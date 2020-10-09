Отомстили за дипломатов? Литва и Польша закрыли границы для белорусов

Литва временно приостановила выдачу виз для жителей Белоруссии - как в посольстве, так и в визовых центрах. В одном из визовых центров Литвы отметили, что приём документов на выдачу визы приостановлен "на сегодняшний день". При этом там не пояснили, что стало причиной для принятия такого решения, передаёт РИА Новости.

Белорусские СМИ также сообщают о прекращении выдачи виз польской стороной.

Ранее власти Белоруссии отозвали послов из Польши и Литвы для проведения консультаций. Они также потребовали от этих стран сократить штат дипломатов, работающих в Минске. Кроме того, теперь всё взаимодействие иностранных дипломатов будет осуществляться через МИД Белоруссии.

Напомним, что Польша и Литва открыто поддержали протесты в Белоруссии. Польша заявляла о готовности принять белорусских диссидентов, а Литва стала убежищем для сбежавшей из страны Светланы Тихановской, которая считается лидером белорусской оппозиции. В Минске полагают, что Варшава координирует протестное движение в надежде спровоцировать развал страны и оторвать от неё Гродненскую область.