«Отныне вам не щит…» • 17 • Война Почему американская пресса так мало пишет о встрече в Женеве О предстоящем женевском саммите в Америке пишут мало, поразительно мало. Казалось бы, это событие – прекрасный повод для политологических спекуляций по поводу возможного и действительного. Казалось бы, геополитические гуру могли бы пофантазировать и о предмете разговора американского президента с президентом российским, и о возможных итогах этого мероприятия. Но гуру в большинстве своём либо хранят молчание, либо отделываются малозначащими замечаниями. На тему саммита пишут в основном те эксперты, и те ресурсы, которые издавна лоббируют некоторое потепление отношений между двумя странами типа The American Conservative или The National Interest, но, надо признать, и они не возлагают на саммит больших надежд. Слишком велики противоречия между странами, слишком сильны предубеждения, чтобы ожидать 16 июня в Женеве чего-то позитивного. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque Любопытно, однако, что администрация Байдена в очень слабой степени подвергается критике со стороны её республиканских оппонентов за своего рода мягкотелость по отношению к России. После сообщений о том, что Госдеп решил не подвергать санкциям основных с германской стороны строителей «Северного потока – 2», такие «ястребы», как Джон Болтон и Марко Рубио выпустили по твиту с осуждением этого решения. Болтон даже назвал его «возмутительным», но этим дело и ограничилось. Невозможно даже сравнивать с реакцией антироссийски настроенных сенаторов на отказ Обамы в 2013 году от бомбёжек Сирии и тем более с травлей демократами Трампа за его якобы «симпатии» к Путину. Правда, журналист консервативного издания American Spectator уже предрёк Байдену проигрыш в противоборстве с Путиным, но такого рода возгласы из глухого трампистского угла ситуацию не меняют. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton И это выглядит парадоксально. Ибо республиканцы сегодня имеют прекрасный шанс нанести Байдену ответный удар, заявив, что именно он, а вовсе не Трамп является настоящим «агентом Кремля», пускай и невольным. Казалось бы, оппонентам Белого дома можно было бы организовать кампанию, указав на такие «вопиющие» свидетельства слабости, как продление СНВ-3, закулисный торг с Ираном вокруг перезаключения ядерной сделки и вывод войск из Афганистана. И тем не менее ответной волны пока нет. Есть отдельные голоса, тонущие в атмосфере всеобщего равнодушия. У этого обстоятельства есть несколько причин. Первая и самая очевидная: СМИ, поддерживающие республиканскую партию и лично Трампа, в США заметно менее влиятельны, чем те, что стоят за демократов. При этом республиканцы безнадёжно расколоты на большинство, продолжающее видеть в бывшем президенте своего лидера, и меньшинство, пытающееся – пока безуспешно – найти ему внутрипартийную альтернативу. Первые пока не испытывают большого желания использовать «русскую карту», вторые остерегаются воевать с Байденом, подозревая, что в скором времени им придётся искать пристанище в его партии. Вторая причина отчасти связана с первой: электоральное «свержение» Трампа в 2020 году имело все черты заговора, в котором, совершенно очевидно, участвовали представители армии и разведсообщества, отшатнувшиеся от малопредсказуемого, по их мнению, президента. Теперь главная задача всей коалиции «заговорщиков», включая тот самый Deep State, не допустить реванша трампистов, очень и очень вероятного, при спокойном течении событий. Основные газеты Америки пишут сейчас в основном на эту тему – как избежать возвращения в Белый дом и конгресс сторонников Трампа и в целом республиканцев, в настоящее время электорально зависимых от Трампа. Поэтому что бы сейчас в шпионских ведомствах США ни думали о Байдене, никаких сливов, никакого компромата против него в газеты не поступает. Поэтому и неприятная для Байдена тема женевского саммита в СМИ практически не обсуждается. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic Наконец, третья и самая главная причина. Тема саммита неприятна для демократов, прежде всего, потому, что в настоящий момент именно американцы выглядят стороной, более заинтересованной в женевской встрече, чем русские. Глава российского МИД и его заместители публично высказывают скепсис по поводу исхода саммита, открыто говорят о несовпадении повесток сторон, об отсутствии с российской стороны иллюзий в отношении мотивов западных партнёров. Секретарь российского Совбеза в недавнем интервью «Российской газете» высказался по поводу возможного применения силы в случае угрозы безопасности страны, и это высказывание стояло в верхней строчке Яндекса. В Америке же особую антироссийскую активность проявляет лишь такой известный «мозговой центр», как The Atlantic Council***, сайт которого, к сожалению, не доступен для российского пользователя. Там идут одна за другой статьи, посвящённые России и Белоруссии. Мейнстримные СМИ ограничиваются редакционными колонками с призывами «сдерживать Россию», в том числе в киберпространстве. Что при этом надлежит делать конкретно, остаётся неясным. Все, однако, понимают, что хочет Вашингтон и что собирается предпринять Байден на женевском саммите. Тайных козырных карт в рукаве практически нет, расклад ясен обеим сторонам. И обе стороны отдают себе отчёт, как завершится намеченная