Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что средства ПВО Армении сбили турецкий истребитель F-16, который залетел в воздушное пространство республики. Появилась также видеозапись, сделанная автомобильным регистратором, на которой видно, как некий самолёт камнем падает на землю и взрывается, однако определить достоверность видео не представляется возможным. Из-за низкого качества видеозаписи и скорости падения объекта сложно идентифицировать самолёт. Как сообщает портал Avia.pro, если информация о крушении F-16 подтвердится, это будет первая боевая потеря Турции в Нагорном Карабахе

Кроме того, в понедельник стало известно о сбитом над Карабахом азербайджанском штурмовике Су-25. Баку, впрочем, эту информацию опровергло, отметив, что боевая авиация в конфликте не применяется.

Напомним, что ранее Минобороны Армении сообщало о том, что турецкий истребитель, выступая на стороне Азербайджана, сбил армянский штурмовик Су-25. Пилоту выжить не удалось. Однако и эти сведения впоследствии были опровергнуты азербайджанской стороной.