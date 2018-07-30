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Отнять и поделить
30 июля 2018, 14:09 • 108 • Карикатуры
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". По его мнению, это "необходимо для спокойствия" его страны и Европы.
© Виталий Подвицкий
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