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Отобрал все телефоны и сбежал: Трамп внезапно оказался на военной базе США в Афганистане

29 ноября 2019, 12:54  •  89 • Политика
Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретить День благодарения с американскими солдатами. Мобильные телефоны каждого, кто находился в самолёте вместе с президентом, были изъяты в целях безопасности.
На волне скандалов с импичментом президент США Дональд Трамп неожиданно сбежал из Вашингтона на американскую военную базу в Афганистане, чтобы встретить День благодарения вместе с солдатами. Полёт президента проходил в строжайшей тайне, у всех его спутников, включая высокопоставленных членов администрации и военных, отобрали все телефоны, сообщает телеканал Fox News.
В столице США политическая обстановка накалена до предела слушаниями по импичменту президента и громким увольнением военно-морского министра. Поэтому внезапный незапланированный визит Трампа в Афганистан стал для всех полной неожиданностью.
По случаю визита президента США в ближневосточную страну были приняты беспрецедентные меры безопасности. Мобильные телефоны каждого, кто находился в самолёте вместе с президентом США, включая высокопоставленных членов администрации и военных, были изъяты перед вылетом в Афганистан.
Напомним, визит Трампа на военную базу США в Ираке также проходил в атмосфере полной секретности. Тем не менее самолёт американского президента смог увидеть и идентифицировать обычный британец из Шеффилда. Он сообщил в интернете о полёте "борта №1" ещё до приземления его в Ираке и официального объявления о визите.

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