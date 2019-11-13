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Отобрали сына, но дело близится к развязке: Гражданка России рассказала о войне с опекой в Италии

13 ноября 2019, 06:54  •  90 • В мире
Гражданка России Анна Варганова рассказала о войне с органами опеки Италии за возвращение сына. Судебная тяжба близится к завершению.
Гражданка России продолжает бороться в Италии за своего ребёнка, которого отобрали соцслужбы. Об этом пишет телеканал "360".
Речь идёт об Анне Варгановой, которая родила сына от итальянца. Мужчина бросил их, из-за чего женщина воспитывала ребёнка самостоятельно, живя в общежитии.
У мальчика имеется гражданство России, но когда Анна решила вернуться на Родину, власти Италии отобрали ребёнка, а также ограничили общение с ним. С лета 2019 года Варганова ведёт борьбу в суде.
Последнее заседание вселило надежду. Она также рассказала о встрече вице-консулом России, который сообщил, что история близится к завершению.
"Через некоторое время я смогу забрать ребёнка и уехать в Россию к моей тёте, в Таганрог. Она ждёт меня, готова предоставить жильё нам двоим", - поведала женщина.
При этом Анну беспокоит состояние сына. Она уверена в том, что итальянские соцслужбы пытаются настроить ребёнка против неё.

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