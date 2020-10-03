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«Отобраны дополнительные пробы»: что известно о загрязнении воды на побережье Камчатки

03 октября 2020, 18:25  •  93 • В России
Следственный комитет начал проверку по факту массовой гибели морских животных и загрязнения воды в районе бухт Авачинского залива Камчатского края. По данным ведомства, в прибрежных водах могла образоваться повышенная концентрации нефтяных углеводородов и фенолов после сброса из неустановленного источника. Губернатор региона Владимир Солодов сообщил о намерении 4 октября посетить все основные бухты, на которых, как сообщается, есть загрязнения. В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что ведомство организовало рейд и отобрало пробы воды как в самом океане, так и в прилегающих реке и ручье.
 
РИА Новости © Александр Пирагис
 

Следственный комитет по Камчатскому краю проводит проверку по факту появившейся в СМИ информации о массовой гибели морских животных в районе бухт Авачинского залива. 

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, в прибрежных водах в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные возникла повышенная концентрации нефтяных углеводородов и фенолов после сброса из неустановленного источника, что привело к гибели морских животных и изменению цвета воды. 

Яндекс.КартыАвачинский залив — Яндекс.Карты

«В настоящее время специалистами отобраны дополнительные пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка. По итогам получения результатов лабораторных исследований, а также проведения процессуальных действий следствием будет дана правовая оценка случившемуся», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Проверки начались после появления в социальных сетях публикаций о загрязнении воды в районе Халактырского пляжа и наличии на побережье мёртвых животных. Кроме того, местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания.

30 сентября врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков сообщил, что по поручению губернатора Владимира Солодова на место сразу же выехали специалисты, которые отобрали три пробы.

«В одной из проб обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах — превышение в два раза по фенолам. При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-жёлтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу», — рассказал он.

Кумарьков также обратился к жителям края с просьбой воздержаться от посещения прибрежной территории до выяснения всех обстоятельств. 

Владимир Солодов распорядился создать рабочую группу по выявлению причин загрязнения прибрежных вод, в которую вошли представители регионального Минприроды, федеральных надзорных органов и организаций, которые проводят отбор проб.

В субботу, 3 октября, врио министра сообщил, что сотрудники МЧС обследовали всю прибрежную линию Халактырского пляжа и не обнаружили мёртвых морских животных, а также отметили, что вода в настоящий момент нормального цвета и запаха.

В то же время выброшенные штормом морские животные были найдены в некоторых бухтах. Специалисты взяли новые пробы воды на самом пляже, а также в бухтах Большая и Малая Лагерные и Бабья и направили их на расширенный биохимический анализ, уточнил Кумарьков.

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«Ранее, после появления в социальных сетях сообщений о проблемах с экологической обстановкой на пляже, по нашей просьбе сотрудники управления Гидрометслужбы по Камчатскому краю проводили отбор проб. Они зафиксировали единичные превышения по нефтепродуктам и фенолам, по нефтепродуктам — в 3,6 раза, по фенолам — в 2,5 раза. Это ненормальная ситуация, но вместе с тем данные превышения не могли привести к тяжёлым экологическим последствиям», — отметил Кумарьков.

Он добавил, что в бухтах Большая и Малая Лагерные в предшествующие выбросу сутки произошёл сильный шторм, что, по мнению специалистов, могло стать причиной инцидента. В ведомстве подчеркнули, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию.

Глава региона Владимир Солодов в субботу опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой сообщил о намерении 4 октября посетить все основные бухты, где есть сигналы о загрязнении.

«Приглашаю всех заинтересованных присоединяться», — написал губернатор.

В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Instagram сообщила, что ведомство организовало рейд после появления данных о загрязнении воды. Специалисты ведомства отобрали пробы как в самом океане, так и в прилегающих реке и ручье.

«Информация противоречивая — резонанс большой. Надеюсь, подключатся правоохранительные органы. Все результаты передаём местным властям и ждём от всех такой же оперативности и открытости», — отметила она.

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Ситуация у береговой Камчатки. Побережье Тихого океана.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Ряд блогеров разместили информацию о катастрофе!!! На берегу Тихого океана, вымершем Халактырском пляже и Авачинской бухте. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Мы благодарны за оперативность и неравнодушие! ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ В свою очередь мы с первых сообщений организовали рейд (он у нас проводится как на регулярной основе, так и по конкретному факту). Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Дали команду сделать ряд запросов, а также провести мероприятия:⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 1. Конкретное распоряжение о проведении рейда по данному случаю, а не общегрупповое.⁣⁣⠀ 2. Фото- и видеофиксация материалов в рамках рейда. 3. Акт обследования территории.⁣⁣⠀ 4. Запрос о фактах превышения в местное МПР.⁣⁣⠀ 5. Связаться с блогером в целях уточнения информации.⁣⁣⠀ 6. Запрос в местный Минздрав о случаях обращения и наличии информации.⁣⁣⠀ 7. Запрос в Следственный комитет о наличии информации и проверки в рамках их полномочий.⁣⁣⠀ 8. Запросы в Роспотребнадзор и Росгидромет о наличии информации по загрязняющим веществам. ⁣⁣⠀ 9. Ежедневная справка-доклад о фактическом состоянии дел и проделанной работе. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Информация противоречивая — резонанс большой. Надеюсь, подключатся правоохранительные органы. Все результаты передаем местным властям и ждем от всех такой же оперативности и открытости.⁣⁣⠀ #росприроднадзор #камчатка #тихийокеан

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Публикация от Svetlana___Radionova (@_svetlana__radionova_)

Тем временем в Минобороны сообщили, что информация о якобы причастности Тихоокеанского флота к загрязнению воды в районе Халактырского пляжа не соответствует действительности. Там добавили, что фенол и его соединения, обнаруженные в пробах воды, не входят в номенклатуру горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках на северо-востоке России. Тихоокеанский флот также выразил готовность помочь в ликвидации загрязнения, если поступит просьба от администрации Камчатского края, передаёт РИА Новости.

Накануне разобраться в причинах массового выброса животных на побережье Камчатского края поручил вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к её уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать всё возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться», — отметил вице-премьер.

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