Отомстили так отомстили. Украинские журналисты "лишили" Россию названия

Украинские журналисты решили "лишить" Россию названия, чтобы деморализовать русских. Они начали обозначать Россию только как "РФ" и только с маленькой буквы. Отомстили так отомстили.

Журналисты одного из ведущих украинских новостных порталов начали писать Россию с маленькой буквы. Таким образом они решили продемонстрировать своё личное отношение к стране, где проживает более 145 млн человек. В новостях также демонстрируются другие элементы пропаганды.



Спецоперация там называется "вторжением" и "войной", а в словосочетании "русские дипломаты" слово "дипломаты" всегда пишется в кавычках.

Скриншот: Unn.com.ua

Напомним, что украинские журналисты и ранее демонстрировали отсутствие у себя профессиональных и этических качеств. Так, ранее один из украинских телеведущих в прямом эфире призвал убивать русских женщин и детей. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста.