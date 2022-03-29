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Отомстили так отомстили. Украинские журналисты "лишили" Россию названия
29 марта 2022, 22:55 • 134 • Политика
Украинские журналисты решили "лишить" Россию названия, чтобы деморализовать русских. Они начали обозначать Россию только как "РФ" и только с маленькой буквы. Отомстили так отомстили.
Журналисты одного из ведущих украинских новостных порталов начали писать Россию с маленькой буквы. Таким образом они решили продемонстрировать своё личное отношение к стране, где проживает более 145 млн человек. В новостях также демонстрируются другие элементы пропаганды.
Спецоперация там называется "вторжением" и "войной", а в словосочетании "русские дипломаты" слово "дипломаты" всегда пишется в кавычках.
Скриншот: Unn.com.ua
Напомним, что украинские журналисты и ранее демонстрировали отсутствие у себя профессиональных и этических качеств. Так, ранее один из украинских телеведущих в прямом эфире призвал убивать русских женщин и детей. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинского журналиста.
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