаовку его работы на несколько месяцев. Власти Израиля никакой информации по этому поводу не давали, передает Reuters.

Накануне стало известно об аварии в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана в Натанзе. Были обесточены подземные центрифуги, на восстановление которых уйдет почти год.

К этому могла приложить руку израильская разведка. Она могла устроить взрыв, в результате которого произошли указанные повреждения, пишет New York Times со ссылкой на источники.



Завод по обогащению урана, о котором идет речь, – один из нескольких объектов Ирана, за которыми пристально следят инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и наблюдательный орган ООН в области ядерной энергетики. Его большая часть располагается под землей.