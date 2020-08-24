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Отнять "кусок пирога" у Чубайса: Малофеев и Пронько предложили план спасения пенсий

24 августа 2020, 15:05  •  30 • Политика
В эфире "Первого русского" Константин Малофеев и Юрий Пронько обсуждали старый-новый тандем Анатолия Чубайса и Эльвиры Набиуллиной, который сам по себе стал угрозой пенсионным накоплениям граждан России. Суть угрозы - в использовании в качестве "длинных денег" средств пенсионеров. Малофеев и Пронько предложили план: как отнять "кусок пирога" у Чубайса.
Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" напомнил о заявлениях представителей Центробанка о нехватке источников финансирования масштабных проектов. Это чистая правда - на инфраструктуру деньги найти сложно. В своё время предложение на тот момент помощника президента России Андрея Белоусова о привлечении бизнесменов к инфраструктурным проектам не поддержали. А инициативу с "длинными деньгами" в виде пенсий, напротив, приметили...
"В качестве одного из главных источников "длинных денег", которые особенно нужны инфраструктурным проектам, и называются деньги НПФ. ЦБ рассматривает пенсионные накопления. Помимо негосударственных пенсионных фондов, Банк России рассчитывает - и это тоже примечательный момент, ещё одна криминальная финансовая сфера - на деньги страховых компаний", - пояснил Юрий Пронько, напомнив, что осенью прошлого года подобную инициативу предлагал и Анатолий Чубайс.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в ответ добавил, что инициатива с "длинными деньгами" прекрасна хотя бы потому, что сами по себе сферы НПФ, и тем более страховые, не прозрачны. Страховой случай может никогда не наступить. А НПФ вполне способен лопнуть. Да и нет ни у кого из нас гарантии, что пенсии вообще сохранятся, особенно если накопления в частных руках. Так что же делать?
"Есть единственная возможность, - сказал Малофеев, говоря о том, как отобрать "кусок пирога" у Анатолия Чубайса. - Это государственный Пенсионный фонд, где работает не накопительная система, где мы делаем вид, что играем в интересную игру. Мол, сегодня люди сдали деньги, а затем, по прогнозам неназванных математиков, получили прибыль. У нас должна быть устойчивая система без "рулетки". У нас теперь в Конституции записана аж ежегодная индексация пенсий. То есть мы не просто социальное государство, мы ещё социальное государство, где ежегодно пенсии увеличиваются".
Предложение решать задачи инфраструктурных проектов за счёт "длинных денег", действительно, выглядит очень привлекательно, признал Малофеев. Но, к сожалению, в сегодняшнем своём виде оно больше похоже на "мыльный пузырь".

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