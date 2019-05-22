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«Относимся чрезвычайно негативно»: в Кремле оценили давление США на Турцию из-за покупки С-400

22 мая 2019, 17:54  •  38 • В мире
Контракт на поставку С-400 в Турцию реализуется, и обе стороны рассматривают сделку как совершившуюся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он осудил давление, которое Вашингтон оказывает на Анкару из-за её сотрудничества с Москвой. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Соединённые Штаты дали Турции две недели на то, чтобы отказаться от закупок С-400. В противном случае США могут ввести в отношении республики санкции и отстранить её от участия в программе F-35. В то же время министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что турецкие военные уже проходят обучение по управлению российскими ЗРК. Он ещё раз подчеркнул, что сделка не подлежит пересмотру.
 
ЗРК С-400 «Триумф» РИА Новости © Дмитрий Виноградов
 

Как сообщают американские СМИ, в Белом доме пригрозили Анкаре «жёсткими последствиями» в случае, если Турция не откажется от покупки российских ЗРС.

«У Турции осталось чуть больше двух недель, чтобы решить, завершить ли сложную сделку по вооружениям с США или рискнуть подвергнуться жёстким последствиям, заключив соглашение о покупке ракетной системы у России», — отмечает CNBC со ссылкой на источники.

Согласно требованиям США, Турция должна отказаться от российских ЗРК в пользу приобретения американских систем противоракетной обороны Patriot. Если же Анкара не подчинится, Турцию исключат из программы по производству F-35, в отношении страны будут введены санкции. Кроме того, упоминаются и возможные рестрикции в рамках НАТО.

Ранее аналогичные требования к Анкаре официальные представители Вашингтона предъявляли публично. Так, заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд поясняла, что Пентагон рассматривает возможность исключения турецких предприятий из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. 

«Мы продолжаем работать с Турцией и надеемся, что они включат в свою противовоздушную оборону систему, отвечающую стандартам НАТО», — подчеркнула Лорд, имея в виду американскую систему Patriot.

В Кремле считают непозволительными требования США к Турции, а саму сделку расценивают как состоявшуюся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы», — сказал Песков.

Он отметил, что власти Турции, в том числе президент Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно называли сделку совершённой. 

«Из этого и исходим, эта сделка реализуется», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

  • Переговоры главы Министерства обороны Турции Хулуси Акара и главы Минобороны России Сергея Шойгу
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Defence of the Russia/Twitter.com

«У нас прекрасные отношения»

Турецкие военные проходят курс обучения эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в России. Об этом заявил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400. Обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев. Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика», — сказал он.

По словам главы Минобороны Турции, сделка с Россией — свершившийся факт и обсуждению не подлежит.

«Мы подписали соглашение с Россией, у нас прекрасные отношения, мы говорим: сделка по С-400 завершена», — подчеркнул Хулуси Акар.

При этом, по заявлению министра обороны, Анкара, с одной стороны, продолжает вести диалог с Вашингтоном относительно приобретения российских С-400, а с другой — готовится к введению санкций со стороны заокеанского партнёра.

«Давление по всем фронтам»

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с RT напомнил, что США не раз уже выступали с угрозами в адрес Анкары, а также пытались предложить определённые бонусы за отказ от сотрудничества с Россией.  

«То угрожали, то предлагали. Сначала предлагали Турции вместо С-400 купить Patriot, потом предлагали увеличить поставки F-35, затем начали угрожать, что Турция не получит ни того ни другого, а в конце концов стали угрожать санкциями. Были даже вбросы в СМИ, что Турция уже отказалась от закупки С-400. Короче говоря, давление, в том числе информационное, шло по всем фронтам», — сказал Леонков.

Он отметил, что Турция при этом осталась верной договорённостям. По мнению Леонкова, угрозы со стороны США — это попытка «выкручивать туркам руки, что является признаком недобросовестной конкуренции». 

«Американцы оказывают себе медвежью услугу. Они всему миру показывают, что этой истерикой ничего не добьются. Это только лишний раз скажется на так называемой имиджевой составляющей США на Ближнем Востоке, которая и так уже подпорчена», — подчеркнул он.

«Отношения тяжёлые»

Военный историк Борис Юлин отметил, что между Анкарой и Вашингтоном наблюдаются серьёзные разногласия.

«У Штатов есть определённая возможность влиять на решения Анкары из-за того, что Турция — член блока НАТО, но отношения между Турцией и США достаточно тяжёлые. Связано это больше всего с курдской проблемой, по которой у Турции крайне жёсткая позиция, а Вашингтон для борьбы с ИГ* и вообще для обеспечения своего господства на Ближнем Востоке, на границе Средней Азии, с курдами эпизодически заигрывает», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Таким образом, по мнению Юлина, совершенно логично, что Турция ищет других, более надёжных партнёров. 

«Турция постоянно заявляет о своей настоятельной политике, показывает, что она сама выбирает себе партнёров, — заявил эксперт. — Турции могут быть интересны комплексы ПВО. Цена наших комплексов пока вне конкуренции. То есть то, что могут предложить американцы, будет либо хуже, либо дороже».

  • Пресс-конференция по итогам переговоров президентов Турции и России
  • Reuters
  • © Maxim Shipenkov/Pool

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара заинтересована укреплять сотрудничество с Москвой. 

Кроме того, турецкий лидер неоднократно подчёркивал, что сделка по покупке российских ЗРС будет доведена до конца.

«Безусловно, он отметил тему С-400, сказав, что «давление на Турцию оказывалось беспрецедентное, оно продолжается, но я как президент заявляю, что никаких изменений в этом не будет, мы будем выполнять подписанное соглашение», — рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с президентом Турции.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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