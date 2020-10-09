Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Отомстили за дипломатов? Литва и Польша закрыли границы для белорусов

09 октября 2020, 09:15  •  62 • Политика
Литва и Польша закрыли границы для жителей Белоруссии. Европейские страны прекратили приём документов на визы для белорусов. Отомстили за выгнанных из Минска дипломатов?
Литва временно приостановила выдачу виз для жителей Белоруссии - как в посольстве, так и в визовых центрах. В одном из визовых центров Литвы отметили, что приём документов на выдачу визы приостановлен "на сегодняшний день". При этом там не пояснили, что стало причиной для принятия такого решения, передаёт РИА Новости.
Белорусские СМИ также сообщают о прекращении выдачи виз польской стороной.
Ранее власти Белоруссии отозвали послов из Польши и Литвы для проведения консультаций. Они также потребовали от этих стран сократить штат дипломатов, работающих в Минске. Кроме того, теперь всё взаимодействие иностранных дипломатов будет осуществляться через МИД Белоруссии.
Напомним, что Польша и Литва открыто поддержали протесты в Белоруссии. Польша заявляла о готовности принять белорусских диссидентов, а Литва стала убежищем для сбежавшей из страны Светланы Тихановской, которая считается лидером белорусской оппозиции. В Минске полагают, что Варшава координирует протестное движение в надежде спровоцировать развал страны и оторвать от неё Гродненскую область.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 00:05
"Русские быстры и проворны": Американцы рассказали, почему боятся Су-27
09 октября 2020, 05:35
Зеленский объявил бойкот "Спутнику V" и обещал ЕС "настоящую вакцину"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
03 октября 2020, 18:30
"Щоб ви поздихали, брехуни!": Зеленскому оказали "тёплый приём" в Черновцах
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
06 октября 2020, 01:30
Один из штатов США оказался... русским
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.