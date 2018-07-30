Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дякyлa не нaпрягaeтся c фeйкaми для cтaда
Чем потопить торговый флот противника?
Умиротворение Трампа
В балаклавах на иконе
Главная / Карикатуры

Отнять и поделить

30 июля 2018, 14:09  •  108 • Карикатуры

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". По его мнению, это "необходимо для спокойствия" его страны и Европы.

© Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
25 июля 2018, 13:54
Списали за ненадобностью
27 июля 2018, 14:39
Дислайкнуло
26 июля 2018, 15:54
Заезженная пластинка

23 июля 2018, 22:54
Неполный вперед
24 июля 2018, 15:09
Табачок врозь
23 июля 2018, 16:24
Деньги на ветер
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 июля 2018, 01:39
"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им
24 июля 2018, 14:39
Порошенко пытался уже и Богу взятку дать
26 июля 2018, 20:24
Израиль начинает крупную операцию против Асада
29 июля 2018, 11:39
Главный военно-морской парад 29 июля 2018 года в Санкт-Петербурге: Прямая онлайн-трансляция
27 июля 2018, 06:10
Золотой запас. Россия побьёт рекорд СССР?
24 июля 2018, 09:24
Мировой хаос, который сделает Америку снова великой
24 июля 2018, 22:54
«Бил по террористам»: зачем Израиль сбил сирийский самолет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.