партия. И тем не менее отказаться от неё невозможно. Американцам необходимо любым способом расколоть возможный российско-китайский альянс. Который после стратегического соглашения Китая с Ираном, заключенного в марте 2021 года на 25 лет, вполне может стать альянсом трёх цивилизаций – мусульманской, марксистско-конфуцианской и православной. Этот альянс и есть то, чего более всего боялись покойные Сэмюэль Хантингтон и Збигнев Бжезинский. Да, собственно, и весь американский политический реализм с конца 1960-х ставил себе главной задачей предотвращение появления подобной евразийской оси. Фото: REUTERS/Wana News Agency И главная цель Байдена, несомненно, состоит в том же самом – в намерении вбить клин между Москвой, Пекином и Тегераном. И как бы ни злились на Байдена республиканцы, они понимают, что альтернативы этой стратегии у Вашингтона нет. Все рассуждения в духе Атлантического совета о необходимости сплотить «мир демократий» против «мира авторитаризма» можно оставить для внешней и внутренней пропаганды, в области дипломатии бесполезной. Коллективный Запад уже, в общем, открыл две карты, которые будут использованы американским президентом в этом проекте «вбивания клина». Первая – сообщение, исходящее от британской разведки, о лабораторном происхождении коронавируса. Мы наверняка никогда не узнаем о том, как на самом деле возникла эта зараза, потому что все публичные сообщения на эту тему будут носить политический характер. Понятно, что сейчас это пас Байдену. Ему не придётся просить Путина выступить с какой-то совместной антикитайской декларацией, для России заведомо неприемлемой. Он просто призовет российского коллегу заявить о пагубности разработок билогического оружия и проведения соответствующих вирусологических исследований на эту тему, опасных для всего человечества. Ничего вроде бы политического, но понятно, что любое совместное коммюнике на эту тему, даже выдержанное в самых нейтральных тонах, будет носить имплицитно антикитайский характер. Уверен, что российская сторона эту игру прекрасно понимает и от подобных заявлений предпочтёт воздержаться. Кто устроил стрельбу на приднестровской границе? Фото: REUTERS/Dado Ruvic Есть и вторая тема, сближающая Россию и США и, наоборот, разводящая Россию и Китай. Это тема использования ресурсов Арктики. Россия и США – полноценные и полноправные члены Арктического совета, они входят в число «приарктических» государств и могут по этой причине использовать в своих интересах принадлежащую им часть арктического шельфа. В отличие от них Китай – это страна-претендент, объявившая о своём «приарктическом» статусе, но не поддержанная в её полярных амбициях ни одним из государств арктической восьмёрки, включая Россию. При Трампе США парадоксально пытались бороться и с Китаем, стремившимся интернационализировать доступ в Арктику (по образцу Антарктиды), и с Россией, и Канадой, заявлявшими о своём суверенитете над проходящими через их территориальные воды полярными морскими маршрутами. Думаю, сегодня Америка могла бы чуть приблизиться к России в этом вопросе, и в этом случае Россия чуть отстранялась бы от Китая. На сайте The National Interest именно такую стратегию «парадоксального сближения» предлагает американской администрации специалист по арктической политике России, сотрудник центра Вудро Вильсона Института Кеннана Томас Ротнем, который, кстати, прямо называет этот полярный «детант» «вбиванием тончайшего из клиньев» (drive the tiniest of wedges) между Пекином и Москвой. Фото: REUTERS/Natalie Thomas Что в ответ делает Россия? Она довольно жёстко демонстрирует цену, за которую готова пойти в ответ на робкое дипломатическое сближение с Вашингтоном хотя бы по тем пунктам повестки, где есть общие интересы с Западом и разногласия с Китаем. Я, как уже сказал, сомневаюсь, что коронавирусный проброс сработает, но климатическая и арктическая темы сработать могут. Но это потребует от Евро-Атлантики и её военных и политических структур внятного отказа от дальнейшего продвижения к границам РФ. Сергей Лавров уже довольно определённо выразил этот приоритет российской дипломатии накануне саммита, и судя по более чем вялой реакции американской прессы на все эти дипломатические трения последних дней, месседж российского МИД американцами услышан. Фото: REUTERS/POOL New Россия, очевидно, не хочет в грядущем конфликте Евро-Атлантики и Китая занимать какую-то одну сторону. При этом Россия в настоящий момент экономически не самодостаточна. Она не может просто замкнуться в себе, уйти в самоизоляцию. Однако быть «щитом» между Западом и Востоком, прикрывать какую-то из этих сил от удара другой она тоже не хочет. В конце концов, речь идёт о столкновении «победителей» в холодной войне, уничтожившей Советский Союз; США и Китай действовали на заключительном этапе этой войны фактически как союзники, а третьим партнёром по этому альянсу был исламский фундаментализм. Победители рассорились и теперь борются друг с другом. Россия вынуждена взаимодействовать с каждым из них, и наиболее выигрышной для неё была бы стратегия медиатора между этими двумя силами, гегемония каждой из которых для России неприемлема. Будем надеяться, что нашей стране удастся выдержать эту стратегическую линию и тем самым выиграть для себя XXI век. Заглавное фото: katehon.com Борис МЕЖУЕВ Фонд Стратегической Культуры



